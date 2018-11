Aitor Ocio: "Hay que fracasar para seguir creciendo"

Inmerso en una vorágine de proyectos, planes y retos personales y profesionales, a sus casi 42 años Aitor Ocio tiene claro que la conciliación laboral es algo a lo que nunca podría renunciar, un “mérito alcanzado” tras su retirada del fútbol en 2012. De una u otra manera, el deporte siempre ha formado parte de su vida, pasión que ha heredado su hija Naia, por la que Aitor sigue vinculado al mundo del fútbol al que tantos años ha dedicado, “no puedo renegar del fútbol y menos cuando a mi hija es una gran apasionada. Pero ahora lo vivo como padre de una jugadora”.

De jugador a empresario

El empresario Aitor Ocio en uno de los espacios de The Wellness Store en Madrid - © ABc | Ignacio Gil

En lo profesional, el ex jugador ha sabido reinventarse y explotar su faceta empresarial, carrera que estudió en la universidad antes de iniciar su trayectoria en el mundo del fútbol; y que ahora le ha llevado a convertirse en un empresario de éxito con varios centros de bienestar y fitness. Afirma no echar de menos su etapa como futbolista, pasión a la que dedicó de pleno 35 años de su vida, "estoy muy agradecido, pero también le he dedicado toda mi vida, en esa etapa yo no hacía otra cosa".

No piensa en volver aunque "nunca diré nunca", pero ahora lo ve desde la barrera y con la satisfación de haber ganado esa conciliación familiar que considera imprescindible y que no tenía cuando vivía pegado al calendario de temporada. "Ahora me gusta como aficionado, entiendo que la parte profesional tiene una serie de cosas que es difícil conciliar con la vida que yo quería".

El mismo año que se retiraba de los terrenos de juego fundaba su primera clínica Henao en Bilbao, un centro de de medicina y cirugía estética. Posteriormente llegarían los centros de entrenamiento personal HefitSports, también con sede en Bilbao y en Vitoria, su ciudad natal. "Tenía claro que hiciera lo que hiciera una vez retirado, no podía quitarme tiempo de mi casa".

Contempla el fracaso como un aprendizaje y en los inicios de su carrera empresarial no todo fue fácil. "Creo que es bueno fracasar para seguir creciendo y aprendiendo, para sacar el aprendizaje de ese fracaso y moldear tu modelo de negocio, aunque eso sí, sin cambiar los valores [...] Mi empresa mantiene los mismos valores del primer día, aunque haya cambiado la estructura".

Una carrera profesional y empresarial que de alguna manera siempre va de la mano del plano estético y el culto al cuerpo, aunque Aitor nos confiesa que para él “el aspecto físico no es importante, pero sí lo es la condición física”. Además de la supervisión de sus centros, Ocio forma parte de una promotora inmobiliaria llamada Grupo Abu y es embajador de varias marcas, proyectos en los que cree y le gusta involucrarse al 100% como en todo lo que hace. “Para mí es muy importante creer en lo que representan las marcas con las que trabajo, tengo esa responsabilidad y a nivel personal creo tanto en los productos como en los servicios que represento, me involucro, me identifico y me gusta comunicarlo”.

Embajador de lujo

¿Dónde? The Wellness Store Calle Hermosilla, 8 28001 - Madrid 900 898 899

Embajador de Thomas Wellness Group, la compañía destinada a proporcionar un servicio de interiorismo y equipación fitness en cuyos proyectos el diseño juega una parte muy importante, quedamos con Aitor en el nuevo centro The Wellness Store que han inaugurado en Madrid. Un showroom en el que vivir la experiencia de aunar fitness y diseño de primera mano. “Thomas convierte lo que es una actividad física o un momento de relax, en una experiencia. Cuando la parte práctica lo unes a lo estético es cuando da el paso y alcanza ese nivel de experiencia”, nos cuenta Aitor.

“Es importante vivir una experiencia y dentro de esa experiencia hay detalles que yo valoro mucho personalmente. Puede ser a nivel estético, puede ser la calidad del servicio, la atención, la limpieza… el detalle en definitiva. Lo estético es importante en este sentido”.

Alimentación y entrenamiento

Aunque desde hace más de 6 años las exigencias del guión no le obligan a entrenar, para Aitor el deporte se ha convertido en una forma de vida. "Para mí es fundamental la condición física y no tanto el aspecto. Creo más en un tema de hábitos desde el punto de vista de salud, no con un fin estético", confiesa. Para Aitor no vale solo con entrenar, "la alimentación es lo más importante".

