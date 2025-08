De Andalucía al mundo: la marca surfera 'made in Spain' que revolucionó Tarifa

Probablemente te has cruzado en más de una ocasión con alguien que lleva una camiseta con el lema: 'Born in the south' (nacido en el sur). Una frase aspiracional, a menudo con raíces y con cierto sentimiento de pertenencia a una tierra tan ... admirada como es el sur de España. Impresa en camisetas, sobrecamisas, bolsos y hasta gorras, esta es una de las frases que más demandan los clientes de Sam Newman Clothing. Una marca andaluza que nace de un proyecto de dirección de arte en 2014 y de la que el propio Sam es fundador y diseñador. Con atención meticulosa, él mismo diseña personalmente cada prenda, ofreciendo piezas contemporáneas de alta calidad que desafían a las tendencias pasajeras. «Nuestra dedicación al estilo atemporal nos diferencia», explican.

- ¿Cómo empezó todo? Todo arranca en 2014 en un proyecto al que decidí llamar SAM. Era el modo de crear mi propio alter ego, en el que se reflejase a una persona creativa, curiosa y sencilla. El comienzo fue con una maleta a cuestas vendiendo ropa a amigos y conocidos. A la vez hacía rutas entre Madrid, Barcelona o Sotogrande, para vender en mercadillos de marcas emergentes como Palo Alto Market Barcelona, del cual guardo grandes recuerdos, o Mercado Central de Diseño de Madrid. Tras 2 años haciendo esto e intuyendo que debía dar pasos adelante decidí instalarme en mi tierra, de la cual sentía nostalgia y que además nos aportaba muchas oportunidades para poner la base y pensar en crecer. - ¿Qué diferencia a vuestra firma de otras? La personalidad de Sam, la creatividad de la ilustración o diferentes conceptos que tratamos de llevar a nuestra ropa, el estilo, que no sigue tendencias, busca la autenticidad de sus prendas y sobre todo la atemporalidad. No somos nada fans de lo efímero. - ¿Cómo es el proceso creativo? Cualquier rincón de Tarifa, una tarde paseando junto al mar, un café en una placita del caso antiguo de Marbella, los colores no salen de la pantonera, los percibo en cualquier lugar, como el estilo de las prendas que diseñamos. Absorbo las ideas en esos sitios en los que me siento Sam y conecto con la calma y paz que me aporta el Sur. Las camisetas, los pantalones 'jogger' o las sobrecamisas son algunos de sus éxitos de ventas Sam Newman - ¿Qué influencias personales o culturales han marcado vuestra visión estética? Las vacaciones en el Sur, la playa, los viajes al sur de Francia, el estilo relajado que se respira en ese tipo de lugares. - ¿Cómo lográis mantener el equilibrio entre diseño, sostenibilidad y estilo de vida real? La idea principal es ofrecer ropa muy atemporal que funcione en tu armario 8 o 10 años, ¡que puedas cambiar con tu hijo! Apostamos por la sostenibilidad desde la forma de producción hasta los tejidos con los que trabajamos, aunque hablar de materiales reciclados no está en nuestro discurso, los usamos desde los comienzos. - ¿Qué importancia tiene que la marca sea «made in Spain»? Es uno de nuestros pilares, desde los comienzos y asumiendo costes muy altos de producción, en Sam hemos apostado por fabricación nacional, nuestros proveedores son una extensión de la marca y familia. Intentamos apoyar la industria textil en la medida de lo posible, incluso recuperando pequeñas plantas en la provincia de Málaga. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SAM NEWMAN CLOTHING (@samnewmanclothing) - ¿Qué es lo que más os ha sorprendido en estos años? La atracción del cliente internacional y cómo valora nuestra marca y se hace cliente fiel desde los comienzos. Tenemos clientes que empezaron comprando nuestras camisas en Palo Alto (Barcelona) y aún nos visitan cada verano. - ¿Cómo imagináis el futuro de la marca? La imagino creciendo de forma segura y sostenible. Me imagino la marca en lugares de vacaciones del Sur de Europa y por qué no del mundo. - ¿Cuál es la prenda que mejor vendéis? En general nuestros clientes nos reconocen por nuestras camisetas y sudaderas, en ellas podemos expresar muchas ideas creativas y pienso que hacen muy reconocibles nuestras prendas, aunque cada vez cobran más peso los pantalones y chaquetas. Uno de nuestros iconos que nos acompaña desde los comienzos es la' chaqueta worker' que vendemos todo el año. Nunca dejaremos atrás nuestro producto fetiche, la camisa. - Si tuvieras que definir la marca en una sola frase o lema, ¿cuál sería? Atemporal, Calma, Vacaciones, Sur y Mar.

Tips para vestir bien en verano En Sam Newman apuestan por prendas atemporales que duren en el armario hasta 10 años 1. Apuesta por los joggers de lino y camisas Hawaii, son perfectos para los días más calurosos del sur. 2. Para una noche más fresca en Tarifa el jogger será un gran aliado, combinado quizás con camisa. 3. Prendas básicas que combinen lino y algodón en fits relajados y un enfoque muy unisex, no falla. 4. Combina tus looks con náuticos clásicos en piel o unas alpargatas para ir más relajado de día. 5. Para un día especial de playa o piscina acompaña tu traje de baño con una camisa estampada.

