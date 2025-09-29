El whisky que firma Aston Martin que solo 50 afortunados podrán disfrutar

El fabricante de vehículos de lujo Aston Martin no para de innovar y de asociarse con diferentes firmas que pertenecen a sectores de todo tipo –muy diferentes entre sí– para ampliar su cartera de negocios y llegar a un mayor público. Si recientemente ... lanzaba diferentes productos de belleza como esmaltes de uñas y cremas junto a firmas como Elemis y Glaize, ahora ha apostado por unirse a un referente en el mundo de una de las bebidas espirituosas más consumidas. La compañía británica se ha asociado con Glenfiddich, el whisky escocés de malta más premiado del mundo, para lanzar una exclusiva edición limitada.

Ambas marcas comparten sus altos estándares de excelencia y una visión marcada por la maestría, la innovación y legado, de ahí que todo haya ido rodado entre sus equipos. La edición de lujo que salió de este trabajo se presentó en la Semana del Automóvil de Monterey, un Glenfiddich 1976 Vintage (ABV 48,8%). Se trata single malt madurado durante 48 años y envejecido en barricas de jerez de roble europeo seleccionadas a mano por el maestro de la casa Brian Kinsman. El resultado es una bebida tan exclusiva que solo 50 afortunados de todo el mundo podrán degustarlo. El precio no ha sido desvelado, pero dadas las circunstancias no será barato.

Solo se crearán 50 botellas de este exclusivo whisky glenfiddich

Las notas de cata revelan un perfil complejo en nariz con aromas dulces de frutos rojos, masa de mantequilla y especias suaves con un delicado sorbete, mientras que en boca ofrece capas de taninos secos, frutas en compota y madera tostada y un final persistente con especias de roble.

Una versión para todos los bolsillos

Se ha creado otra edición limitada más asequible que no llega a los 100 euros glenfiddich

Por otro lado, han lanzado otra versión limitada más asequible y accesible, el Glenfiddich 16 que viene con un estuche en el que aparecen los nombres de los pilotos de la escudería, Fernando Alonso y Lance Stroll, lo que lo convierte también en todo un objeto de coleccionista para los amantes del motor y la Fórmula 1. Su precio es de 79,95 euros.

Esta referencia única se ha elaborado a partir de una cuidada selección de barricas de roble americano que han contenido vino previamente, barricas de roble americano nuevas y barricas de bourbon de segundo llenado.

Todo esto ha dado como resultado un destilado con carácter que despliega en nariz una riqueza aromática y envolvente con base de tarta de queso con galleta, jarabe de arce, jengibre caramelizado y delicadas notas de roble tostado. Por su parte, en boca ofrece una textura sedosa y dulce con sabores de frutas frescas y crema Chantilly evocando la elegancia con la que los pilotos afrontan cada desafío.