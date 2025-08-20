Tom Brady crea un reloj único en el mundo con Jacob & Co. cuyo valor ronda los 560.000 euros

Que Tom Brady es un amante de los relojes es algo sabido por todos, por lo que es normal verle en todas sus apariciones públicas con verdaderas joyas de la relojería, modelos que en muchos casos resultan ser ediciones limitadas de gran valor. ... Además, fue embajador de la marca IWC de 2019 a 2023, tiempo en el que acumuló hasta 20 ejemplares de la firma suiza, pero su colección incluye también piezas de Rolex, Patek Philippe, Richard Mille y Audemars Piguet, entre otras casas.

Pero, lo que el deportista mostró durante el Gran Premio E1 de Mónaco lleva su pasión por este complemento a otro nivel, pues en su muñeca se podía ver un diseño totalmente único en el mundo desarrollado en especial para él por la firma Jacob & Co., un modelo bautizado como Twin Turbo Furious Tom Brady Edition que no pasó desapercibido y que presume de ser, además, el reloj más complicado creado por la firma hasta la fecha.

Este reloj tiene 832 componentes y 75 rubíes instagram

El Twin Turbo Furious, lanzado originalmente en 2018, es un ejemplo de alta relojería que combina dos tourbillones volantes de tres ejes, un repetidor de minutos decimal y un cronógrafo monopulsador. Pues bien, esta pieza del ex de Gisele Bündchen presenta una mecánica aún más compleja con un cronógrafo monopulsador que incorpora una calculadora de diferencial de tiempo en el cuadro de mandos que permite al usuario comparar cinco tiempos de vuelta consecutivos con una precisión de segundo, la repetición de minutos marca la hora con gongs catedral extralargos y los dos tourbillones ofrecen un espectáculo visual que hipnotiza.

El reloj, único en el mundo, incluye la firma del deportista instagram

El reloj, que cuenta con nada más y nada menos que 832 componentes y 75 rubíes, está fabricado en carbono forjado ligero con una caja de 34 mm que muestra una combinación de colores negro, blanco y gris –tonos que según el relojero transmiten claridad–, cristal de zafiro antirreflectante y abovedado y una correa de caucho negra que le aporta un toque deportivo. Además, como detalle a destacar, está la firma del siete veces campeón de la Super Bowl visible a las 12 horas que sustituye al logotipo de Jacob & Co. mientras que un rubí en el marcador horario hace referencia a su dorsal.

Este ejemplar está equipado con el movimiento manual JCFM05 que late a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 50 horas. El precio de este exquisito diseño personalizado es de 650.000 dólares (unos 562.000 euros al cambio actual).