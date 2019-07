Diez sopas gourmet frías perfectas para el verano

Dani García: Andalucía con 3 estrellas

Gazpacho de cerezas, un clásico del chef Dani García en BiBo

Es un cocinero TOP y el mejor embajador que la gastronomía andaluza pueda tener. El chef Dani García rinde homenaje a las sopas frías en cada uno de los establecimientos de su grupo. Si en Lobito de Mar encontramos un salmorejo cremoso, en BiBo podemos catar su clásico Gazpacho de cerezas que se sirve con nieve de queso fresco, anchoas, pistachos y albahaca.

En su embajada marbellí, que este año ostenta 3 estrellas Michelin, el menú degustación (220 euros por persona) repasa los hitos de la cocina de García. Aquí encontramos tanto el Ajoblanco malagueño, huevas de arenque y gambas como el célebre Tomate nitro, gazpacho verde y quisquillas.

Bacira: sopas frías con un toque fusión

Gazpacho de cerezas con tartar de langostinos y helado de jengibre de Bacira

La carta de Bacira, que fusiona Asia con el Mediterráneo, se renueva con la llegada de las altas temperaturas. Con el verano vuelven a este restaurante madrileño varias sopas frías, que combinan los ingredientes tradicionales con los más exóticos.

Podemos empezar con un aperitivo de Crema de melón con shake yuzu y polvo de jamón y seguir con unos Dados de salmón salvaje marinados con salmorejo de té verde y jalapeño con aceituna negra y queso. O más bien unas Sardinas ahumadas con ajoblanco de coco, higos, uvas y Pedro Ximénez. Finalmente, el Gazpacho de cerezas con tartar de langostinos y helado de jengibre da la bienvenida por todo lo alto a la mejor estación del año.

Pakta: superando los límites

Esfera helada con jugo de almendruco y naranja de Pakta - ©Tristán Steward

Es una sopa fría, pero no lo es. No se come con cuchara, más bien se bebe con una pajita. Pero esto no significa que sea un cóctel, porque tampoco lleva alcohol. Y es que, si quieres salirte de lo tradicional, probablemente no hay otros establecimientos en España como los que lidera Albert Adrià.

En estas semanas, el restaurante de cocina nikkei Pakta suma a su oferta gastronómica el plato Bienvenida de almendruco: se sirve dentro de una esfera de hielo vacía y lleva cáscaras de almendra verde, sal, agua y zumo de naranja. Uno más de los trucos de magia a los que nos tienen acostumbrados.

La Bien Aparecida: el ajoblanco, todavía más elegante

Ajoblanco de tomate, apio y copos de coliflor de La Bien Aparecida - ©Thisisbrv

Ajo, miga de pan remojada en agua, aceite de oliva, almendras crudas, vinagre, sal y, para decorar, unas uvas. El ajoblanco es quizás la sopa fría más elegante y refinada. Y una de las más atractivas a la hora de cocinar.

Ubicado en una de las calles más exclusivas de la capital, La Bien Aparecida reinterpreta este plato tradicional añadiendo tomate, apio y coliflor. Belleza y frescor.

Rocacho: el salmorejo que olvida la tierra

Salmorejo de frutos del mar de Rocacho

Bajo el lema “gastronomía sin artificios”,Rocacho basa su propuesta gastronómica tanto en los arroces como en el fuego, que convierte las carnes (como las de El Capricho, consideradas de las mejores del mundo), los pescados y los productos de temporada en un auténtico lujo.

Con las raíces bien hundidas en la tierra, este restaurante guiña el ojo a las sopas frías con un Salmorejo de frutos del mar. Para probar.

La Malaje: todo el embrujo del Sur

Salmorejo cordobés con bonito al natural de La Malaje

Gazpacho a la antigua sin triturar, Salmorejo cordobés con bonito al natural, Ajoblanco con manzana y sardina ahumada, Carpaccio de gamba blanca con ajoblanco. Como buen andaluz que es, el restaurante La Malaje apuesta firmemente por las sopas frías. En verano, más todavía.

Y es que probablemente no existe camino gastronómico más rápido y seguro que estas sopas para hacer llegar al comensal toda la magia del sur.

Fismuler: ¡Green power!

Crema fría de tomates verdes, una versión del gazpacho de Fismuler

Minimal, elegante, gamberro, muy (siempre) de moda. Fismuler es una de las direcciones imprescindibles de Madrid y Barcelona. Para pasar un buen rato, comiendo, pero también escuchando música en directo.

Aquí el protagonista es el producto. Y si quieres una pista por encima de todas las demás: déjate guiar por lo verde. Su plato vainas verdes con crema de guisantes, elaborado con varios tipos de vainas, habitas y guisantes minis del Maresme es una auténtica maravilla. Por otro lado, su versión del gazpacho lleva tomatillos y pimientos rigurosamente verdes, melón, pepino, cilantro, sherry, cebolleta, hierbabuena, pan y aceite de oliva virgen extra. Come verde.

Cobo Vintage: la versión del mar

Sopa acidulada de crustáceos, txangurro e hinojo fermentado de Cobo Vintage

Sopa acidulada de crustáceos, txangurro e hinojo fermentado. Las sopas frías de pescado son uno de esos inventos por lo que deberíamos estar eternamente agradecidos. No es de extrañar que esta propuesta con sabor a mar proceda de Cobo Vintage, restaurante de Burgos liderado por el cántabro Miguel Cobo.

Este establecimiento luce 1 estrella Michelin y centra su propuesta en el producto, especialmente el marino. Otro pilar, la tradición, que el chef fuerza constantemente, pero sin llegar rupturas definitivas. Una dirección que viene pisando fuerte.

Salino: tradicional, pero diferente

Crema de tomates asados y langostino del restaurante Salino

Salinoes una joya, escondida y bonita, ubicada en Ibiza, uno de los barrios más bulliciosos de la capital desde el punto de gastronómico. Sobre todo en los últimos tiempos. Este establecimiento donde se come rico rico, se ha convertido en el cuartel general del chef Javier Aparicio que aquí trabaja una cocina andaluza con brillantes toques internacionales.

Su Crema de tomates asados con langostino es una versión tradicional del salmorejo, con la diferencia de que los tomates están asados y que lleva un toque de estragón. Clásico, pero diferente.

Despensa y Atelier de Etxanobe: ajoblanco de lujo

Ajoblanco con trufa y espárragos de La Despensa y el Atelier de Etxanobe

La Despensa de Etxanobe y el Atelier de Etxanobe son dos locales ubicados en el centro de Bilbao que comparten cocina y chef, Fernando Canales.

A pesar de tener dos propuestas gastronómicas y decorativas distintas, una más informal, otra más refinada, ambos locales se rinden a los encantos del ajoblanco versionándolo de la manera más exclusiva: con trufa y espárragos. El bocado ideal para un verano de lujo.