En venta una mansión que perteneció a Stevie Wonder por 13,8 millones de euros

La inmobiliaria Beverly Hills Estates ha incluido a su cartera de propiedades una parcela que ha pertenecido durante más de una década al artista Stevie Wonder. Este inmueble que el intérprete de 'I just called to say I love you' compró en octubre del año 2000 por casi 2,9 millones de dólares para su entonces prometida, la diseñadora de moda Kai Millard Morris, se vende por 15 millones de dólares (unos 13,8 millones de euros al cambio actual), aunque también existe la posibilidad de alquilarlo por 65.000 dólares al mes (unos 59.882 euros al cambio actual).

Imagen de la zona exterior con piscina y jacuzzi beverly hills estates

La propiedad en cuestión se encuentra en la prestigiosa comunidad privada de Hidden Hills West, en una finca de una hectárea que ofrece una singular combinación de privacidad, lujo y modernidad. La exquisita vivienda, que fue construida en 1992 y restaurada recientemente, presenta techos de terracota, estructura de estuco blanco, un camino privado de acceso, suelos de parquet de madera Chevron, grandes ventanales que inundan de luz natural los interiores y techos altos, entre otros aspectos destacados.

En los 1.034 metros cuadrados de espacio habitable distribuidos en tres plantas de esta mansión se reparten seis dormitorios y seis cuartos de baño, a cada cual mejor. Con una decoración moderna y elegante, esta casa ofrece en su interior diferentes salas como un vestíbulo de mármol con una amplia escalera de caracol, una cocina con gabinetes en color aguamarina, electrodomésticos de acero inoxidable de Miele y Sub-Zero y una enorme isla central de mármol con bordes en cascada elaborada solo con dos piezas grandes a juego, una sala familiar con techos de doble altura, una bodega y bar con un elegante diseño, una oficina con chimenea de mármol y una lámpara de araña envuelta en pan de oro, una sala de entretenimiento con piano y un comedor formal con una mesa de madera con capacidad para seis comensales.

Suite Principal, sala de entretenimiento y cocina Beverly Hills Estates

La espectacular suite principal ofrece un auténtico refugio de puro lujo con dos salas de estar con chimenea, un balcón privado con vistas panorámicas al jardín trasero, lámparas de araña, baño con ducha a ras suelo, baño de vapor y sauna de infrarrojos completamente nueva y un vestidor con una gran isla central para accesorios, un área de zapatos y mucho espacio. Además, hay una suite junior con sala de estar y baño y otros cuatro amplios dormitorios.

Por su parte, la zona exterior dispone de hermosos jardines, piscina con forma irregular, jacuzzi y solárium. Además, la vivienda cuenta con un garaje con capacidad para dos vehículos. El músico posee una gran cartera de bienes inmuebles entre los que se incluyen una mansión en Alpine, Nueva Jersey, la casa en la que creció de Detroit y una vivienda en Hollywood Hills.