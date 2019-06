Los cortes de pelo de hombre que más se piden

Cada temporada, las modas cambian. Pero no hablamos de las tendencias en ropa y complementos, que también, nos referimos a los looks beauty: el color y los cortes de pelo. Al igual que hay veces en las que se pone de moda un estampado, otras muchas es un peinado. El sexo masculino cada vez es más atrevido en cuanto a los looks del cabello, apostando por la creatividad y originalidad. En cambio, todavía son muchos los hombres que tienden a lo clásico, al corte de pelo de siempre, la apuesta segura.

Entre lo tradicional y elegante y lo urbano con personalidad se encuentran una serie de famosos, convirtiendo sus cortes de pelo en los looks beauty del momento. Tupé XL, ondas naturales, degradado y corte igualitario es lo más demandado a los peluqueros en lo que va de año. Así lo llevan ellos, las estrellas del cine y la música que posan en alfombras rojas y photocalls.