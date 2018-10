La vuelta del tupé o el peinado que nunca se fue

Un hombre preocupado por lucir las últimas tendencias no debe ceñirse únicamente a la moda, sino que debe cuidar otros aspectos que son tan decisivos como el armario a la hora de moldear la imagen que pretende. Uno de esos detalles importantes es el cabello, tan sensible a las tendencias como la moda. Ya hablamos recientemente de una opción en auge como es el pelo largo, si bien no es el único peinado que se estila en este 2018, en el que se están recuperando aires del pasado gracias a cortes como el tupé, que está definitivamente de regreso.

“En realidad el tupé nunca ha dejado de estar de moda entre el sector masculino. Hablamos de un peinado que resulta ser bastante atemporal. Es un peinado favorecedor y fácil de lucir, muy recurrente para diferentes ocasiones”, afirma el equipo del salón madrileño Espacio Q.

Su secreto: la versatilidad

Así es, el tupé nunca se fue, siempre ha tenido hombres fieles que lo han lucido a contracorriente incluso, pero sí ha escalado varios puestos en el ránking de protagonismo de esta temporada. Dos son los motivos fundamentales que dan valor al tupé y explican su explosión para el otoño. Por un lado, su versatilidad, tal y como explica Patrick Phelippeau, director de la marca de Jean Louis David: “Hay una vuelta sobre todo de los cortes que son versátiles y que te permiten reinterpretaciones de los peinados. En cada colección proponemos un corte con muchas posibilidades, y una de ellas es el tupé, que será una propuesta importante esta temporada”. Por otro lado, según explica el equipo de Espacio Q, “porque toman relevancia los peinados donde se intuye cierta desconexión entre el largo de los laterales y la parte superior. Vamos a apostar por lucir los lados más apurados y marcados con cierta longitud en el flequillo”, descripción con la que el tupé coincide de pleno.

El tupé debe ser largo por arriba y degradado hasta la coronilla - Instagram

Y es que este peinado requiere precisamente, en palabras de Patrick Phelippeau, volumen en la parte alta pero con los lados bien pegados, a lo que se suma un detalle clave a tener en cuenta para conseguir el tupé perfecto, el largo. “La parte más larga siempre tiene que ser la del flequillo y debe ir en degradado de la coronilla hasta el flequillo. Debemos darle el volumen justo para que no resulte excesivo”, detallan desde Espacio Q, para cuyo equipo la otra característica del tupé perfecto es “la importancia de que los laterales estén bastante limpios para dar el protagonismo al tupé”.

Una de las ventajas de este peinado, además de la versatilidad ya citada anteriormente, es que es adecuado para todo tipo de rostros, destacando sobremanera en aquellos con forma de diamante y de óvalo en opinión de Phelippeau. Eso sí, para el equipo de Espacio Q, se debe matizar el corte dependiendo de cómo sea la forma de la cara en cuestión. Por ejemplo, “en los rostros que ya son ligeramente alargados, no vamos a apurar tanto los lados ni vamos a dar un volumen excesivo en la parte superior. En el caso de rostros ovalados sí que podemos apurar más los lados y alargar un poco más el tupé, de modo que conseguiremos alargar el rostro y conseguir un resultado muy favorecedor”.

¿Cómo peinarlo?

James Dean, el maximo exponente de este peinado

¿Cuántas veces has visto una película de James Dean, auténtico embajador de este corte de pelo, y has pensado automáticamente en la pereza que te daría dedicarle tanto tiempo a peinarte así? Es completamente lógico que tu mente trabaje así porque la sensación que da desde el desconocimiento es que debe ser un look nada sencillo de conseguir. Sin embargo, lejos de lo que pueda parecer, mantener un tupé bien peinado a diario no es tan difícil ni lleva demasiado tiempo. Para el equipo de Espacio Q “es bastante fácil de peinar en casa. Debemos secar el cabello y estirar el flequillo con un cepillo redondo. Posteriormente con cera peinarlo hacia atrás ligeramente ladeado hacia el lado donde se abra la raya”. También se pueden utilizar otro tipo de fijadores pero, según el director de marca de Jean Louis David, deben permitir “flexibilidad y no encartonar el cabello”. Patrick, además, estima en una vez al mes, máximo mes y medio, el tiempo con el que deben espaciarse las visitas al especialista, ya que 30 días son los que tarda aproximadamente un corte en perder la forma.

Ya lo ves, liberar al “rebelde sin causa” que llevas dentro es mucho más sencillo de lo que creías.