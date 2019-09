Afterwork Summum: Seis planes de lujo que puedes hacer este septiembre en Madrid

El picnic secreto más exclusivo

Anteriores ediciones de Le Diner en Blanc - © D.R.

Se trata de Le Dîner en Blanc, una fiesta que aúna exclusividad, lujo y sostenibilidad; y que un año más promete convertirse en el evento más 'cool' para despedir el verano.

Durante anteriores ediciones - © Robert Gilbert

Empezando por su carácter clandestino que conserva el misterio de dónde se celebrará hasta el último momento y siguiendo por todas las sorpresas que suceden durante la velada, desde música en directo, shows, performances, sorteos y mucho más.

Fundada en el 2012, y con sede en Montreal, Canadá; Diner en Blanc International es responsable de desarrollar este pícnic elegante secreto en cerca de 80 ciudades, y en 30 países alrededor del mundo. El requisito fundamental es ir vestido de blanco y con muchas ganas de divertirse. Y es que esta celebración no es una fiesta cualquiera: su organización, fundamentos y filosofía hacen de ella un encuentro único e inigualable.

¿La fecha? El próximo 21 de septiembre

¿Lugar? Un lugar secreto de Madrid

¿Precio? 30€ previa inscripción.

Una fiesta a la mexicana

Panuchos yucatecos - © Tepic

¿Dónde? Tepic Calle Ayala, 14 28001 - Madrid 915 22 08 50 Precio: Media de 35

El domingo 15 de septiembre, el restaurante mexicano Tepic capitaneado por la chef poblana Sara Herrera, celebra el Día de la Independencia de México acercando esta importante festividad al público madrileño.

Ubicado en la calle Ayala, esa noche acogerá una divertida cena amenizada por mariachis, que incluye un menú especial en el que no faltarán grandes clásicos como el tamal de cochinita pibil y sopa tarasca (crema de frijol). Chiles en nogada o enmoladas rellenas de pato y plátano macho, entre otras delicias, Para poner el colofón final con postres como los higos flameados con ron y helado de requesón o las cremitas poblanas.

Una fecha especial en la que también se brindará con un ‘caballito’ de tequila, para disfrutar de una gran fiesta a la mexicana.

Precio: 45 € por persona

De México a la India

Ostra tropical - © Benares

Ubicado en pleno Barrio de Chamberí, Benares aúna en su carta los elementos más esenciales y tradicionales de la gastronomía india, junto con técnicas actuales, para crear una gastronomía que le desmarca. El restaurante actualiza el recetario indio para darle un toque personal y contemporáneo con grandes propuestas como el clásico curry Chicken Tikka Masala; la Chuleta de cordero asada al Tandoor y servida con trigo tierno, mostaza y cilantro; o las Vieiras gallegas con salsa de pepino y cilantro con crujiente de quinoa.

¿Dónde? Benares Calle Zurbano, 5 28010 - Madrid 913 19 87 16 Precio: Media de 45

Abierto en 2015, ahora Benares acaba de renovar su espacio con una imagen renovada en la que la diversidad de texturas, celosías de madera y las sofisticadas iluminarias de los techos otorgan a este restaurante un aire relajado y actual, gracias al trabajo del estudio Cousi Interiorismo.

Desde la sala principal se accede a un jardín interior, en el que una cuidada iluminación, lo convierte en un remanso de paz ideal para quienes buscan un oasis de tranquilidad y de largas sobremesas en pleno centro de la capital.

Mención especial merece su Bar, una zona más informal y divertida del restaurante y el sitio ideal para disfrutar de un animado afterwork en el que degustar cócteles y una selección de tapas.

Gastronomía callejera

MadrEAT vuelve a Madrid

La gran fiesta de la gastronomía callejera ya tiene fecha de regreso. Los días 20, 21 y 22 de septiembre vuelve MadrEAT a su ubicación habitual en Azca.

¿Dónde? MadrEAT Plaza de Azca Madrid Acceso gratuito

Creado por Mateo&Co, este encuentro gastronómico pionero, se consolidó como punto de arranque del movimiento streetfood nacional en 2014 y creció durante años posteriores.

Durante esta edición son muchas las novedades que los seguidores van a poder disfrutar con más de 39 puestos con diferentes propuestas gastronómicas como la de Grupo Arzábal que forma parte del mercado desde el comienzo, hasta otros como Ma Petit Creperie, Paperboy Hot Dogs, La Cuchara (Cachapas), Casa Mestiza (Arepas), Goiko Grill, La Virgen con su selección de cervezas y The Flying Cow entre otros.

Además de las propuestas gastronómicas los seguidores de MadrEAT podrán disfrutar de música en directo en un escenario ubicado en el estanque de la plaza.

Una 'food experience' inspirada en el Amazonas

Ceviche

Tras el éxito de sus anteriores food experiences, WE CRAVE vuelve a sorprendernos con “Tepuy Instincts – as pure as nature”, una nueva experiencia gastronómica basada en lo que supone la desvinculación del ser humano con su entorno. Un recorrido sensorial y gastronómico por el estilo de vida de las tribus amazónicas, sus tradiciones y su cultura alrededor de la comida, para terminar con los rituales y la magia de estas tribus como homenaje a la selva y a los tepuys.

¿Dónde? WE CRAVE Calle Conde de Xiquena, 12 28004 - Madrid 910 34 81 17 Precio: 80€

WE CRAVE, en colaboración con la chef Adriana Urbina, busca cuestionar nuestras prioridades, mirando atrás a nuestras raíces para reencontrarnos con una manera de vivir con la naturaleza y no de ella.

Así, cada uno de los 12 participantes que podrán disfrutar de esta experiencia, en las 8 fechas previstas, realizarán un recorrido sensorial y gastronómico por el estilo de vida de las tribus amazónicas, sus tradiciones y su cultura alrededor de la comida (los sabores, la pesca, la cosecha o la caza) para terminar esta nueva food experience con los rituales y la magia de estas tribus como homenaje a la selva y a los tepuys.

¿Cuándo? La experiencia tendrá lugar los días 19 - 20/ 26 - 27- 28 de septiembre y 3 - 4 - 5/ 10 – 11 - 12 de octubre.

Precio: 80€ por persona

El nuevo 'place to be' está en una iglesia

Tarta de queso de The Chapel

Casi escondida en el patio de la Iglesia Evangélica Alemana o Iglesia de la Paz, situada a solo unos pasos de la Plaza Colón, encontramos este acogedor lugar, sede de encuentro de la comunidad protestante alemana que ahora se convierte temporalmente en un espacio gastronómico con The Chapel, un concepto efímero donde conviven las actividades religiosas del día con la cocina de vanguardia por las noches.

¿Dónde? The Chapel Paseo de la Castellana, 6 28046 - Madrid 915 77 52 39

La decoración, a cargo del estudio de Sonia Reixarch, es uno de los elementos principales que convierten The Chapel en un lugar fascinante para cenar o diseñar celebraciones a la carta.

La oferta culinaria corre a cargo del restaurante Sinsombrero. Javier Goya, su chef ejecutivo, busca en esta propuesta sorprender desde la sencillez, con platos como salmón asado, arroz con bogavante, marmitako de pez limón, pulpo a la brasa o chuletón de vaca rubia gallega, entre otras delicias; para culminar con una selección de postres caseros como tarta de queso cremosa con helado de frutos rojos, torrija de brioche o tartas de manzana, chocolate o zanahoria,