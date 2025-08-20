Suscribete a
ABC Premium

Tom Brady crea un reloj único en el mundo con Jacob & Co. cuyo valor ronda los 560.000 euros

Este ejemplar, considerado el más complicado hasta la fecha elaborado por la relojera de lujo, incluye 832 componentes, 75 rubíes y su firma, entre otros detalles

El reloj de casi 350.000 euros que ha acompañado a Pogacar en su cuarto Tour

Tom Brady y Jacob Arabo presentaron juntos este reloj de lujo único en el mundo
Tom Brady y Jacob Arabo presentaron juntos este reloj de lujo único en el mundo instagram
Rocío Jiménez

Rocío Jiménez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Que Tom Brady es un amante de los relojes es algo sabido por todos, por lo que es normal verle en todas sus apariciones públicas con verdaderas joyas de la relojería, modelos que en muchos casos resultan ser ediciones limitadas de gran valor. ... Además, fue embajador de la marca IWC de 2019 a 2023, tiempo en el que acumuló hasta 20 ejemplares de la firma suiza, pero su colección incluye también piezas de Rolex, Patek Philippe, Richard Mille y Audemars Piguet, entre otras casas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app