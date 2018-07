El eterno dilema: camisa de manga corta, Â¿sÃ­ o no?

La camisa de manga corta ha sido durante mucho tiempo el hazmerreír del armario masculino. Una prenda prohibida, ridiculizada al máximo y objetivo de burlas y clichés para quienes decidían aun así recurrir a ella. Pero, nos guste o no, las tendencias cambian y esta temporada son muchos los diseñadores que han decidido reinterpretarla hasta lograr hacerla apetecible.

Lo han hecho tratando de sacar su lado más desenfadado y divertido a base de estampados tropicales, patrones geométricos y llamativos con los que poner un toque de alegría en los looks estivales. Además, como dirían los americanos, su regreso no es más que un «win-win» si tenemos en cuenta que aportan más frescura que las tradicionales versiones cuando se necesita soportar mejor el clima cálido y de paso hacen desaparecer el factor cerco provocado por el sudor en la zona de las axilas. Eso sí, no todo vale para su recuperación porque el debate en torno a ella sigue abierto.

El contexto formal, su peor enemigo

Para remontarnos al origen de esta pieza hay que hacer referencia a la estética deportiva, concretamente la del mundo del tenis, que fue la primera en adoptar esta prenda a comienzos del siglo XX que terminaría por encontrar un reputado hueco entre las décadas de los 50 y los 70.

Iconos como James Dean, Elvis Preysler o Marlon Brando se hicieron fieles defensores del paso de la camisa de manga corta al vestuario callejero durante estos años y esto no hizo más que convertirla en imprescindible.

Pero fue precisamente el abuso de ella y el ansia de muchos por tratar de trasladarla al armario más formal lo que terminó por hundir su reputación como explica la estilista Maialen de Arroiabe: «muchos hombres apuestan por las camisas de manga corta en contextos que sería mejor optar por una camisa de manga larga, ligeramente remangada».

Precisamente es el entorno y el momento el que determina si es o no apropiado lucir esta pieza tan polémica. «En verano me encantan las camisas de manga corta estampadas tipo hawaianas para un estilismo festivalero o simplemente para incluirlas entre los cómodos looks del día a día para las vacaciones.

Pero nunca optaría por una prenda así para una reunión formal, una boda o un evento elegante», recomienda Arroiabe, quien ha vestido en numerosas ocasiones a artistas como David Bisbal o Pablo López y tiene muy claro cuáles son los mejores acompañantes de una camisa de este tipo si uno se anima a lucirla: «son adecuadas para combinarlas, en el marco de un look informal siempre, con vaqueros, pantalones cortos o pantalón estilo chino, y sandalias, zapatos derby o zapatillas tipo Converse», argumenta.

Es momento por tanto de empezar a darle el sentido que merece y no asociarla a Homer Simpson sino a actuales referentes de estilo como Ryan Gosling o Harry Styles que han sabido adaptarse a ella de manera magistral. El cómo lo han logrado solo tiene dos secretos: elegir el modelo adecuado y el lugar perfecto para lucirlo. Solo así se consigue el triunfo de un estilismo a priori complicado.

El modelo perfecto

Con los hombros perfectamente encajados pero sin quedar ajustada, las mangas que dejen un par de dedos entre la tela y el codo, silueta holgada y cuello estilo cubano que carece de botones y se presenta ligeramente abierto.

Estas cuatro características (unidas a la calidad de los materiales, preferiblemente algodón o lino) podríamos decir que son las primordiales a la hora de decantarse por una versión acertada de esta camisa.

Una vez elegida la pieza, toca lidiar con ella. Aquí entra en juego la personalidad que cada uno quiera aportarla a la hora de sacarla partido, ya sea llevada por dentro del pantalón con las mangas ligeramente enrolladas como homenaje al vestuario de películas norteamericanas de los 50, abierta con camiseta básica debajo como también podía verse en las mismas cintas o cerradas con una silueta recta y cuadrada que recuerda a las versiones que encontraríamos como parte del uniforme de los profesionales de la bolera.

¿Las más arriesgada y a la vez la más sencilla de llevar? La hawaiana, que busca su literalidad como ya demostró Louis Vuitton en el desfile de su colección primavera-verano.

El momento de darle una segunda oportunidad a la camisa de manga corta, ha llegado.