Cejas depiladas en hombres: todo lo que necesitas saber

Todavía queda mucho camino por recorrer desde el punto de vista social pero, afortunadamente, se van dando poco a poco pasos hacia adelante en naturalizar determinados detalles que hasta hace muy poco seguían teniendo consieración únicamente para uno de los sexos. Pasa, para que entendamos que esto es algo bidireccional, con el fútbol en el caso de las mujeres, que están tirando abajo por fin ese enorme muro que tenían frente a ellas, y pasa también con la belleza en el caso de los hombres. Aunque haya quien a día de hoy se sorprenda, la manicura, la pedicura, el tinte o el maquillaje, no son cosa exclusivamente del territorio femenino, como tampoco lo es la depilación de cejas.

Las cejas gruesas y naturales, las más deseadas - Instagram

Son cada vez más los varones que acuden a su centro de estética de confianza para cuidar esta parte tan importante del rostro, que resulta definitiva en la imagen que se transmite. No lo decimos nosotros, lo dicen las propias expertas, como por ejemplo Natalia Manuel, esteticista y experta en diseño y depilación de cejas de The Secret Lab:“La depilación de cejas en hombres es algo muy común así que, en primer lugar, fuera vergüenzas. Cada vez más hombres se acercan al centro de belleza para ponerse en manos de una experta que les realice un buen diseño de cejas y, a partir de ahí, coger una rutina. Junto con las higienes faciales, la depilación de cejas es una de las cosas que más practicamos a los hombres en el centro”.

La importancia del diseño de cejas

El por qué de su necesidad para enmarcar la mirada es evidente: “Un buen diseño diseño de cejas es importante porque nuestras cejas juegan un papel importante en nuestra expresión facial, de no tener un buen diseño podríamos tener una expresión no deseada”, afirma Cristina Ortiz, esteticista del salón In-Viso, sito en Madrid, en lo que profundiza en la misma dirección Natalia Manuel: “Las cejas son el marco de la mirada y tienen un papel importante, ya que pueden realzar la belleza natural de nuestro rostro, cambiarnos la expresión, levantar el párpado… Pero si el diseño no es el adecuado, también pueden endurecer o afear nuestras facciones o restarle expresividad a la mirada”, explica.

Ver fotos

En las cejas, como ocurre con el cabello, las uñas o la barba, es importante tanto el diseño como el cuidado posterior del mismo. Lo primero es responsabilidad de las manos expertas en las que te pongas, pero es importante saber elegir bien a dónde acudir. Una pista muy buena para ello es estar al día de las tendencias dentro del mundo de las cejas masculinas, para saber si el centro en cuestión va en esta línea cuando solicites asesoramiento. En este sentido, tanto Cristina Ortiz como Natalia Manuel apuestan por la naturalidad. Ortiz lo hace en concreto por “Una ceja lo más natural posible, poco depiladas, muy poco definidas y gruesas”, a lo que añade que no se debe “intentar cambiarla de forma”, mientras que Natalia Manuel, considera importante también el gusto del cliente a la hora de diseñarlas. “Una ceja masculina resulta atractiva cuando está limpia y bien perfilada, pero sin excederse. Recomiendo usar el hilo en la parte superior y entrecejo, la parte inferior de la ceja no debería quedar tan perfilada como la de una mujer, pero sobre gustos no hay nada escrito y cada uno debe llevar sus cejas como se sienta más guapo y cómodo”, sentencia.

Los cuidados diarios

Una vez terminado el trabajo de los expertos, toca mantenerlo para que perdure el máximo tiempo posible hasta la próxima visita al centro especializado -una vez al mes es lo mínimo recomendable, aunque lo ideal para las dos voces expertas consultadas es “cada 15-20 días”-. No es nada complicado hacerlo; de hecho, a tenor de lo que opinan Ortiz y Manuel, casi parece más sencillo equivocarse por querer hacer de más “quitando pelos antes de tiempo si no se sabe bien cómo hacerlo”, advierte Natalia Manuel. Por eso, para evitar disgustos, es mejor no dar ese paso en falso. Lo mejor, como explica Cristina Ortiz, “es peinarlas en la misma dirección del crecimiento del pelo y a contrapelo para favorecer el riego sanguíneo del folículo piloso”.

Es tan importante el diseño de cejas como su mantenimiento - Instagram

En principio, dado que las visitas deben no alargarse mucho en el tiempo a tu especialista como ya hemos visto, no hace falta más. Ni siquiera sería necesario tampoco aplicar ningún producto en el cuidado de las cejas, aunque las dos especialistas coinciden en destacar el sérum como una opción muy interesante cuando estén poco pobladas y haya que reforzar el crecimiento del vello en la zona.

Como puedes leer, no es nada complicado mantener unas cejas bonitas que resalten tus rasgos faciales, tu gesto natural y tu mirada, pero es fundamental ponerse en manos de una especialista en la materia para luego hacer simplemente un trabajo de mantenimiento y cuidado superficial en casa. Así que, ya sabes, fuera complejos, porque si eres un tipo que se preocupa por su imagen, las cejas son un detalle definitivo, con mucha más importancia de lo que a priori parecen tener.