Al Pacino y Robert de Niro, de nuevo juntos para protagonizar una campaña de moda de lujo

Al Pacino y Robert de Niro son dos de las grandes leyendas del cine que necesitan poca presentación. Ambos han trabajado en numerosas ocasiones a las órdenes de Coppola o Scorsese, coincidiendo en la gran pantalla en grandes clásicos cinematográficos como 'El ... Padrino II', 'Asesinato justo' o 'El irlandés'. Ahora, varias décadas más tarde, ambos vuelven a ponerse juntos frente a los focos, en esta ocasión para realizar un trabajo muy distinto en el mundo de la moda de lujo.

Los dos actores se han convertido en protagonistas de 'Warmer Together', la nueva campaña invernal de la firma italiana Moncler. «La verdadera calidez nunca se lleva puesta, se comparte», dice el claim de la campaña y así es como vemos a ambos actores y amigos, compartiendo, cara a cara enfrentados en una mesa, charlando, abrazándose o caminando.

Los dos actores en la nueva campaña de Moncler PlatOn

Fotografiada por PlatOn en Nueva York, 'Warmer Together' despliega una estética cinematográfica con retratos en blanco y negro que capturan la intimidad de una conversación entre dos hombres que se conocen bien. «La amistad es lo mejor que se puede tener. Los amigos, personas con las que compartes el mismo mundo. Hay una confianza innata. Y la comprensión de la vida», afirma Al Pacino.

«Durante décadas, Moncler se ha asociado con las chaquetas de invierno y las chaquetas acolchadas, pero siempre he creído que Moncler representa algo más profundo: el amor y la unión», declaró el presidente y director ejecutivo Remo Ruffini en un comunicado. «Estos valores han dado forma a todo lo que hemos hecho durante más de 70 años. En cada producto y cada campaña, se percibe un hilo conductor constante de emoción y conexión humana. A través de su historia de amistad, Al Pacino y Robert De Niro encarnan todo lo que Moncler realmente representa: afecto, calidez y la convicción de que juntos somos mejores y más cálidos».

Plumíferos de Moncler: Bregtan en color negro (2.150€) y Maya 70 de hombre en color blanco (1.900€) D.R.

«La calidez nunca fue una cuestión de lo que hay fuera», afirma la campaña de los míticos plumíferos, que en esta nueva colección aparecen reinventados y apostando por una «calidez atemporal», como afirma la propia marca. «Los diseños de Moncler, sinónimos de calidez, siempre han estado marcados por algo más profundo. Cada puntada está unida por un hilo de emoción, un reflejo de que la calidez siempre estará relacionada con estar juntos», cuenta la campaña que podrá verse al completo a partir del 20 de octubre.

Los emblemáticos plumíferos Maya 70 y Bretagne, plumíferos con capucha para hombre y mujer ponen de relieve los códigos tradicionales de Moncler, narrando una historia arraigada en el ADN de la marca. Sus precios parten de los 1.660 euro y alcanzan los 2.150 euros.