Todo lo que debes saber antes de teñirte la barga o el bigote

Tendemos a restringir de forma inconsciente el término tinte al cabello y nos sigue sorprendiendo que hoy se hable cada vez más de él en terminos de barba y bigote. Es una costumbre que además se ha visto empujada por el auge de las barberías en los últimos años, donde cada vez más clientes recurren a ello como una opción tan válida como aplicarlo en el pelo u optar por las canas.

Lo importante es quitarnos de la cabeza esa idea de que lo uno es "normal" y lo otro no, cuando la realidad es que es algo que va de la mano. Tanto que, lo más lógico, sería ponerse en manos de un experto con una idea global del look que desees, teniendo en cuenta afeitado y corte de pelo como un todo, y no por separado. "Es muy recomendable que tu barbero se encargue también de tu corte de cabello ya que lo integrará con el arreglo de tu barba para crear una armonía perfecta en tu look", cuentan Damián Colomina y Eva Martínez, Directores Creativos de Barbería Colomina.

Piensa en global

Haz que el cabello y la barba sigan una misma línea - Instagram @la barberia de diego

Esta es la primera lección que debes asimilar si te planteas teñirte la barba o el bigote: intenta pensar en tu imagen completa. Por supuesto, puedes optar por un color rompedor y muy vanguardista, no se trata de poner diques al mar, al menos no desde nuestro punto de vista como defensores de la libertad de expresión y creatividad, pero desde el punto de vista exclusivo del rigor estético los expertos tienen claro que el camino a seguir es justo el opuesto. "Recomendamos elegir un color que vaya acorde a nuestro color de pelo y nos haga sentir cómodos", aconseja el equipo de la barbería Malayerba, un mensaje que va en la línea de lo que opinan al respecto Damián Colomina y Eva Martínez, que además añaden algún consejo más: "Debemos tener en cuenta que el color que escogemos sea lo más natural posible, que no tenga matices ni reflejos de colores, y que no nos haga un efecto raíz cuadrada dos nos crezca el pelo".

Evita el contraste

Si lo que te echa para atrás a la hora de probar con el tinte en el vello del rostro es su cuidado, debes saber que no requiere visitas más a menudo a tu barbero de confianza porque lo suyo es hacerlo ya de por sí cada dos o tres semanas, y como mínimo una vez al mes, el mismo tope -"de cuatro a seis semanas como mucho"- que ponen los directores creativos de la barbería Colomina para hacerlo si te teñiste el bigote o la barba en tu visita anterior.

Además de reiterar la importancia de acudir a unas manos expertas que te garanticen un buen trabajo con tu pelo y el uso de un producto en el mismo de calidad, y que te aporten también el valor añadido del asesoramiento; de conocer las tendencias a la hora de elegir el color; y ser consciente el mantenimiento que requiere antes de tomar la decisión de probarlo, no tiene más misterio este tipo de tinte, al igual que no lo tiene el aplicado en la cabeza.

Déjate aconsejar por los expertos - Instagram @la barberiadelnorte

Lo único que es importante añadir tanto para tranquilizar a unos como para alertar a otros es que apenas tiene contraindicaciones en opinión de los expertos consultados. "En realidad, si se usa una coloración de calidad no tiene porque estar desaconsejado en casi cualquier caso, a no ser que se tenga un problema grave en la piel", explican Colomina y Martínez. Lo fundamental e innegociable, como se desprende de su afirmación y como también recalcan desde Malayerba es "utilizar tintes que no den alergias a la piel".

Ya lo ves. Es mucho más sencillo y natural de lo que parece, así que rompe con tus prejuicios si crees que te encontrarías más cómodo tiñendo tu bigote o tu barba, o si simplemente te apetece probar por darle una vuelta a tu imagen. Lo tienes al alcance de la mano, tan cerca como la distancia a la que tengas tu barbería de confianza.