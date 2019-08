El estilo de los 10 deportistas mejor pagados del mundo

En las últimas décadas el deporte ha comenzado a ir de la mano de la moda, y la mayoría de deportistas ya no solo se dedican a sus respectivas profesiones, también han encontrado un apetitoso mundo laboral en la industria textil, sirviendo de imagen a numerosas marcas que los eligen por su físico y personalidad a la hora de vestir en su día a día. De esta forma, los jugadores de fútbol, tenis, baloncesto etc. se han convertido en los nuevos embajadores de estilo y se encargan de acercar al público las nuevas tendencias, así como de demostrar que hay cabida tanto para estéticas elegantes como informales.

Así lo muestran los 10 jugadores mejor pagados del mundo. Les une el deporte, copan la lista por ser los deportivas con más dinero y sin embargo sus respectivos gustos en cuanto a sus vestimentas se refiere difieren mucho unos de otros. Los looks ‘casual sport’ se encuentran en todos ellos, pero sus correspondientes vestidores son muy diferentes entre sí y ninguno se acerca al impecable distinguido estilo de Xabi Alonso o David Beckham. Descubrimos el estilo de cada uno de estos deportivas gracias a las marcas que visten.

Xabi Alonso - Instagram

Estilo formal

Cristiano Ronaldo - Instagram

Aunque podría asentarse en todos los estilos dada su versatilidad a la hora de vestir, Cristiano Ronaldo es de esos jugadores de fútbol (segundo jugador del mundo que más dinero gana: 96 millones de euros) que un día te sorprende con traje y corbata y otros en cambio apuesta por alguna de las deportivas que forman su amplia colección. En cualquier caso, el futbolista de la Juventus se caracteriza por vestir de importantes y conocidas marcas de moda, desde Nike, Armani o Moschino, pasando por Dolce & Gabbana o CR7, su propia firma de moda.

Por otro lado está Roger Federer. El jugador de tenis, que ocupa el puesto número 5 en la lista con 82 millones de euros, se deja ver en pocas ocasiones fuera de la pista de tenis, pero cuando lo hace demuestra tener un gusto definido por las piezas de colores neutros, siendo el negro, blanco y azul los tonos que más luce, a veces abusando de looks minimalistas. Chaquetas de cuero, jeans y polos sin estampados es lo que más se encuentra en su armario. ¿Colores llamativos? Esos los deja para los días de partido.

Roger Federer - Instagram

Aaron Rodgers, jugador profesional de fútbol americano, figura en la lista en el séptimo puesto con 79 millones de euros, empatado con Russell Wilson. El futbolista de 35 años tiene un estilo muy personal donde los trajes, americanas y camisas son sus mejores aliados, aunque a veces relaja su estilo y apuesta por jeans y camisetas básicas. En el terreno de juego siempre le vemos de blanco, verde o amarillo, pero en su día a día Aaron Rodgers apuesta por tonos mucho más sobrios como el blanco, negro o azul marino, donde parece no haber cabida a los colores vistosos o alegres. ¿Su look estrella? Pantalones con americana a juego y camisa blanca.

Estilo sin definir

Le hemos visto con traje y corbata, con ropa de fútbol, looks informales con gorras y sudaderas e incluso se han confundido sus chandales con pijamas… No tiene un estilo determinado, pero Leo Messi no deja de lado ninguna moda y apuesta por todas las tendencias... Y parece sentirse a gusto con todo. Tal es así que de pronto lleva Adidas, con quien tiene un contrato desde 2017, además de vestirlo en la equipación del Fútbol Club Barcelona, Dolce & Gabanna o Armani, marca por la que apuesta cuando tiene que vestir para eventos importantes. El deportista mejor pagado del mundo lo es por recibir más de 113 millones de euros.

Leo Messi - Instagram

En la larga lista de celebridades sin un estilo definido también se encuentra LeBron James, el jugador de baloncesto con 78 millones de euros. El deportista estadounidense es bastante activo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 50,4 millones de ‘followers’, y es ahí donde muestra su vida laboral pero también la privada. Cuando se quita la equipación de los Lakers, LeBron James sorprende con diferentes looks que nada tienen que ver unos con otros: sudaderas con deportivas; chaqueta de cuerpo con pantalones vaqueros y gorra; gabardina con sneakers o pantalones chinos con sombrero. ¿Qué le sienta mejor? Creemos que la ropa de deporte le queda de maravilla.

