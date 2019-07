Diez zapatillas que ahora puedes comprar en rebajas

Las rebajas de verano 2019 ya han empezado oficialmente y con ellas son muchas las marcas de zapatillas que se unen a los descuentos. Las principales marcas de moda y deporte aprovechan la temporada para liquidar su stock con descuentos de has el 50%, lo que supone un ahorro de hasta 200 y 300 euros en muchos modelos.

Aprovecha las rebajas de temporada para hacerte con las zapatillas que siguen marcando tendencia, para renovar básicos imprescindibles o para hacerte con el modelo que siempre has querido pero no aún no te has atrevido a comprar.

De Balenciaga a Valentino, pasando por Versace, Reebok, Nike o Alexander McQueen... Hoy en Summum, te traemos nuestro TOP10 de zapatillas imprescindibles que ahora puedes comprar con precios rebajados.

¿Con cuál te quedas?