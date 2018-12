Crossfit o el triunfo del entrenamiento militar

La primera vez que Greg Glassman probó una de las series de ejercicios que había creado para entrenar a la Policía de Santa Cruz (California) vomitó. Minutos después, convenció a su vecino de someterse a esa rutina y casi sufre el mismo efecto. Consistía en una secuencia de propulsores y “pull-ups” que bautizó como “Fran” y que integró como parte de los WOD (‘Workout of the day’, traducido en entrenamiento del día) con los que buscaba simular los sentimientos de los combatientes en una situación real. De este modo, logró captar la atención de muchos deportistas que, como él, no habían conseguido que nada les sedujera del todo hasta entonces. Había nacido el CrossFit. “Aún tenemos un cerebro primitivo que se siente bien cuando logra acabar el entrenamiento. En nuestro día a día encontramos pocos retos que nos obliguen a dar el 100%. Vivimos muy cómodos y el ser humano está diseñado para superar pruebas. Con esta actividad cada día encontramos la satisfacción de haber dado todo, aceptando quienes somos y hasta donde llegamos, arropados por un ambiente que no juzga y que apoya para evolucionar”, explica el Head Coach de CrossFit Singular Box, Aarón Cordero.

La importancia de la comunidad

Aarón Cordero - Instagram

Aunque muchos gimnasios o centros deportivos ofrecen clases colectivas que siguen una filosofía similar, el CrossFit se practica exclusivamente en el box. Un espacio diáfano de techos altos sin máquinas, televisores ni espejos considerado como un auténtico templo. Porque si hay algo de lo que hacen gala los devotos de esta religión, además de todas las capacidades físicas que se desarrollan con su práctica, es de la comunidad que se forma en torno a ella. Trabajas para ti mismo, pero allí se comparten cuerdas y balones medicinales al tiempo que se animan y retan entre ellos sin que intervengan los egos. “Una vez me dijeron que las mejores relaciones se crean al compartir situaciones duras. Cada día compartimos clases con personas que se juntan para superar entrenamientos pensados para sacarles todos sus recursos. Ellos celebran que un compañero acabe el entreno como si fuera algo propio. El hermanamiento se genera por compartir esa experiencia, respetando el nivel de cada uno, y queriendo ayudarnos entre todos”, explica Cordero.

Un ambiente motivador que engancha y ha logrado que los datos sobre el CrossFit hablen por sí mismos. España es ya el tercer país de Europa con mayor número de instructores (más de 2000) y la inauguración de boxes en territorio nacional sigue creciendo con Madrid y sus 51 emplazamientos a la cabeza. No es casualidad por tanto que una empresa como Reebok echara el ojo a tiempo como patrocinadora llegando incluso a crear los CrossFit Games. Una competición que reúne el mayor número de deportistas registrados del mundo (por encima incluso de cualquier carrera o maratón) en el que los mejores de esta disciplina llevan su cuerpo y su mente al límite.

Pero, ¿qué es exactamente el CrossFit y quién puede practicarlo?

Entretamientos - Instagram @CrossFit

Se trata de una disciplina que bebe de otras más tradicionales como la gimnasia, el atletismo o la halterofilia a través de series de ejercicios con un denominador común: la intensidad. Entrenamientos funcionales de una hora de duración en los que se trabaja coordinación, velocidad, flexibilidad, potencia, fuerza, agilidad, equilibrio, precisión y resistencia. Un programa considerado casi un entrenamiento militar pero cuya capacidad de adaptación permite que cualquiera pueda empezar a practicarlo sin importar su edad ni su estado físico. De hecho, se trata de uno de los pilares fundamentales por los que aboga su creador: “Las necesidades de los deportistas olímpicos y las de nuestros abuelos difieren en grado, no en modo”.

Todo el mundo parte de un punto de forma y a partir de ahí comienza la mejora. Según el profesional, no hay que obsesionarse con los objetivos puramente estéticos porque éstos llegarán solos. Tampoco se trata de una cuestión de cantidad sino de calidad de las sesiones. Para un principiante en el mundo del deporte, 3 días a la semana serán suficientes para ir mejorando la forma y ser capaz de adaptarse a las agujetas. La clave está en ir trabajando en los niveles de intensidad adecuados y en exigirte salir de tu zona de confort.

Lo mejor, como recomienda Aarón Coordero, es probarlo y dejar que sea la experiencia la que hable por sí misma: “Te ayuda a conocerte como pocas cosas, a enfrentarte a tus límites. Plantear cada entrenamiento con una estrategia y estar preparado para cambiarla si no sale bien. Toda una metáfora de la vida”.