Estilo juvenil

Neymar - Instagram

No cabe duda de que Neymar es diferente al resto de jugadores, además de ser tercero en la lista de deportistas mejor pagados del mundo (91 millones de euros). El futbolista brasileño, que en estos momentos juega para el París Saint-Germain, es el deportista más joven de esta lista, así que no es de extrañar que además su estilo se caracterice con lo urbano y mezcle el atrevimiento con el desparpajo, haciendo uso de chandales, gorras y deportivas. A sus 27 años, Neymar puede presumir de ser uno de los jugadores no solo con el tercer mejor sueldo dentro del mundo del deporte, también de haber trabajado para conocidas firmas de moda que tienden a mezclar estampados, algo muy característico en su estilo. Aunque no tiene reparo en gastarse más de 30.000 euros en un reloj, entre las marcas que viste se encuentran nombres que no son nada ostentosos: Nike y Off-White.

La primera es todo un icono en el mundo deportivo y el brasileño cuenta con el privilegio de haber creado su propia firma dentro de Nike: Neymar Jr., con la que estará vinculado hasta 2022. Off-White, por su parte, es una firma de moda que podría considerarse nueva teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva en el mercado, pero que en los últimos años ha captado a un público muy selecto, entre los que se encuentra el jugador y cantantes como The Weeknd.

Estilo informal

Saúl Canelo Álvarez, boxeador español de 28 años y cuarto jugador mejor pagado del mundo (unos 83 millones de euros) tiene un definido estilo informal. Por lo general, y dado que su trabajo así lo requiere, la mayoría de sus apariciones son sin camiseta, pero el deportista publica en su cuenta de Instagram muchos de sus eventos donde se deja ver con sudaderas con capucha, pantalones con rotos en las rodillas, camisetas básicas y exceso de estampados en alguna que otra ocasión. Para momentos más especiales, la chaqueta de cuero y los pantalones chinos son sus aliados.

- Instagram

Rusell Wilson - Instagram

Russell Wilson, jugador de fútbol americano, continúa en la lista por detrás de Roger Federer con 79 millones de euros. El futbolista tiene claro que la elegancia no es lo suyo, así que para todo lo demás hay cabida en su vestido. Abrigos XXL, una amplia colección de deportivas, otra gigantesca recopilación de gorras y sudaderas son las que conforman su estilo, dejando de lado en la mayor parte de las veces los estampados pero siempre apostando por looks totalmente combinados y coloridos.

Otro de los jugadores con estilo informal es Wardell Stephen Curry, baloncestista de los Warriors de la NBA. El estadounidense de 31 años, que gana más de 70 millones de euros, lleva su uniforme de trabajo allá por donde va, y las camisetas largas de tirantes se han convertido en su mejor aliado. También apuesta por gorras, sudaderas con y sin capucha pero eso sí, nada de pantalones de vestir, camisas, polos o zapatos castellanos. Stephen Curry tiene mucha personalidad a la hora de elegir las prendas que lo van a vestir, y lo sofisticado y elegante no forma parte de su estilo.

Wardell Curry -

El baloncestista Kevin Durant, que milita en los Brooklyn Nets de la NBA, cierra la lista de los 10 jugadores mejor pagados del mundo, con una cifra nada despreciable: 58 millones de euros. Carece de cuenta de Instagram, así que se complica el seguirle la pista. No obstante, se sabe que Kevin tiene un estilo impecable de manera constante. Eso sí, sin dejar nunca de lado su enorme colección de sneakers.

El jugador de baloncesto las tiene de todos los colores, marcas, donde destacan OFF-WHITE x Nike Air Force o Adidas. Las chaquetas de cuero, vaqueras y de pana se almacenan en su vestidor junto a las sudaderas con dibujos animados, dibujos marineros o estampados de fotos reales. ¿Su mejor aliado? Los jeans en todas sus formas y tonalidades. Kevin Durant los usa de todos los colores y cada día apuesta por un diseño nuevo. Nos preguntamos cuántos pantalones vaqueros tendrá…