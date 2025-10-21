Suscribete a
Por qué el otoño es el mejor momento para iniciarse con el retinol

A partir de los 35 años los expertos aconsejan introducir en la rutina de cuidados el activo con mayor evidencia científica antiedad

Cómo afectan las rutinas virales de belleza a la piel joven

Hombre cuidando la piel. FREEPIK
Araceli Nicolás

Si aún no has incorporado a tu rutina de belleza el retinol (o cualquier derivado de la vitamina A), los meses de otoño son los más indicados para hacerlo. Después del verano, la piel necesita mayor regeneración, para reparar los daños causados por el sol ... , como las arrugas y las manchas. Por otra parte, ahora que disminuye la exposición solar, se dispone de más tiempo para adaptarse a este activo, uno de los más eficaces para combatir el envejecimiento, pero que puede provocar irritaciones. En torno a los retinoides existen muchas dudas y mitos que vamos a resolver para que puedas disfrutar de todos sus beneficios que son muchos.

Sobre el autor Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

Araceli Nicolás

