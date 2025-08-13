Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Sánchez acude al balance de una reunión europea sobre Ucrania con Trump de la que está excluido

El menú maridaje más caro de España se sirve en Madrid por 1.800 euros

El chef Mario Sandoval y el whisky The Macallan presentan en Coque una de las propuestas más exclusivas de la temporada

Gadgets y otros imprescindibles de lujo para transformar tu verano

Los cuidados de belleza que los hombres necesitan en verano

El nuevo menú The Macallan x Mario Sandoval tienen un precio de 1.800 euros
El nuevo menú The Macallan x Mario Sandoval tienen un precio de 1.800 euros
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La gastronomía española se ha convertido en todo un referente en cuanto a calidad, producto y tendencias, coronando a varios de los cocineros españoles como grandes estrellas del panorama internacional. Un panorama en el que sentarse a la mesa se convierte en todo un ... ritual, en ocasiones homenaje y en otras un capricho al alcance de unos pocos. En este contexto The Macallan y Mario Sandoval vuelven a lanzar al mercado el menú más caro de España cuyo precio asciende a 1.800 euros por comensal por una propuesta que se disfruta a lo largo de 17 pasos. 

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor María I. Ortiz

Responsable de Summum y Moda en ABC. Periodista, especializada en lujo y estilo de vida. Más de catorce años de experiencia en medios y empresas de primer nivel avalan mi bagaje en comunicación.

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app