'Curly undercut', el corte de pelo de Lamine Yamal que arrasa entre los hombres más jóvenes

Se le conoce en redes como pelo brócoli, y aunque es perfecto para el cabello rizado y ondulado, todos quieren lucirlo

Carlos Alcaraz vuelve a cambiar de look y se tiñe de rubio

Lamine Yamal con el 'curly undercut'.
Lamine Yamal con el 'curly undercut'. GTRES
Araceli Nicolás

Araceli Nicolás

Lamine Yamal o el actor Lucien Laviscount son algunos de los famosos que lucen actualmente el 'curly undercut', pero solo hay que darse una vuelta por cualquier instituto o gimnasio para comprobar que la mayoría de adolescentes también han elegido este corte ... de pelo. De manera informal se le conoce como pelo brócoli o nido de pájaro y en TikTok es tendencia, además, por los memes que ha provocado este singular estilo. El degradado, caracterizado por una gran desconexión entre la parte superior de la cabeza, y los laterales y la nuca, lleva años formando parte de la estética masculina. Se trata de un corte de pelo que admite un montón de variantes y una de ellas es el 'curly undercut', que se traduciría como degradado rizado.

Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

Araceli Nicolás

