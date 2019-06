Pelo degradado, el corte de pelo que estabas buscando

Más allá de la corriente hipster, el corte degradado es hoy en día parte fundamental de la estética masculina. Ninguno de ellos ha pasado de moda realmente; o mejor dicho, todos ellos han sobrevivido a la decadencia inevitable de ser una tendencia, algo que en su caso han sido durante mucho más tiempo que la media de lo que suelen durar hoy en día. Esto, mejor que nosotros, lo explica una voz autorizada como Álex Corcuera, director artístico y formativo de The Barber Company. “Está totalmente instaurado en los clientes de edad comprendido hasta los 35 años, y a los clientes de más edad de 35 seguirán queriendo hacérselos siempre y cuando el estilo sea menos agresivo, ya no es una moda es una tendencia que perdura en el tiempo”.

Por eso, sigue tan vigente el negocio de la barbería, que ha recuperado todo su arte después de muchos años de olvido, en el que se solicitan a diario cortes de pelo degradado o, mejor dicho, “desvanecido o sombreado”, según matiza Corcuera quien cuenta que este término no gusta demasiado dentro de la profesión.

El corte de pleo degradado es un habitual entre los hombres - Unsplash

Eso sí, no se trata de un corte de pelo sencillo ni que siente bien a todo el que se atreve a probarlo, de ahí la importancia de repasar las claves de cómo sacarle todo su jugo. “Siempre que se personalice a cada rostro es un estilo de corte que favorece, de ahí la importancia de la personalización del mismo”, empieza advirtiendo el experto, enfatizando en la importancia de no olvidarnos de que en peluquería, el diseño, lo teórico, es tan decisivo como la fase práctica del look. A grandes rasgos, la regla universal que sirve como base es clara y sencilla: “Si tenemos un rostro alargado lo ideal sería realizar un desvanecido bajo para así poder ensanchar el lateral y compensar la largura del rostro, en el caso de tener un rostro más ancho -cuadrado- sería necesario realizar un desvanecido alto para así poder dar volumen en la zona superior y poder alargar el rostro”, explica.

El estudio de las facciones es decisivo

Pero no todo es tan sencillo como aplicar esta afirmación de Corcuera porque los matices individuales son decisivos. El estilista del cabello debe conocer antes de trazar su obra: la cadencia con la que el cliente está dispuesto a acudir a la barbería/peluquería, puesto que es un factor decisivo para que mantenga la hiperdefinición que estos cortes suelen mostrar; y la existencia o no de huellas de accidentes en el cuero cabelludo, como por ejemplo las cicatrices, ya que si su presencia es masiva, lo mejor sería otro tipo de corte de pelo aunque por las facciones del interesado, el desvanecido fuera una opción.

Una vez diseñado teniendo en cuenta todos los detalles aclarados por Corcuera, llega la hora de llevar a cabo el corte, en lo que el aspecto técnico sí que es decisivo al 100%. “La clave principal es una depurada técnica en la ejecución de trabajo de máquina para saber depositar bien los diferentes números para que no queden líneas o marcas”, dice el director artístico de The Barber company. Al contrario de lo que pueda parecer, la técnica es “complicada”, de manera que requiere en el especialista un alto nivel de destreza “con las tijeras sobre peine para poder hacer que todo el corte quede perfectamente ensamblado”, explica.

La técnica es tan importante como la teoría para conseguir un buen corte de pelo - Unsplash

Por lo demás, no se trata de un corte que requiera cuidados diferentes dependiendo de la época del año en la que te encuentres, pero sí es fundamental si quieres mantener el efecto del corte desvanecido acudir a menudo a tu centro de confianza. ”Los desvanecidos más agresivos desde cero o más cortos necesitarán un retoque semanal, han de saber que este estilo de corte a partir de la semana, semana y media empiezan a perderse, a partir de esa fecha dependiendo del cliente lo exigente que sea con la línea del corte vendrá antes o más tardes”, afirma Álex Corcuera, que establece una diferencia de entre 7 y 10 días para pasar de nuevo por las manos del especialista a diferencia de los 20-25 días que considera óptimos para el resto de cortes.

Puede que resulte latoso tener que ir tan a menudo a la peluquería, pero más allá de eso no hay ninguna responsabilidad más que debas ejerzar sobre tu corte desvanecido, por lo que es una elección perfectamente válida en cualquier época del año. En verano, por ejemplo, te ayuda a permanecer más fresco, aunque, en cambio, conviene estar más atento a la exposición solar. En conclusión, como argumenta Corcuera “es perfectamente manejable en cualquier escenario de la vida cotidiana, para ir a trabajar, para ir al parque con los niños, para ir de cena con la familia, como para ir de juerga con los amigos... El hombre de hoy en día es consciente de que su estilo es personal, y que gracias al estilo que le da su barbero y al estilo que se dé en su casa a sí mismo es una combinación perfecta”.