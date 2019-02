¿Cuáles son las 10 zapatillas más caras del mercado?

Gucci Flashtrek Embellished Suede

Las zapatillas deportivas Gucci ‘Flashtrek’ se han inspirado en el senderismo y están hechas de paneles de cuero, gamuza y malla y se colocan en suelas gruesas. Con correas ‘de quita y pon’, estas zapatillas tienen más de 60 militetros de plataforma y cuentan con un estampado militar camuflado entre la malla y los cordones. Su precio supera los 1.500 euros.

Chanel x Adidas

Salieron a la venta en 2017 pero hoy en día siguen siendo una de las deportivas más caras del momento. Pharrell logró unir a Adidas y Chanel en un par de sneakers que además de ser todo un éxito fueron el tributo al cierre de la famosa boutique francesa Colette. El modelo luce de color negro y en el texto blanco se puede leer ‘CHANEL’ en un lado con ‘Pharrell' en el otro, mientras que el logotipo de la firma "CC" se encuentra en el talón. ¿Su precio? Más de 11.000 euros.

Adidas Parell

Cuando estas ‘snekaers’ vieron la luz, solo fue en China y lo más curioso de todo es que se lanzaron únicamente 300 pares. Teniendo en cuenta la alta población de este país asiático, se agotaron a los minutos y ha habido hasta hace nada una larga espera de miles de personas que querían adquirirlas. Muchos de los modelos NMD de Pharrell son artículos de alto precio y este modelo de Adidas no iba a ser menos: desde 4.500 euros están disponibles.

Air Jordan 11 ‘Jeter’

Es uno de los mejores raperos de Nueva York de todos los tiempos, por lo que fue justo que Jordan Brand le otorgara a Derek Jeter uno de los lanzamientos de Jordan más raros de todos los tiempos. Para conmemorar su retiro en 2017, cinco pares de Air Jordan 11 se lanzaron en una subasta. Por lo que sabemos, tres de los cinco pares se encuentran actualmente en las tiendas de consignación de los EE. UU. Los precios oscilan entre los 28.000 euros y los 45.000 euros.

Macklemore x Air Jordan 6

Durante mucho tiempo, el Eminem Jordan 4 se ha sentado en el extremo superior de la escala de precios sin que ningún otro calzado se acerque. Parece un poco irónico que Macklemore, el chico detrás de ‘Thrift Shop', una canción que ensalza los valores de la frugalidad y la crianza de su propio sentido del estilo, haya creado un zapato que ahora cuesta 24.000 euros.

Buscemi Diamond 100

A principios de septiembre, las personas que asistieron a la fiesta de inauguración de SoHo Flagship en la ciudad de Nueva York de Buscemi fueron recibidas con una mirada exclusiva a la lujosa zapatilla de deporte de la marca. Este modelo cuenta con aproximadamente 11,50 quilates de diamantes (del joyero Shayan), así como el exclusivo hardware de oro de 18 quilates. Uno tendrá que visitar la tienda del centro de Manhattan para comprar esta lujosa pieza que alcanza los 115.000 euros.

Michael Jordan's Game Worn Converse Fastbreak

En 1984 no solo fue el año en el que Michael Jordan debutó en la NBA, sino que también en este año él y su equipo ganaron el oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En junio de 2017, un par de Converse Fastbreaks fueron firmadas por el jugador y se cuenta que fueron usadas en los Juegos Olímpicos, por lo que salieron a subasta y se esperaba que se vendieran por alrededor de 90.000 euros, pero finalmente alcanzaron los 180.000 euros, el precio más alto de todos por un par de zapatillas deportivas desgastadas por el juego.

Nike Mag 2016

El primer zapato que viene a la mente cuando surge la cuestión de vender un riñón es la versión 2016 de Air Mag de Nike. La zapatilla de ciencia ficción se creó por primera vez a finales de los 80 y las características que tiene ahora este calzado se lograron o casi 30 años después, cuando los avances tecnológicos lo permitieron. El lanzamiento de las zapatillas se limitó a menos de 100 pares, que se repartieron a través de la rifa a los ‘sneakerheads’ y aficionados de la cultura pop. El gran atractivo, la escasez y la importancia tecnológica lo han convertido en una de las zapatillas más buscadas y por eso tienen un coste promedio de 25.000 euros.

Jordan 3 Retro DJ Khaled Grateful

Este modelo Air Jordan 3 Retro es conocido como la edición "Grateful" y ha sido hecha en colaboración con DJ Khaled para conmemorar el lanzamiento del álbum "Grateful" del embajador de Jordan Brand. Vienen en color rojo, negro y gris y la frase "We The Best" (somos los mejores) de Khaled se encuentra en el talón. Su fecha de lanzamiento fue el 23 de junio de 2017 pero a día de hoy siguen siendo una de las 'sneakers' más caras del mercado. Su precio alcanza los 13.000 euros.

Undefeated x Nike Kobe 1 Protro Purple

Se lanzó en se lanzó en cantidades extremadamente pequeñas y el hecho de que solo estuvieran disponibles a través de la ubicación de Hong Kong hizo que la adquisición de los zapatos fuera mucho más difícil. Cualquiera que sea lo suficientemente afortunado como para hacerse con un par deben saber que tendrán una pieza valiosa en su colección. Su precio supera los 5.000 euros.