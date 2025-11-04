Suscribete a
ABC Premium
Directo
Segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado

Hasta 3.500 euros la entrada VIP: así son los cinco paquetes de hospitality para disfrutar de la Fórmula 1 en Madrid

La organización ha diseñado hasta cinco propuestas premium con unas 20.000 localidades en total

La colección de coches que Lewis Hamilton ha vendido, valorada en 15 millones de euros con ediciones limitadas de Ferrari, Pagani, McLaren o Mercedes

Circuito de Fórmula 1
Circuito de Fórmula 1 gtres
Rubén García

Rubén García

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Queda menos de un año para que Madrid ruja al ritmo que marquen Max Verstappen, Lando Noreia, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Carlos Sainz y compañía al volante de sus bólidos de Fórmula 1. Del 11 al 13 de septiembre de 2026, la capital vivirá ... un fin de semana de gala con la celebración del Gran Premio de España, para el que ya han salido a la venta las entradas. Incluidos los packs de hospitality: hasta cinco opciones VIP distintas para que particulares y, sobre todo, empresas elijan cómo mimar a sus socios y clientes mientras disfrutan de este histórico evento deportivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app