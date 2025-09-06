Cómo alargar el bronceado del verano: desde el cuidado de la piel a la alimentación

Aunque ya no se lleva la piel tostada que triunfó en los 80, y cada vez somos más conscientes de que la exposición al sol debe realizarse con protección para evitar las quemaduras y el fotoenvejecimiento, volver de las vacaciones con un ligero bronceado ... es para muchos una razón de alegría. Ese tono 'saludable' puede tener efectos positivos para el ánimo, porque favorece mucho y nos hace vernos más guapos. Así que no es extraño que la mayoría sueñe con alargar ese bronceado durante semanas. Para ello, es importante haber preparado previamente la piel y seguir cuidándola, sobre todo, mediante una buena hidratación.

Claves para conservar el bronceado

María Padilla, CEO de las Clínicas María Padilla, explica que «mucha gente piensa que para mantener el bronceado hay que seguir exponiéndose al sol de forma continua, pero no es cierto. El secreto está en cuidar la piel antes, durante y después de la exposición solar, y sobre todo, en mantenerla hidratada y nutrida». Entre los cuidados que plantea la experta destaca la exfoliación que, al contrario de lo que se pueda pensar, sí es recomendable hacerla. «Una exfoliación semanal con productos respetuosos ayuda a mantener el color sin dañar la piel», asegura. Es importante elegir un exfoliante específico para el rostro y otro para el cuerpo y usarlo solo una vez a la semana.

Pero el principal cuidado para que el bronceado se mantenga más tiempo es la hidratación. Tanto el sol, como el cloro de las piscinas o la sal del mar, así como el calor extremo, favorecen la sequedad y la descamación de la piel. Por eso, hidratar la piel, se convierte en uno de los cuidados más importantes no solo para prolongar el bronceado, también para repararla, evitando la deshidratación.«Hidratar la piel no es solo cuestión estética, es esencial para que se recupere, se mantenga elástica y prolongue el bronceado«, señala María Padilla.

Para hidratarla, además de beber agua, también hay que usar productos específicos como el aftersun o cremas hidratantes que incluyan en su fórmula activos reparadores, calmantes, antioxidantes. «Sin hidratación, el bronceado se pierde antes y la piel envejece más rápido. Hidratarse por dentro y por fuera es el mejor aliado para disfrutar de una piel bonita, luminosa y saludable«, mantiene Padilla.

De izquierda a derecha: Soleil Protect After Sun refrescante y restaurador de Roc (19,95 euros); Aceite Huile Secret de Beauté de Leonor Greyl (57 euros); Bálsamo Hidratante Aftersun de Collistar (41 euros); AfterSun Glowing Cream de Sensai (112 euros).

La alimentación también es importante

Proteger la piel con crema solares y repararla después con aftersun y cremas hidratantes es esencial para prolongar el bronceado, pero la alimentación también juega un papel clave. Para la doctora María José Crispín, médico nutricionista de Clínica Menorca, la dieta «puede estimular la producción de melanina y reforzar las defensas cutáneas frente al daño solar. La clave está en incluir nutrientes con función antioxidante o implicados directamente en la síntesis de melanina». Aunque la profesional deja claro que el bronceado «no es sinónimo de belleza, sino de agresión solar, con riesgo de envejecimiento prematuro», propone algunos alimentos que ayudan tanto durante la exposición al sol, como después.

Entre ellos están los betacarotenos (presentes en frutas y verduras de color naranja y rojo como zanahorias, calabazas, melocotones, albaricoques, sandías, tomates…); la vitamina C (presente en cítricos, kiwis, fresas, pimientos…); las vitaminas del grupo B (cereales integrales, huevos y germen de trigo); vitamina E (AOVE, frutos secos y aguacates); omega 3 (pescados azules y nueces) y zinc y selenio.

Autobronceadaores y otros productos que iluminan la piel

Otra forma de prolongar el bronceado es usar autobronceadores y otros productos que añaden color a la piel sin tener que exponerse al sol. Los autobronceadores incluyen en su fórmula la DHA (dihidroxiacetona), una molécula que pigmenta la piel, y que en realidad es un compuesto de azúcar de origen natural. Existe una gran variedad de formatos, tanto para el rostro, como para el cuerpo, que facilitan la aplicación, como las gotas, los sérums, las espumas, etc. Es importante seguir las instrucciones del fabricante y aplicarlo de forma gradual, porque el color sube pasados varios días. Para momentos puntuales también se pueden usar maquillajes corporales y productos que aportan buen tono, potenciando el bronceado de la piel.

De izquierda a derecha: Glow Island Body Radiance de Twelve Beauty (44 euros); Gotas autobronceadoras Boost Eaud de Soleil de Vitry (19,90 euros); Golden Hoyr Body de Veralab (32 euros); Reflets de Soleil Crema autobronceadora de Institut Esthederm (45 euros). DR

Tratamientos de cabina que también alargan el bronceado

Además, para prolongar el bronceado es posible someterse a algunos tratamientos de belleza. En Clínicas María Padilla ofrecen protocolos post-solares, hidrataciones profundas, peelings suaves y programas de revitalización facial y corporal para ayudar a recuperar, nutrir y mantener la piel en las mejores condiciones tras los días de sol.

Maribel Yébenes cuenta con el tratamiento facial reafirmante Tact & Lum, que prolonga la vitalidad del rostro tras el verano. Inspirado en el concepto MY Blissfulness, combina la maestría manual de la especialista con tecnología de última generación en un entorno multisensorial que cuida y estimula los cinco sentidos. Combina tres energías: radiofrecuencia, infrarrojos y electroestimulación, para reafirmar cada zona del área facial. A continuación, y dependiendo de las necesidades de cada cliente, se aplica una de las tres mascarillas Metamorfosis: Diamond, Platinum o Sapphire, todas ellas con tecnología genómica para potenciar la luminosidad y la hidratación.

En los centros de Carmen Navarro proponen para prolongar el bronceado del cuerpo un peeling global de acción mecánica y un tratamiento de choque que repare los estragos y resetee la epidermis. En facial, Hydradeep, un protocolo que permite una limpieza profunda de la piel, acompañada de un masaje cupping relajante que remodela, drena y descongestiona.

En Cinc Estética, de Barcelona, apuestan por un protocolo con el que lucir la piel bronceada todo el año, sin sol. «Nuestro Peeling Corporal Autobronceador es perfecto para los que no quieren renunciar al moreno. Consiste en una exfoliación suave de rostro y cuerpo y en la aplicación de un producto que combina el extracto de gardenia y aloe vera con DHA (dihidroxiacetona). Como resultado se consigue un bronceado natural a las dos horas. Y lo más importante: adaptado al tono de piel de cada persona», detalla Xènia García, esteticista y fundadora del centro.