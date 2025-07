Retinart, una alternativa al retinol que no irrita la piel y estimula el colágeno

Los retinoides son los ingredientes con más evidencia en el tratamiento de diferentes signos del envejecimiento, como las arrugas y las manchas. Además, también se utilizan para mejorar patologías de la piel, como el acné. Los retinoides engloban una serie de activos ... derivados de la vitamina A, como el retinol, el más famoso, y otros como el retinal (o retinaldehído), el ácido retinoico o tretinoína (que no es un ingrediente cosmético, sino un fármaco, por lo que solo se puede adquirir con receta médica), etc. Las restricciones que la Unión Europea ha impuesto al uso del retinol en los cosméticos (limitando su concentración a un máximo del 0,3% en productos faciales) han hecho que muchas marcas de belleza busquen alternativas, como el retinal, cada vez más habitual, o el retinart.

¿Qué es el retinart?

El retinart, según explica Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, «es un nuevo bio-retinoide que se extrae a partir de unas algas que tienen origen en el Mediterráneo, en concreto en Formentera. No es una alternativa al retinol como ocurre con el bakuchiol. Aquí, hablamos de un retinoide por sí mismo de origen vegetal que en muchos casos es capaz de sintetizar colágeno hasta un 90% más que un retinol puro».

Otra ventaja de este nuevo retinoide es que no resulta irritante. Cabe recordar que la gran desventaja del retinol es la irritación que puede provocar en algunas pieles. Por eso siempre se aconseja introducirlo en la rutina de belleza de forma gradual, y evitarlo en pieles muy sensibles. Así lo explica la farmacéutica Rosa Matos, propietaria de la Farmacia Lastra de Madrid (Conde de Peñalver, 27): «Una de las desventajas que tienen algunos retinoides es que activan receptores en la piel relacionados con la irritación. Por eso, siempre recomendamos períodos de adaptación. El retinart no activa estos receptores, por lo que suaviza la fórmula a nivel de tolerancia».

¿Qué beneficios tiene para la piel?

El retinart es un activo de última generación que aún no es demasiado habitual, pero hay dos marcas de cosmética españolas que lo han elegido para crear fórmulas que ayudan a mejorar los signos de la edad. La pionera fue Silvia Oliete, fundadora del centro de belleza Blauceldona y creadora de la marca de belleza SO Silvia Oliete. La experta explica que «si bien los retinoides tienen una acción muy beneficiosa y probada, no es menos cierto que sus efectos adversos hacen que muchas personas los rehúyan. Cada día en cabina veo pieles muy sensibilizadas por su uso, así que me propuse crear una crema que mantuviese su efectividad y que cualquiera pudiese usar sin complicar su rutina y hablé con mi laboratorio para ponernos manos a la obra».

Así nació I am the retinart, una crema de acción global que combina el retinart, con la ciencia epigenética y otros ingredientes, como el ácido hialurónico, el péptido Reproage o la manteca de karité. El retinart, aseguran desde la marca, «permite una penetración dérmica óptima garantizando su estabilidad y acción, de manera totalmente segura y sin los indeseados efectos secundarios generalmente ligados al uso de retinol. No irrita, no es foto sensibilizante ni precisa tiempos de retinización».

I am the retinart de SO Silvia Oliete (136 euros), además de retinart, esta crema lleva ácido hialurónico, péptidos, activos biotecnológicos, manteca de karité, vitaminas A, E y C, aceite de algodón y glicerilo tricapil caprato. DR

La otra marca española que apuesta por el retinart es Byoode que lanzó Retin-A Night, un sérum que combina el retinart con el retinal. «El retinal es once veces más rápido que el retinol, mientras que el retinart es capaz de estimular la producción de colágeno hasta un 90% más que el retinol tradicional y potenciar los efectos del retinal», explica la cosmetóloga Raquel González, fundadora de Byoode. Además, la experta asegura que el retinart presenta otra innovación, «su estructura molecular, que penetra de manera más eficaz en la piel y actúa directamente en los receptores celulares responsables de la síntesis de colágeno y elastina. El retinart es más estable y menos susceptible a la degradación, es decir, apenas hay riesgo de oxidación».

Retin-A Night de Byoode (75 euros), además de retinart y retinal, este sérum lleva péptidos, factores de crecimiento, vitamina C, ácido hialurónico, niacinamida, centella asiática y vitamina E. DR

Además, de estimular el colágeno, la proteína esencial para mantener la firmeza y elasticidad de la piel, que se va degradando a partir de los 25 años, el retinart también tiene beneficios en la reducción de la inflamación y el refuerzo de la función barrera. «El retinart es un auténtico avance porque, además de ser altamente eficaz, minimiza los efectos secundarios que suelen acompañar a los retinoides clásicos. Es decir, obtenemos resultados visibles sin comprometer la tolerancia de la piel», apunta González.