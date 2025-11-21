La esperada subasta de relojes Rolex que incluye el modelo Paul Newman

La historia de Rolex está intrínsecamente vinculada al espíritu pionero y visionario de Hans Wilsdorf, su fundador. En 1905, a los 24 años, Hans fundó en Londres una empresa especializada en la distribución de relojes. Aunque por aquel entonces los relojes de pulsera ... no eran muy precisos, el joven tuvo el presentimiento de que podrían llegar a ser, además de elegantes, fiables. Para convencer a la gente de la fiabilidad de sus revolucionarios relojes, decidió equiparlos con un movimiento pequeño de gran precisión fabricado por un taller relojero de Bienne, Suiza. Hoy día, 120 años después, la marca Rolex es una de las más reconocidas y deseadas en el mundo de la relojería de lujo y sus piezas son codiciadas por relojeros y coleccionistas ansiosos de hacerse con los modelos más exclusivos.

Los relojes Rolex son los más buscados en plataforma y tiendas de reventa y sus piezas son símbolo inconfundible de estatus y lujo. Con motivo de sus 120 años de historia, la plataforma de subastas online Catawiki, realizará una subasta que no deja indiferente a nadie. En lugar de mostrar los modelos habituales, la subasta presenta tres piezas únicas, de esas de las que los coleccionistas apenas susurran. Cada una de estas inusuales piezas se convierte en el centro de la conversación, en una inversión en el tiempo y en un recordatorio de que el estatus de icono suele nacer de los detalles más inesperados.

El efecto Paul Newman

En el corazón de esta subasta se encuentra una leyenda: el Rolex Daytona 6262, más conocido como el modelo Paul Newman, mucho más que un reloj vintage. Cuenta la historia de un actor, filántropo e icono generacional que convirtió un Rolex relativamente impopular en uno de los relojes más codiciados. Cuando esta referencia se lanzó en 1970, pasó prácticamente desapercibida. La línea Daytona, llamada así por el famoso circuito de Florida y diseñada para pilotos profesionales, seguía siendo un producto de nicho. La variante de esfera «exótica» se consideraba incluso demasiado pequeña en esa época. Pero un hombre lo cambió todo.

El Rolex Daytona Paul Newman que sale a subasta Catawiki

«Cuando Rolex envió sus modelos pre-Daytona a las rigurosas pruebas de la NASA para seleccionar el reloj que se usaría en las misiones espaciales, no superaron todos los test y, finalmente, se eligió el Speedmaster de Omega», comenta Joaquín Fernández Cebrián, experto en relojes de Catawiki. «Pero aquello que la ciencia dejó pasar, la cultura lo adoptó: Paul Newman convirtió el mismo modelo en un símbolo de estilo, décadas antes de que existiera la palabra 'influencer'. Los relojes de esta subasta llevan ese mismo espíritu: la prueba de que el legado de un reloj se escribe muchas veces más allá de sus especificaciones técnicas».

Paul Newman, además de icono de Hollywood, era piloto amateur, y empezó a llevar un Daytona con la misma esfera que hoy persiguen los coleccionistas. No le pagaron por hacerlo, no formaba parte de ninguna campaña, simplemente le encantaba el reloj. Esta asociación espontánea de Newman con el Daytona generó un interés silencioso que acabó convirtiéndose en obsesión. En Italia, por ejemplo, los coleccionistas comenzaron a buscar «el Paul Newman». Se formaron listas de espera, la escasez se transformó en mito, y el resto es historia. El Rolex Daytona Paul Newman 6262 (1971) cuenta con caja, documentación y la famosa esfera Paul Newman. Comprado en la exclusiva tienda Ricciardi de Buenos Aires, Argentina cuenta con un precio estimado de 375.000 euros.

Rolex Submariner y Rolex Daytona 116578SACO, a subasta Catawiki

Otros Rolex a subasta

Junto al Daytona aparecen dos deslumbrantes modelos de principios de los 2000. Ambos fabricados en metales preciosos, ambos engastados con gemas y reinterpretando la relojería profesional de Rolex desde una perspectiva de lujo y exclusividad. Por un lado, un Rolex Submariner, un reloj de buceo técnico en oro blanco, realzado con diamantes, zafiros azules y una esfera azul marino. Resistente al agua hasta 300 metros cuenta con un precio estimado de 150.000 euros.

La tercera pieza será un Rolex Daytona 116578SACO. Una pieza realizada en oro amarillo que combina nácar y zafiros naranjas. Esta interpretación llamativa del Daytona convierte un cronógrafo deportivo en una pieza de exhibición cuyo precio se estima en 200.000 euros.

Esta subasta de Rolex estará disponible hasta el 23 de noviembre exclusivamente en Catawiki.