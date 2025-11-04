Suscribete a
Suspenden el ascensor de cristal en la famosa playa de Kelingking, Bali, uno de los destinos más virales en redes sociales

Aunque el proyecto cuenta con autorización parcial y una millonaria inversión extranjera, se han frenado las obras por incumplir las normas de seguridad y sostenibilidad

Las escaleras que llevan a la playa de Kelingking
Diego Jiménez

Las playas paradisiacas de Bali se han convertido en una de las imagenes mas repetidas cuando uno abre las redes sociales. En concreto, una de las mas visitadas es la playa de Kelingking, en la isla de Nusa Penida, donde desde hace algo más ... de un año comenzó el proyecto de un ascensor de cristal de 182 metros, el cual permitirá a la gente bajar a esta playa sin la necesidad de recorrer sus empinadas escaleras, en las cuales se encuentran tramos sin barandillas. Sin embargo el proyecto de este ascensor ha sido paralizado tras detectarse posibles infracciones de la normativa urbanística y ambiental, según ha informado el medio local The Bali Sun.

