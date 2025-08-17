El camino que tienen por delante las más de 112.000 hectáreas quemadas

Cuando un manto de ceniza blanca cubre el bosque, los expertos saben que la intensidad del incendio ha sido alta. El ecosistema tardará décadas en recuperarse. Pero el fuego es un elemento más de la naturaleza y, en los bosques mediterráneos, algunas especies han aprendido ... a convivir con las llamas.

Semanas después del incendio llegarán las primeras señales de recuperación, aunque la madurez del bosque puede tardar entre 200 y 300 años. Es el camino al que ahora se enfrentan las más de 112.000 hectareas quemadas en la última ola de incendios en España.

«El fuego es un elemento del ecosistema, es una perturbación más y tiene que estar ahí. Lo que no es asumible son determinados regímenes del fuego con muchísima intensidad que pueden hacer imposible la regeneración natural de determinadas especies», explica Javier Madrigal, científico titular del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC) en el laboratorio de incendios forestales.

Así se regenera un bosque Ejemplo del bosque mediterráneo Tomamos como modelo una masa mixta con especies arboladas germinadoras (Pinus) y rebrotadoras (Quercus). Los bosques mixtos son más recomendables porque tienen más posibilidades de regeneración tras el fuego. Género Quercus Género Pinus 1 Incendio Julio-agosto En los incendios de severidad alta desaparece la vegetación verde, el fuego llega a las copas de los árboles. El suelo queda muy afectado, blanquecino por las cenizas y desprotegido ante la erosión. En los de severidad baja vemos parte de la vegetación verde, las llamas no la han alcanzado. La caída de las hojas muertas aporta una protección natural del suelo. 2 Evaluación de la situación Septiembre-octubre En los tres meses posteriores al fuego se realiza una valoración del terreno con satélites o drones para decidir las estrategias de restauración postincendio y medidas de emergencia. Severidad media Severidad alta

No existe una sola solución para la gestión de los bosques tras las llamas. Cada terreno, cada especie afectada y cada incendio es diferente. Si la zona ha ardido recientemente, el peligro de perder especies es alto. Y cuanto más severo haya sido el fuego, más le cuesta a la naturaleza recuperarse. En estos escenarios de gran devastación la ciencia forestal intenta acelerar el proceso de recuperación.

Porque en un bosque mediterráneo con pinos, como el carrasco o el resinero, y árboles del género quercus, como robles y encinas, las plantas herbáceas son las primeras en aparecer. Algunas lo harán en apenas días, incluso cuando el fuego es severo.

Mientras, las piñas, que han protegido los piñones, se irán abriendo en los tres primeros meses. Los que germinen podrían llegar a los 10 cm de altura en primavera. Los robles activarán reservas guardadas en la raíz (donde los efectos del fuego habrán sido menores) y el tronco para rebrotar. En primavera, podrían tener entre 10 o 12 rebrotes de entre 50 o 60 cm. En cuestión de meses, el terreno mostrará vida. Pero durante el primer lustro el bosque seguirá en recuperación. El humus y el suelo no estarán restablecidos. Especies de las que antes se sacaba provecho, como los boletus y los níscalos, no prosperarán hasta que pasen cinco o seis años.

3 Regeneración natural Desde septiembre-octubre La restauración pasiva consiste en la no intervención humana, solo se acompaña a la regeneración natural. En las especies más adaptadas al fuego, como algunos pinos, las semillas caen en los días posteriores al fuego, para no hacerlo sobre las cenizas calientes. Piñones (semillas) Los piñones germinan tres meses después en climas cálidos y nueve meses después en climas fríos. Otras especies del género Quercus (encina, roble, alcornoque...)son rebrotadoras y regeneran muy bien de la cepa, raíz o tronco. Jaras: son germinadoras con el banco de semillas en el suelo (se acumula bajo tierra y comienzan a germinar en el otoño siguiente al fuego). Herbáceas: con las semillas también en el suelo, comienzan a germinar semanas o días después del incendio. Muchas especies de matorral y herbáceas también rebrotan de la base de la cepa o de diferentes órganos bajo el suelo (bulbos, rizomas, etc.). 4 Regeneración natural Desde septiembre-octubre El mulching es una técnica que imita el acolchado que se produce en las zonas de severidad media esparciendo paja agrícola o astillas procedentes del triturado de la madera quemada. Se evita así el impacto de la lluvia en el suelo. Mulching Fajina Paja y astillas Albarrada En zonas de severidad alta y con fuertes pendientes las primeras lluvias arrastran suelo aguas abajo. Se usan albarradas y fajinas con la madera quemada. 5 Repoblaciones y restauración hidrológica Un año después Se evalúa la situación desde satélites o drones para ver la necesidad de restauración activa, con técnicas como las repoblaciones puntuales. Las obras de hidrotecnia para regular cauces y controlar la erosión consisten en hacer diques en las vaguadas para retener el suelo. Recuperación de encinas Repoblación de pinos 6 Plagas Un año después Es preciso el seguimiento de plagas en el primer año tras el incendio. Trampas de feromonas Insecto escolítido (5 mm) Aprovechan que los árboles están debilitados por el fuego y los insectos depositan sus huevos en el tronco y el gusano se come la madera. Se usan trampas de feromonas. También se pueden talar árboles enfermos, pero no muertos, que se aprovechan para hacer diques y evitar la erosión.

7 Dosificación de la competencia De 1 a 5 años después Quercus Pinus Albarrada La restauración activa consiste también en la recuperación de la biomasa del suelo y la dosificación de la competencia entre las plantas que están regenerando, para potenciar las que se quedan atrás en la recuperación natural. El pino puede medir en este momento 50-60 cm, mientras que el roble alcanza los 2-2,5 m. Las jaras consiguen rápido su tamaño normal de 1,5 m. 8 Selvicultura y quemas planificadas A partir de 5 años Desde esta fase es posible introducir selvicultura, cortando determinados árboles según su estado o introduciendo ganado y pastoreo. Pastoreo Antorcha de goteo Se pueden usar fuegos planificados y controlados de baja intensidad en momentos de poco peligro para diversificar el paisaje y aumentar la resiliencia a nuevos incendios. 9 Recuperación Desde 10-15 años A partir de este momento se puede analizar si una zona está regenerada y podrá sobrevivir como bosque joven o incipiente. El pino puede medir 5-10 m, mientras que el roble alcanza los 4-5 m. 10 Bosque maduro Desde 200-300 años Si transcurren más de 15 años antes de que se produzca otro gran incendio, la capacidad de regeneración es más probable. Depende de las especies, pero para que se pueda considerar un bosque maduro pueden ser necesarios más de 200 años. Fuente Javier Madrigal Olmo, profesor asociado Monte-UPM / ICIFOR, Instituto de Ciencias Forestales / Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria / CSIC Infografía ABC CG Simón, E. Segura, JdVelasco y M. Jiménez

Para tener un 'bosque joven' se necesitan diez o quince años, y la explotación de la madera con cierto valor comercial podrá comenzar a los 20, el tiempo en el que el bosque empieza a poder enfrentarse de nuevo al fuego.