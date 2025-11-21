Suscribete a
La esperada subasta de relojes Rolex que incluye el modelo Paul Newman

La exclusiva marca de lujo cumple 120 años de historia y la casa de subastas Catawiki lo celebra subastando algunos de sus modelos más buscados

El Rolex Daytona Paul Newman que sale a subasta
El Rolex Daytona Paul Newman que sale a subasta
María I. Ortiz

La historia de Rolex está intrínsecamente vinculada al espíritu pionero y visionario de Hans Wilsdorf, su fundador. En 1905, a los 24 años, Hans fundó en Londres una empresa especializada en la distribución de relojes. Aunque por aquel entonces los relojes de pulsera ... no eran muy precisos, el joven tuvo el presentimiento de que podrían llegar a ser, además de elegantes, fiables. Para convencer a la gente de la fiabilidad de sus revolucionarios relojes, decidió equiparlos con un movimiento pequeño de gran precisión fabricado por un taller relojero de Bienne, Suiza. Hoy día, 120 años después, la marca Rolex es una de las más reconocidas y deseadas en el mundo de la relojería de lujo y sus piezas son codiciadas por relojeros y coleccionistas ansiosos de hacerse con los modelos más exclusivos.

