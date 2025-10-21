Por qué el otoño es el mejor momento para iniciarse con el retinol

Si aún no has incorporado a tu rutina de belleza el retinol (o cualquier derivado de la vitamina A), los meses de otoño son los más indicados para hacerlo. Después del verano, la piel necesita mayor regeneración, para reparar los daños causados por el sol ... , como las arrugas y las manchas. Por otra parte, ahora que disminuye la exposición solar, se dispone de más tiempo para adaptarse a este activo, uno de los más eficaces para combatir el envejecimiento, pero que puede provocar irritaciones. En torno a los retinoides existen muchas dudas y mitos que vamos a resolver para que puedas disfrutar de todos sus beneficios que son muchos.

¿Qué es el retinol?

El retinol es un derivado de la vitamina A, un ingrediente cosmético cuya eficacia contra el envejecimiento cutáneo está avalada por múltiples estudios científicos. La farmacéutica Gema Herrerías explica en su libro 'Código piel' que «los retinoides favorecen la renovación celular, unifican el tono, aceleran la eliminación de manchas, estimulan el colágeno, refuerzan la firmeza y densidad de la piel… Además, el retinal destaca por su acción antibacteriana y antioxidante, por lo que es eficaz para pieles con tendencia acneica».

Dentro de los retinoides, hay dos grandes grupos: de uso cosmético y de prescripción médica. Los segundos son más potentes, pero también tienen un mayor potencial irritante y pueden conllevar efectos secundarios, por eso los debe prescribir siempre un médico. Entre los de uso cosmético, el más famoso es el retinol, pero tras las limitaciones de la UE, las marcas de belleza están apostando por otros derivados de la vitamina A, como el retinal o retinart.

¿Cuándo empezar a usarlo?

Los retinoides se deben usar en la rutina de noche, porque su objetivo es favorecer la regeneración de la piel, un proceso que tiene lugar mientras dormimos. Respecto a qué edad conviene incorporarlos, la doctora Inés Lipperheide, experta en medicina estética y antienvejecimiento en la clínica DEMYA, aconseja hacerlo «a partir de los 35 más o menos. Es importante saber que a partir de los 25 años empieza la pérdida de colágeno, el elemento indispensable de una piel joven. Aunque en ese momento no se note, empieza así el envejecimiento cutáneo, y por eso recomiendo incorporar los retinoides por la noche a partir de los 35 aproximadamente».

Retinizar la piel

Los retinoides pueden irritar la piel, y por eso no se deben aplicar por el día, además, conviene empezar por concentraciones bajas e incorporarlos a la rutina de belleza de forma progresiva. En este sentido Gema Herrerías apunta a que «un buen retinoide no es siempre el más potente, sino el que realmente funciona para ti, sin comprometer la barrera cutánea. Existe la falsa creencia de que si un retinol no irrita, es que no funciona. La eficacia de un cosmético no se mide por la reacción visible que provocan, existen fórmulas con estudios clínicos que logran resultados sin alterar la piel».

El proceso de retinización consiste en introducir el retinol poco a poco, para ver cómo reacciona la piel. Se debe aplicar siempre por la noche, después de la limpieza, y dos o tres veces a la semana durante las dos primeras semanas. Si la piel ha reaccionado bien, a partir de la tercera semana se puede aplicar en días alternos. Y pasado un mes, se puede utilizar todas las noches, o 4-5 noches a la semana, combinándolos con otros activos. Algunos expertos recomiendan utilizar después del retinol, pasados al menos 15-20 minutos, una crema hidratante y reparadora para minimizar los riesgos.

¿Qué retinol elegir?

Los productos con retinol pueden presentar diversas concentraciones. Idealmente siempre hay que empezar por las más bajas, e ir subiendo, cuando la piel esté retinizada. Aunque puedes elegir productos con retinol, la tendencia actual entre las firmas cosméticas pasa por usar más el retinal, que se tolera mejor y que, además de mejorar la firmeza y la textura de la piel, disminuye las manchas y reduce las arrugas. Otra tendencia es la de mezclar diversos retinoides en un mismo producto. «Cuando unimos varios retinoides en una misma fórmula, mejoramos la potencia, porque conseguimos atajar las preocupaciones aprovechando cómo actúa cada derivado de vitamina A. Unos son más rápidos, otros más específicos... y unidos estratégicamente, nos permiten ofrecer un tratamiento más completo», explica la directora dermocosmética de Perricone MD, Mireia Fernández.

A continuación, una selección de productos con retinol.

High Potency Triple Retinol Renewal Serum de Perricone MD

High Potency Triple Retinol Renewal Serum de Perricone MD. DR

Este nuevo sérum combina retinol puro encapsulado, la forma más activa de retinol, encapsulada para evitar reacciones en la piel y asegurar que el activo se entrega a las células poco a poco; éster de retinol, una forma liposoluble de retinol compatible con la piel que suma actividad antiedad y evita irritaciones; y retinart, esta molécula se extrae de un alga, pero su capacidad para producir colágeno llega a ser incluso superior a la del retinol. Además, esta fórmula incluye niacinamida y ácido hialurónico de diferente pesos moleculares, que garantizan hidratación y elasticidad, junto con escualano y extractos botánicos que refuerzan la barrera cutánea. Precio: 95 euros.

gh 2000 Retinal-R Serum

gh 2000 Retinal-R Serum de Gema Herrerías. DR

Formulado con 0,1 % de retinaldehído puro desarrollado mediante biotecnología y encapsulado en liposomas, 0,05 % de retinol puro, 0,05 % de sodium retinoyl hyaluronate, extracto de centella asiática, bisabolol y un postbiótico con función exosoma. Indicado para códigos piel resistentes con arrugas, flacidez, pigmentación, textura irregular e imperfecciones de acné. Posee propiedades despigmentantes. Reduce las imperfecciones y los signos del envejecimiento, incluso arrugas y flacidez. No comedogénico. Precio: 41,90 euros.

Hyaluron Activ Procedure de Avene

Sérum con retinal Hyaluron Activ Procedure de Avène. DR

Eficaz para corregir las arrugas, realzar los rasgos y activar la luminosidad, también mejora los resultados de procedimientos estéticos como peelings, láser e inyecciones, gracias a su fórmula con activos puros y concentrados como el retinal al 0,1%:, la niacinamida al 2% y el ácido hialurónico. Penetra fácilmente sin efecto pegajoso. Precio: 69 euros.

Sérum con retinol de Montibello

Retinol Night Serum de Montibello. DR

Con una concentración de 0,05% de retinol, este sérum ultra-ligero de noche potencia la juventud del cutis, mejora la textura y corrige las arrugas. Además, aporta luminosidad, suavidad e hidratación al rostro. Precio: 76 euros.

skinretin 0,3% de mesoestetic

skinretin 0,3% de mesoestetic. DR

skinretin® 0,3% combina la potencia del retinol puro (0,3%) con el bakuchiol (0,7%), que potencia su acción y aporta tolerancia incluso en pieles sensibles. La fórmula se completa con centella asiática de acción reparadora, un complejo postbiótico que equilibra la microbiota cutánea y la ectoína, que refuerza la función barrera de la piel. Precio: 79,90 euros.