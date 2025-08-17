Suscribete a
ABC Premium

Asoma un nuevo perfil de incendiarios: jóvenes que sólo queman por diversión

El prototipo era el de un hombre de mediana edad, de la zona, que los provocaba para ganar pastos o por simples venganzas vecinales. Pero la Fiscalía avisa de que en Galicia cada vez son más los que actúan por simple «maldad y vandalismo»

Investigadores de la UIFO en un monte orensano
Investigadores de la UIFO en un monte orensano ABC
Jesús Hierro

Jesús Hierro

Galicia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En septiembre de 2022, la Guardia Civil detuvo a tres jóvenes, de entre 19 y 29 años, por varios incendios que el año anterior habían calcinado miles de hectáreas en A Pobra de Trives (Orense). El menor de ellos era brigadista. Cuando, en ... sede judicial, la fiscal les preguntó por qué lo habían hecho, no tuvieron reparos en admitir que sólo querían divertirse. No fue una anécdota. La Fiscalía de Medio Ambiente está convencida de que un nuevo perfil de incendiarios está asomando en Galicia: jóvenes, muchos de ellos mujeres, que no queman el monte por intereses económicos, sino por simple maldad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app