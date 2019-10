El entrenamiento con el que Hugh Jackman tonifica sus músculos en tiempo récord

Hugh Jackman despertó admiración y envidia a partes iguales entre sus seguidores cuando encarnó a Lobezno en las películas de X-Men. Dar vida al personaje fue un reto para el actor, no sólo por el riesgo que entraña satisfacer las exigencias de los ortodoxos seguidores de la saga de cómics de Stan Lee, sino porque a nivel físico también tenía que estar a la altura y las dosis de entrenamiento para ganar masa muscular y tonificar su cuerpo eran muy sacrificadas.

Durante el rodaje el actor tuvo se vio obligado a mantener su rutina deportiva con disciplina militar. Todo sacrificio tiene su recompensa: las películas fueron un éxito en taquilla, Hugh Jackman consolidó a Lobezno en la cultura pop y a nivel personal el logro fue apabullante, sigue manteniendo su rutina de ejercicios para mantenerse en forma.

Un ejercicio que se practica en "dos canciones"

El actor sigue su rutina a rajatabla - Instagram / @hughjackman

El torso del actor se esculpe con una máquina muy eficaz para tonificar el tronco superior del cuerpo: el remo. Mantener la constancia es fundamental, pero sus resultados son rápidos y evidentes en brazos, abdomen y espalda.

Incorporarlo a la rutina deportiva sólo requiere "dos canciones al día", así lo cuantifica el actor con su peculiar forma de medir el tiempo. Según Jackman este entrenamiento "quemas calorías y utilizas todos los músculos" y es apropiado para quien no es capaz de adaptar sus vida cotidiana a una rutina deportiva.

Jackman reconoce que hace más deporte que el remo para mantenerse en forma, pero que esta máquina es indispensable. Buceando en su cuenta de Instagram se encuentran varias publicaciones practicando ejercicios de fuerza con la ayuda de un entrenador personal en un establecimiento deportivo aunque, probablemente su casa, como suele ser habitual entre las personalidades del mundo del espectáculo, también tenga un área de ejercicio.

Cristiano Ronaldo, por ejemplo, integra en cada una de sus casas la más puntera tecnología deportiva. Chris Heamsworth, por otro lado, practica sólo 6 ejercicios para ponerse en forma y también lo hace en su mansión.

El adonis del cine por excelencia, Brad Pitt, se decanta por otro particular método de entrenamiento. El protagonista de "Érase una vez en Hollywood" prefiere el deporte de contacto, siempre mucho más dinámico y eficaz.

Quienes todavía no tengan una zona de entrenamiento en su vivienda no tienen excusa para ponerse en forma, la calistenia y el street work out son ejercicios que se practican sin máquinas, en grupo y en la calle y son igual de eficaces. En otro artículo de Summum contamos cómo montar tu propio gimnasio de lujo en casa.