El ex futbolista y empresario Aitor Ocio - © ABC | Ignacio Gil

Cuida su alimentación con unos hábitos medidos "en función de la fase de entrenamiento en la que se encuentre" e intenta seguir una dieta equilibrada a pesar de que su trabajo le lleva a viajar por medio mundo y su curiosidad innata a probar la gastronomía del otro medio, "cuando viajo me gusta conocer las costumbres y probar la gastronomía. Me gusta mucho comer y luego lo intento compensar en las posteriores comidas".

Estricto y disciplinado en sus rutinas, también confiesa como todo mortal que "hay momentos para saltarse esos hábitos y un día disfrutar de una comida diferente".

Las prioridades cambian con el paso de los años y a sus casi 42 años, Aitor puede presumir de estar en plena forma. A la hora de entenar, otorga a la fuerza un máximo protagonismo (en torno a un 80%), "el trabajo aeróbico es importante, pero el aspecto de fuerza debe tener una mayor presencia de cara a un futuro y a una mayor longevidad". También juega un papel importante la movilidad, "estirar es importante y no debemos dejar de lado la movilidad, sobre todo cuando pasas una cierta edad. Dedico una hora y cuarto a mi entrenamiento principal por las mañanas y una hora por las tardes para mi momento de estirar".

El empresario y ex futbolista Aitor Ocio durante una sesión de fotos - © ABC | Ignacio Gil

Rutina exprés

Viajes, reuniones, eventos... La agenda en muchas ocasiones se complica y el tiempo que dedicamos a entrenar se ve disminuido aunque siempre hay que sacar al menos 30 minuto. Como comentábamos con anterioridad, Aitor dedica una media de dos horas diarias a entrenar y estirar, pero no siempre tiene disponible ese tiempo para dedicarlo a ello y es por eso que hay que tener siempre una alternativa "exprés" que nos permita trabajar al menos algo durante el día.

"Cuando hay poco tiempo en media hora lo más acertado es hacer un HIIT, que incluye un componente aeróbico y un componente de fuerza. De vez en cuando yo también lo incluyo en mis rutinas. A veces con 30 o 40 minutos bien hechos puede ser suficiente, pero insisto, la fuerza es importante y trabajarla conlleva más de media hora. Para un día puede estar bien, pero no más".

TOP Summum

En una búsqueda constante de retos tanto profesionales como personales, el ex jugador de fútbol se encuentra desarrollando una nueva disciplina de entrenamiento de la que aún no nos puede desvelar detalles, pero que verá la luz en unos meses y que a día de hoy le ocupa gran parte de su tiempo. Cómodo y divertido, hemos conocido a un Aitor Ocio profesional y familiar para el que su madre es su particular referente en el camino y su hija Naia, de quien habla constantemente, el Summum de su vida.

¿Te gusta seguir la moda?

Me gusta pero no tengo tiempo. No sé si voy a la última o es tendencia, solo intento observar y ponerme lo que me gusta.

¿Un referente masculino de elegancia en el terreno de juego?

Creo que David Beckham marcó un antes y un después

¿Un icono femenino?

Sin duda, mi madre.

¿Un básico en tu armario?

Camisa blanca y americana azul.

¿Un complemento que nunca te falta?

Un reloj, ahora mismo un Tag Heuer.

¿Sigues algún ritual de belleza?

Me gusta cuidarme. Soy embajador de Kiehl´s y ellos me preparan diferentes rutinas tanto para el día como para la noche. Creo que es importante cuidar la piel y más llegados a cierta edad (risas).

¿Un perfume favorito?

Molecule.

¿Trasnochar o madrugar?

Claramente, madrugar.

¿Cuál ha sido el último regalo que has recibido?

Varios regalitos de un viaje que ha hecho mi madre a China.

Y, ¿el último capricho que te has dado?

El nuevo Iphone.

¿Un libro?

La sonrisa etrusca.

¿Un coche?

El DS7 Crossback. Es un coche que me encanta.

¿Un restaurante?

El restaurante Elkano de Guetaria.

¿Qué te hace feliz?

Ver feliz a mi hija.

¿Un viaje pendiente?

Muchos, Japón es uno de ellos.

¿Un secreto confesable?

Entonces no sería secreto.