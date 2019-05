Teñirse las canas o llevar el pelo gris, te sacamos de dudas

En una sociedad en la que los prejuicios siempre han formado parte de ella, a veces costaba imaginar que las personas acabaran , afortunadamente, expresándose con tanta libertad como ahora. Porque, si bien es cierto que las tendencias siguen marcando la pauta en sectores como la moda o la belleza, por suerte ya no sorprende tanto cruzarnos con gente que no las sigue en absoluto porque prefiere ser fiel a su manera de ser o su estilo.

Esto es algo que no solo afecta a las generaciones más jóvenes, sino que también ocurre, aunque sea en menor medida, entre las generaciones de mediana o mayor edad. De hecho, hay un detalle que es la prueba de que esto está sucediendo: las canas. Cada día hay más hombres que se alejan del tinte o de los cortes de pelo que disimulen el paso del tiempo para mostrar sus canas con orgullo.

El cuidado del cabello, fundamental en cualquier caso

Richard Gerse con el pelo completamente blanco - Instagram

El objetivo en estas líneas no es ni mucho menos juzgar las canas desde un punto de vista que no sea únicamente el estético según los expertos, que es algo que no influye para nada en la libertad de las personas. Por ello, de la mano de Alma Luzón, estilista y directora del salón madrileño que lleva su nombre, nos vamos a adentrar en el universo de las canas masculinas, generadoras de sensaciones contradictorias que no dejan indiferente a nadie.

“Personalmente, no todas las personas se lo pueden permitir. Creo que, aunque te dejes canas necesitas un cuidado de cabello con color y por supuesto un buen corte. Para dejarlas al descubierto debes tener un 85% del cabello con canas y que tu cuero cabelludo este cuidado y con brillo”, opina, a grandes rasgos Luzón sobre esta tendencia.

Es decir, para la especialista en cabello, las canas pueden ser un acierto también en lo estético, siempre y cuando se sigan los pilares básicos para que el look funcione, que es lo que más nos interesa transmitirte: la cantidad de cabello blanco, el corte y su cuidado.

George Clooney es una de las grandes figuras que siempre apostó por un estilismo natural con canas - © Gtres

Acerca del primero, Luzón lo tiene claro: nada de canas si el hombre no tiene al menos la mitad de su pelo poblado por ellas. “Es preferible darse color a todo el cabello o con mechas de diferentes tonalidades si el porcentaje de las canas es menor de un 50%”, sentencia, antes de argumentar los motivos para ello: “Así evitamos un aspecto de dejadez o de envejecimiento”.

George Clooney o Richard Gere son dos ejemplos de cómo las canas pueden convertirse en una seña de identidad y en parte del atractivo de un hombre. En ambos casos se cumple la máxima ofrecida por Alma, y también se cumple la segunda, la que hace referencia al corte de pelo, porque “para darle estilo a esa elección de cabello canoso lo más importante sería un corte adecuado y personalizado”.

Al igual que tiene muy clara su opinión acerca de la cantidad mínima de canas, le ocurre lo mismo con el estilo concreto de corte que más le conviene a las canas: “El corte de cabello que más favorece es corto sin duda. Algunos cabellos midi también pueden favorecer y muy pocos casos de cabello largo”. Esto último se debe a que son los que más aspecto de dejadez suelen transmitir cuando son melenas mayoritariamente canosas, de manera que es mejor evitarlas en estos casos desde el punto de vista estético.

El actor Kevin Costner, - Instagram

Por último, el cuidado del pelo es también un aspecto fundamental para lucir canas con estilo. En realidad, esto es algo común a cualquier peinado o corte de cabello, aunque cada uno de ellos exija un tratamiento diferente. En el caso del pelo blanco, lo más óptimo según Luzón es “darle brillo con algún tratamiento como el ácido hialurónico que también facilite su día a día”. La experta advierte, además, de que “Este tipo de cabello necesitará más cuidado para que presente un aspecto de cabello sano y limpio” y de que la luz solar le afecta de “igual forma que a los cabellos coloreados”.

Pero no solo es importante prestarle atención de forma preventiva, sino que también lo es a la hora de su lavado. Ya sabemos que cada tipo de cabello exige un tipo de champú en concreto, y en el caso de las canas no iba a ser menos. De hecho, es un poco más complejo que con otras tonalidades, ya que “dependiendo de la pigmentación, debemos usar un champú y/o mascarilla con corrección de color adecuado según necesidad”, expone Alma Luzón.

Con estos consejos generales, que haría falta concretar de manera personalizada teniendo en cuenta el caso concreto de cada hombre, ya puedes legitimar tus canas no solo con tu sentimiento positivo hacia ellas, sino también con estilo, que nos vuelve a demostrar que es un concepto que, a diferencia de lo que mucha gente cree, no está reñido con casi ninguna tendencia siempre y cuando se sepa cómo llevarlas.