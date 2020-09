Tan France, el nuevo gurú de la moda tan polémico como mediático

Tan France es el ejemplo de un fenómeno de masas que se ha hecho a sí mismo, y aunque en España solo los más fanáticos de la industria lo conozcan, lo cierto es que en ambos lados del charco hace ya años que es considerado una eminencia. Pero, ¿quién es exactamente?, ¿qué le ha hecho estar donde está? Si se echa un vistazo a su perfil de Instagram, con casi 4 millones de seguidores y un feed en el que no faltan las instantáneas con celebrities de todo tipo, no es de extrañar que su popularidad siga creciendo como la espuma.

Los orígenes de este británico de raíces paquistaníes es bastante humilde. Siendo el pequeño de cinco hermanos y una familia bastante conservadora, siempre supo que era diferente. Ya no solo por su orientación sexual (que le hizo sufrir episodios de acoso escolar cuando apenas era un niño), sino también por el interés que le despertó la moda desde su más tierna infancia. Lo que en un primer momento se convirtió en un hobbie -pues le encantaba ayudar a sus abuelos en la fábrica textil en la que trabajaban- pronto se convirtió en un estilo de vida, donde su buen ojo unido a sus ganas de comerse el mundo han sido los principales motivos que le han hecho llegar a donde está hoy.

Su peculiar estilo le ha catapultado al éxito - ©Instagram: @tanfrance

Tan es el ejemplo de cómo empezar desde cero, ya que sus inicios en el sector estuvieron detrás de los mostradores de tiendas de fast fashion -como Zara o Selfridges-, que le sirvieron para dar el salto años más tarde a Chanel, y de ahí, lanzarse al diseño con Kingdom & Slate en 2011. La firma destinada a un público femenino con diseños que abogaban por ensalzar las curvas femeninas que pronto pasaría al otro lado del charco, donde se hizo tan popular que comenzó a comercializarse en las tiendas de Forever 21. Como buen emprendedor, en el momento más álgido de la firma decidió venderla, y fue precisamente en ese momento cuando comenzó su meteórica carrera en el mundo de la televisión.

El inicio del éxito

Tan France junto asus compañeros de "Queer Eye" - ©Instagram: @tanfrance

Su vida dio un giro radical cuando decidió embarcarse en el elenco de “Queer Eye” en 2018, un show de Netflix -que se encontraba ya en su quinta temporada, por lo que era bastante conocido- en el que cinco homosexuales transformaban el estilo de un heterosexual mediante cambios fáciles tanto en su vestidor como sus hábitos de belleza. Su simpatía y gancho conquistaron al público y poco después le llevaron a crear un programa web, “Dressing funny”, en el que cambiaba el look a estrellas de la comedia americana.

El experto en moda compartió en Instagram esta instantánea en una conferencia junto a Julie Andrews - ©Instagram: @tanfrance

Pero sin duda el broche de oro se lo ha llevado junto a la it girl Alexa Chung y el programa “Next in Fashion”, donde ejercían como presentadores y asesores. Este último formato recuerda a nuestro “Maestros de la Costura”, con la diferencia de que los concursantes eran diseñadores consagrados y el premio final consistía en poder crear una colección para “Net-A-Porter” y recibir 250.000 dólares. A esto habría que sumarle la publicación de su autobiografía en junio de 2019, “Naturally Tan”, una historia de superación cuyas ventas están resultando un éxito, así como el debut de su “MasterClass”. Un servicio en el que bajo suscripción ofrece charlas con celebridades de todos los ámbitos sobre moda y lifestyle.

Alexa Chung, su compañera de aventuras en "Next in Fashion" - ©Instagram: @tanfrance

Las enseñanzas en moda de Tan France en la televisión

En cuanto a estilo se refiere, este “gurú” tiene claro que cualquiera puede encontrar su mejor versión, y tal y como transmite en sus programas, las claves podrían resumirse de este modo.

France es experto en aunar los básicos con prendas de tendencia - ©Instagram: @tanfrance

- Apostar por los básicos: aunque su estilo sea bastante atrevido, France siempre aboga por tener un vestidor en el que la mayor parte de las prendas sean atemporales y de buena calidad. Según explica, no puede faltar una cazadora de cuero, unos jeans clásicos, un traje, jerséis de punto en diversos colores, camisetas de algodón y zapatillas blancas.

- Pequeños gestos que marcan la diferencia: el experto insiste en que una prenda puede cambiar por completo si se sabe cómo jugar con ella. Por ejemplo, defiende eso de meter la camisa al estilo “french tuck”, o lo que es lo mismo, de manera irregular con el fin de vernos más delgados y lograr un resultado desenfadado muy chic o ajustar el bajo del pantalón para que la pierna se vea más larga.

- Encontrar la talla adecuada: otra de las premisas que siempre se ha encargado de defender es eliminar la tendencia de los hombres de optar por el oversize y que realmente se esfuercen por encontrar el corte más favorecedor y acertar con la talla. Para Tan, los skinny jeans y las camisas ligeramente entalladas son dos de las alternativas más efectivas para vernos más delgados.

Los estampados no faltan en su vestidor - ©Instagram: @tanfrance

- Jugar con los tejidos y colores para marcar la diferencia: las tendencias también juegan un papel muy importante, y viendo sus looks no es de extrañar que abogue por los tejidos más sofisticados y que incluso incluyan algo de brillo o bordados más extravagantes para conseguir transformar el look en segundos.

- Creer en lo que se lleva: la actitud con la que luzcas tu estilismo puede ser incluso más importante que el conjunto en sí. Ya sabes, cuanto más seguro y convencido estés, mejor te verán.