Hasta 3.500 euros la entrada VIP: así son los cinco paquetes de hospitality para disfrutar de la Fórmula 1 en Madrid

Queda menos de un año para que Madrid ruja al ritmo que marquen Max Verstappen, Lando Noreia, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Carlos Sainz y compañía al volante de sus bólidos de Fórmula 1. Del 11 al 13 de septiembre de 2026, la capital vivirá ... un fin de semana de gala con la celebración del Gran Premio de España, para el que ya han salido a la venta las entradas. Incluidos los packs de hospitality: hasta cinco opciones VIP distintas para que particulares y, sobre todo, empresas elijan cómo mimar a sus socios y clientes mientras disfrutan de este histórico evento deportivo.

Las entradas para el Gran Premio de España de F1 2026 en Madrid no son baratas. Ninguna lo es, ni siquiera la general más económica, ya agotadas, cuyo precio es de 295 euros el ticket.

La organización ha dividido en secciones el circuito —actualmente en construcción en IFEMA—. Y los precios de las entradas varían en función de la zona, si bien muchas de ellas ya podrían considerarse VIP por los precios que alcanzan: se lleva la palma la denominada Sección 1 Oro, en la tribuna de la recta principal, donde el asiento cuesta 1.541 euros. Están agotadas pese a ser las más caras.

El circuito en construcción en Madrid

Entre los 295 y los 1.541 euros se mueven el resto de entradas de la F1 en Madrid: las hay por 465 euros en la Chicane; por 544 euros en la zona de tribuna denominada Alta Velocidad; o por 986 euros en la zona de tribuna curva Monumental. Muchas de ellas también están agotadas aunque no todas.

Viendo los precios habrá quien piense que estas son las entradas VIP, pero solo hemos dado precios de entradas generales. Los packs de Hospitality, que incluyen también la entrada al circuito para dos o tres días, tienen otros precios y diseños.

Así son los 5 pases VIP para la Fórmula 1 en Madrid

Para el primer año del Gran de Premio de España de Fórmula 1, la organización se ha asociado con la empresa Match Hospitality, proveedor exclusivo y oficial de este evento que se celebrará en el circuito bautizado como Madring.

La empresa, con experiencia en hospitality deportivo en eventos de primer nivel —desde el icónico gran premio de F1 en Silverstone hasta las ATP Finals o el Mundial de Fútbol— ha creado hasta cinco paquetes VIP con unas 20.000 plazas de hospitality en total.

«El circuito busca revolucionar la experiencia del espectador con espacios personalizados según el perfil de cada fan, ofreciendo lounge de lujo, rooftops, clubhouses, amplios espacios multifuncionales, suites privadas y zonas exclusivas con vistas privilegiadas, música en directo y gastronomía de primer nivel con chefs reconocidos», explica la compañía, cuyos packs VIP se completarán con la oferta hotelera de lujo en la ciudad gestionada por Match.

Así son, precios incluidos, los 5 paquetes VIP para el Gran Premio de España en Madrid. Los detalles y adquisición se pueden consultar en la web oficial del evento.

Ignition Club

Club de encendido. Así se llama, traducido al castellano, la zona VIP que la organización habilitará en las curvas 13 y 14 del circuito durante los tres días del gran premio.

Este es un punto clave del circuito, en el que se podrán contemplar algunos de los adelantamientos que veremos en la capital entre los mejores pilotos del mundo.

Este paquete ViP, cuyo precio es de 3.200 euros mas IVA por persona, incluye servicio de restaurante y bar, distintas opciones de entretenimiento especializado en motor con la participación de expertos y entrevistas en vivo, DJ musical, simuladores y actividades interactivas.

Según Match Hospitality, esta opción «es el destino principal para una experiencia de hospitalidad de deportes de motor de alto nivel, dentro y fuera de la pista, en el corazón del circuito Madring».

El Mirador

El Mirador es el nombre de otro de los paquetes VIP para la Fórmula 1 en Madrid. Ubicada en la chicane de las curvas 10 y 11, tendrá una vista privilegiada de La Monumental, la curva peraltada, número 12 del circuito, esta zona se inspirará en los clubes de playa tan de moda en el Mediterráneo.

Se podrán disfrutar de barra de cócteles exclusivos, comida gourmet de distintos espacios hosteleros de moda en la capital que participarán en el gran premio y también estará amenizado el espacio con DJs.

El precio de este paquete VIP, que es para dos días (sábado y domingo) es de 2.500 euros más IVA por persona.

La Terminal

En las curvas 18 y 19 de circuito que se está levantando en IFEMA estará ubicada la zona VIP bautizada como La Terminal.

En este espacio, la organización habilitará una zona de arcade de carreras, una sala de exposiciones de alta tecnología iluminada con neón, y una pantalla extra grande para servidor en directo lo que ocurra en el evento.

Por supuesto, la oferta se completa con una zona exclusiva de comida y bebida, en este caso conformada por food trucks, y con distintas actividades. Además, la entrada incluye un asiento reservado en tribuna a la altura de las dos curvas citadas.

Según la organización, La Terminal es un pack ideal para familias y grupos de amigos. Su precio para los dos días es de 1.650 más IVA por persona.

La Azotea

Una de las áreas VIP más especiales que tendrá el circuito Madring de F1 es La Azotea, ubicada en lo alto de la curva 12, La Monumental.

Quienes dispongan de este acceso podrán disfrutar del gran premio en una azotea que albergará una gran fiesta durante los dos días del fin de semana. Su precio es de 3.500 euros más IVA.

La terraza al aire ofrecerá unas vistas privilegiadas de la curva más famosa del circuito, que tendrá a sus pies, La Monumental (número 12). Garantiza vistas de la chicane de las curvas 11 y 12 y de la salida hacia la curva 13, y contará con zona de tapas y estaciones de comida ininterrumpida servida por algunos de los mejores restaurantes y bares (servicio de cócteles) de Madrid. «Todo dentro de un glamuroso espacio de club y una amplia terraza sombreada», explica la organización.

Traction Club

La oferta VIP para disfrutar de la F1 en Madrid se completa con el espacio denominado Traction Club, que estará ubicado a la salida del túnel, a la altura de la curva 18.

Este espacio esta concebido, según palabras de Match, como un «un elegante salón con un ambiente exclusivo para miembros que transmite el lujo de la vieja escuela de Madrid».

Quienes accedan disfrutarán de servicio de cocina en vivo con distintas estaciones culinarias temáticas, un menú con aperitivos y tapas, una selección especial de bebidas y música jazz en directo.

Además, esta zona, que estará ubicada dentro del edificio de IFEMA, tendrá grandes pantallas de transmisión en vivo para quienes prefieran disfrutar de los servicios del área VIP pero no quieran perderse nada de lo que ocurre en el circuito, acción que podrán seguir desde su asiento reservado en una de las mejores zona de la tribuna del circuito.

Este quinto paquete VIP tiene un precio de 2.500 euros más IVA por persona y también está diseñado para los tres días del gran premio que concentrará toda la atención en la capital desde el 11 al 13 de septiembre de 2026.