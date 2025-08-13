El menú maridaje más caro de España se sirve en Madrid por 1.800 euros

La gastronomía española se ha convertido en todo un referente en cuanto a calidad, producto y tendencias, coronando a varios de los cocineros españoles como grandes estrellas del panorama internacional. Un panorama en el que sentarse a la mesa se convierte en todo un ... ritual, en ocasiones homenaje y en otras un capricho al alcance de unos pocos. En este contexto The Macallan y Mario Sandoval vuelven a lanzar al mercado el menú más caro de España cuyo precio asciende a 1.800 euros por comensal por una propuesta que se disfruta a lo largo de 17 pasos.

Con Coque como escenario ideal, esta segunda edición de su colaboración más íntima y personal está inspirada en The Macallan Estate, la finca y destilería en la que maduran algunos de los whiskies más exclusivos y únicos del mundo. Un menú que es el resultado de una colaboración que lleva ya dos años y que se va consolidando como una apuesta de The Macallan por la alta gastronomía y refuerza su presencia local para poner en valor la labor de los grandes chefs de nuestro país, su forma de hacer, su pasión y su búsqueda de la excelencia y la calidad.

Menú The Macallan por Mario Sandoval

La propuesta de este año está inspirada en el viaje, en el descubrimiento, en la maestría de cómo hacer las cosas de una manera diferente. Un menú de 17 pases en el que cada whisky que acompaña a cada plato ha sido minuciosamente elegido por el equipo de The Macallan y de Coque para crear una experiencia gastronómica que trasciende a la mesa y va más allá de la propia gastronomía. Es un menú que transporta al comensal a un viaje a las tierras altas de Escocia y a la ladera del río Spey.

Mario Sandoval colabora por segunda vez con The Macallan creando el menú maridaje más caro de España

Este viaje iniciático comienza en la sala de The Macallan, en el corazón de Coque, donde se introduce al comensal a un viaje al alma de la destilería, de ahí, se degusta el segundo pase en la bodega y de esta a la sacristía y ya por último, antes de pasar al comedor, Mario conduce a los asistentes a la cocina donde con un último aperitivo, se prepara al comensal para deleitarse con una propuesta gastronómica única donde los whiskies de The Macallan adquieren todos sus matices, notas y complejidad de la mano de la propuesta gastronómica creada por Mario.

Comida y maridaje de excepción

El chef Mario Sandoval junto a varias referencias de The Macallan

En el maridaje se han seleccionado algunos de los whiskies más personales y únicos de The Macallan como, The Macallan a Night on Earth The Journey, The Macallan Amber Meadow, The Macallan Rare Cask 2024, The Macallan 18 years Double Cask, The Macallan 25 years Sherry Oak, The Macallan 30 Years Double Cask y The Macallan M Decanter 2019.

Estos whiskies han sido seleccionados para maridar a la perfección con platos tan sugerentes como: el helado de ajoblanco con almendra tierna y vinagre de piñón, cristal de maíz y sésamo negro con miso de garbanzo, aguacate y lascas de foie, geleé de caña de jamón ibérico de bellota 5 jotas, tuétano de jamón ibérico madurado con caviar Osetra y erizo de mar, Chanfaina de duelos y quebrantos sobre pan ácimo uva Pedro Ximenez, crujiente, líquida y acidulada, quisquilla de Motril ahumada, sopa de maíz tostado con ají huevas de trucha, shots de curry verde y granizado de sopa de cangrejo o cochinillo lechón jugoso y su piel crujiente, entre otros platos.

El menú Maridaje The Macallan está disponible desde el día 15 de julio de 2025 y su precio es de 1.800 euros por persona.