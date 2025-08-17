Suscribete a
ABC Premium

ASÍ SE REGENERA UN BOSQUE

El camino que tienen por delante las más de 112.000 hectáreas quemadas

Semanas después del incendio llegarán las primeras señales de recuperación, aunque la madurez del bosque puede tardar entre 200 y 300 años

Viaje al infierno español: un recorrido por las entrañas de los incendios en el Norte

Sigue en directo la última hora de los incendios

Desde el pasado 15 de agosto se han quemado más de 112.000 hectáreas en España
Desde el pasado 15 de agosto se han quemado más de 112.000 hectáreas en España IGNACIO GIL
Isabel Miranda

Isabel Miranda

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando un manto de ceniza blanca cubre el bosque, los expertos saben que la intensidad del incendio ha sido alta. El ecosistema tardará décadas en recuperarse. Pero el fuego es un elemento más de la naturaleza y, en los bosques mediterráneos, algunas especies han aprendido ... a convivir con las llamas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app