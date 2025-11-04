Las playas paradisiacas de Bali se han convertido en una de las imagenes mas repetidas cuando uno abre las redes sociales. En concreto, una de las mas visitadas es la playa de Kelingking, en la isla de Nusa Penida, donde desde hace algo más ... de un año comenzó el proyecto de un ascensor de cristal de 182 metros, el cual permitirá a la gente bajar a esta playa sin la necesidad de recorrer sus empinadas escaleras, en las cuales se encuentran tramos sin barandillas. Sin embargo el proyecto de este ascensor ha sido paralizado tras detectarse posibles infracciones de la normativa urbanística y ambiental, según ha informado el medio local The Bali Sun.

Proyek lift kaca pertama yang mengarah ke pantai katanya.



Kalian yang belum ke kelingking beach buruan deh, sebelum ni proyek jelek selesai. https://t.co/a8MmjNNe61 pic.twitter.com/qsArX7a2UE — Kevin Pramudya Utama (@kevinpramudya_) September 15, 2025

El proyecto ha estado rodeado de controversia desde su inicio. Funcionarios del gobierno provincial ordenaron una investigación formal luego de que surgieran dudas sobre la validez de los permisos y licencias, así como el impacto ambiental de la obra, que ya habría alterado de forma irreversible el acantilado y las vistas panorámicas del famoso mirador. El jede del Comité Especial de Ordenación Territorial, Tasación y Permisos, Made Supartha, confirmó que la inciativa viola la Ley Nº 26 de 2007 sobre Planificación del Territorio, y aseguró que la policía municipal de Bali será la encargada de impedir la reanudación de los trabajos en la zona.

Aunque el jefe del Servicio Integrado de Licencias de Inversión y Ventanilla Única de Klungkung (DPMPTSP), Made Sudiarka Jaya, afirmó recientemente que el proyecto cuenta con un Número de Identificación Comercial (NIB) y un permiso de construcción valuado en 1.050 millones de rupias indonesias, Supartha insistió en que la documentación aún no está completamente en regla. Entre los permisos pendientes se encuentran los relacionados con la mitigación de riesgos naturales y la seguridad laboral, además de que la estructura no cumpliría con los estándares arquitectónicos tradicionales balineses.

Los planos revelan que el ascensor recorrería los 182 metros del acantilado e incluiría una plataforma de observación a 64 metros de altura, con paradas intermedias cada 20 metros para permitir tomar fotografías. El jefe de la policía provincial de Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, confirmó que el sitio permanecerá cerrado «por un periodo indefinido» y advirtió que retirar el cordón policial sin permiso constituye un delito.

Por su parte, el viceministro de Turismo para el Desarrollo de Destinos e Infraestructuras, Hariyanto, aseguró que la supervisión del proyecto ha estado activa desde la fase de planificación en 2023, subrayando el compromiso del ministerio con la sostenibilidad, la seguridad y la limpieza. También instó a la empresa constructora a emplear métodos de edificación sostenibles y fuentes de energía renovables para minimizar el impacto ambiental. Hasta ahora, el proyecto ha recibido 200 mil millones de rupias indonesias en inversión internacional, de las cuales 60 mil millones ya se han destinado a la construcción del ascensor. No obstante, no está claro si las obras podrán reanudarse, incluso en caso de que los promotores logren regularizar los permisos faltantes.

Jujur Jadi jeleek banget, jadi teringat ada bule yang bilang dia ke bali atau wisata alam Indonesia bukan untuk menikmati hotel bintang 5 atau fasilitas mewah apapun itu, tapi menikmati murni keindahan alam



Kelingking Beach, Nusa Penida, Bali pic.twitter.com/jclM7WSCw6 — pendakilawas (@pendakilawas) October 27, 2025

Mientras tanto, la playa de Kelingking y sus miradores continúan abiertos al público, aunque las autoridades recuerdan que el descenso a la playa se realiza bajo responsabilidad individual y que el baño en el mar está prohibido debido a las fuertes corrientes. Nusa Penida sigue consolidándose como uno de los destinos turísticos más populares de Bali, pero el caso del ascensor de cristal pone de manifiesto las tensiones entre el desarrollo turístico y la preservación ambiental en la isla.