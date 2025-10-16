'Curly undercut', el corte de pelo de Lamine Yamal que arrasa entre los hombres más jóvenes

Lamine Yamal o el actor Lucien Laviscount son algunos de los famosos que lucen actualmente el 'curly undercut', pero solo hay que darse una vuelta por cualquier instituto o gimnasio para comprobar que la mayoría de adolescentes también han elegido este corte ... de pelo. De manera informal se le conoce como pelo brócoli o nido de pájaro y en TikTok es tendencia, además, por los memes que ha provocado este singular estilo. El degradado, caracterizado por una gran desconexión entre la parte superior de la cabeza, y los laterales y la nuca, lleva años formando parte de la estética masculina. Se trata de un corte de pelo que admite un montón de variantes y una de ellas es el 'curly undercut', que se traduciría como degradado rizado.

Este corte de pelo es la opción más moderna y estilosa para los hombres con cabello rizado y ondulado. Desde los salones de peluquería David Künzle explican cómo se hace: «En los laterales va muy corto, desde abajo hasta casi las sienes. La técnica no es nada complicada, vamos afeitando la parte inferior de la cabeza y llegamos arriba donde dejamos el contraste con los rizos». Quique Sánchez, director creativo de Espacio Q, añade que «al dejar la parte superior con volumen, se resalta la forma natural del rizo».

Aunque es un corte de pelo ideal para cabellos ondulados y rizados, se puede lucir también en los lisos, que deberán someterse a una permanente. El tratamiento que triunfó en los 80 y los 90, como otras tendencias de aquellos años, ha vuelto, y una de las razones es el 'curly undercut', además de esa apuesta por la belleza natural que hace años ya trajo de vuelta los rizos, después de años de ocultarlos.

Lucien Laviscount, conocido por su papel en la serie 'Emily in Paris. GTRES

Paul Tudor, director y estilista del salón David Künzle Fuencarral, explica que «el 'curly undercyut' es un corte compatible con cualquier tipo de cabello. Pero para que haya un buen volumen en la parte de arriba, debe haber un largo previo que en el caso del curly, debe incluso ser más largo, ya que luego reducirá con los rizos. Si además el pelo es grueso, conviene hacer capas en la zona superior».

¿Quién debe evitar este corte de pelo que ha conquistado, principalmente, a la generación Z? Según los estilistas de David Künzle, «los hombres con el pelo más bien fino o con problemas de calvicie, ya que tener volumen en la parte de la coronilla es primordial en un undercut. Además, no es exclusivo de los chicos jóvenes, queda ideal a cualquier edad».

En cuanto al mantenimiento, Quique Sánchez recomienda «recortar los laterales y la parte posterior cada 3-4 semanas para mantener el contraste. En casa hay que hidratar el cabello con mascarilla o cremas específicas para los rizos, y evitar el exceso de calor, si se usa secador, mejor con difusor».

Para peinarlo desde la marca capilar masculina BYRD Hairpro recomiendan un gel de peinado o aceite hidratante: «El objetivo es definir, dar volumen y forma para que los rizos duren todo el día y el resultado sea lo más natural posible. Por supuesto, nos podemos ayudar de los dedos para darles cuerpo. A la hora de elegir un buen gel de styling, hay que ver que entre sus ingredientes haya aceites naturales (de karité, coco, argán o jojoba), además de aloe vera y proteína vegetal de soja, trigo o arroz».