Al Pacino y Robert de Niro, de nuevo juntos para protagonizar una campaña de moda de lujo

Las dos leyendas del cine se convierten en protagonistas de 'Warmer Together'', la última campaña de la firma Moncler

El desfile a 2.000 metros de altura que reunió a las estrellas de Hollywood con Georgina Rodríguez como modelo

Robert de Niro y Al Pacino en la nueva campaña de Moncler
Robert de Niro y Al Pacino en la nueva campaña de Moncler Platon
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Al Pacino y Robert de Niro son dos de las grandes leyendas del cine que necesitan poca presentación. Ambos han trabajado en numerosas ocasiones a las órdenes de Coppola o Scorsese, coincidiendo en la gran pantalla en grandes clásicos cinematográficos como 'El ... Padrino II', 'Asesinato justo' o 'El irlandés'. Ahora, varias décadas más tarde, ambos vuelven a ponerse juntos frente a los focos, en esta ocasión para realizar un trabajo muy distinto en el mundo de la moda de lujo.

Sobre el autor María I. Ortiz

Responsable de Summum y Moda en ABC. Periodista, especializada en lujo y estilo de vida. Más de catorce años de experiencia en medios y empresas de primer nivel avalan mi bagaje en comunicación.

María I. Ortiz

