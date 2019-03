Las mejores peluquerías de España para hombre

Un mal corte de pelo puede tener terribles consecuencias en tu autoestima, de ahí que no sea baladí encontrar a esa persona de confianza que sabes que te asesorará de la mejor forma posible para mejorar tu imagen.

Lo sabemos, no es fácil. Lo que a uno le funciona no tiene por qué hacerlo a todos y aquí entran en juego factores como el gusto de cada uno o la sintonía que se establece entre ambos (sí, debe existir buena química entre cliente y peluquero para que el resultado sea el mejor). Y aunque sabemos que lo más importante es probar hasta dar con la tecla, hoy en Summum te enumeramos algunos de los mejores centros en los que es prácticamente imposible que este fenómeno del que hablamos no se produzca.