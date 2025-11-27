Prisión para la reina del 'simpa' de Nueva York, una 'influencer' que se largaba sin pagar de los restaurantes

Solo hay una cosa en común entre lo que Pei-Yun Chung comía hasta esta semana y lo que le sirven ahora: no lo está pagando. Chung, un intento de 'influencer' gastronómica cuyas correrías se han hecho famosas en Nueva York, se ha ... largado de restaurantes caros sin pagar en decenas de ocasiones en las últimas semanas. Ahora no se puede largar a ningún sitio porque está presa en Rikers Island, la famosa prisión-isla de Nueva York. Y no tiene que sacar tarjetas sin crédito u ofrecer 'stories' de Instagram para pagar, con suerte, un trozo de pizza carcelaria y coles hervidas. Chung, de origen taiwanés, se enfrenta no solo a delitos de fraude. También puede ser deportada: según medios locales, podría haber incumplido el plazo de expiración de su visado de estudiante.

La reina neoyorquina del 'simpa' está en una celda de Rikers después de tomar el pelo a un puñado de restaurantes de Williamsburg, el barrio sofisticado de Brooklyn en el que vive. La joven, de 34 años, es el caso clásico de 'foodie' caradura, pero con mucho picante: se plantaba en los establecimientos, pedía lo que se le antojaba y luego se ofrecía pagar con su altavoz de redes sociales. Algunos restaurantes hicieron la vista gorda. Otros llamaron a la policía. Los agentes se han presentado una decena de veces en las últimas semanas y se la han llevado detenida. Hasta este lunes, en el que el juez le impuso una fianza que no ha pagado y ha dado con sus huesos en Rikers, una cárcel peligrosa y que ha saltado una vez más a las noticias por episodios de abusos a los presos.

Chung es un personaje misterioso. Su cuenta de Instagram refleja la vida común de la 'jet set' digital y 'millennial', en la que no se sabe cuánto hay de verdad: marcas de lujo, cochazos, viajes a Las Vegas y Miami, restaurantes y bares de altos vuelos, compras y más compras… Y, además, mucha foto con poca ropa de ella misma, que se define como alguien de «1,63, 99 libras (45 kilos) y sin cirugía plástica».

La reina del 'simpa' llegó a EE.UU. para estudiar en Pratt Institute, una universidad especializada en diseño y Bellas Artes, también en Brooklyn. En su cuenta de LinkedIn asegura que trabajaba como diseñadora gráfica para JPMorgan Chase desde 2022, pero el banco dijo que no había nadie con su nombre en la plantilla. Es imposible saber cuánto hay de verdad en la vida que Chung ha mostrado en Instagram, ni quién se la pagaba.

La realidad es que, desde principios de octubre, intentó mantener ese tren de vida, pero por la cara. Una de sus primeras víctimas fue Francie, una 'brasserie' con estrella Michelin en Williamsburg. Acudió el 22 de octubre y pidió 'foie gras', bucatini, un plato de cordero de 52 dólares y una 'mousse' de chocolate. Total, 188 dólares, sin contar los impuestos y la propina. Cuando llegó la cuenta, dijo que lo sentía mucho, que estaba esperando que llegara dinero de su familia. Al día siguiente, como forma de pago, envió al restaurante un post que hizo en Instagram con las delicias que su cuerpo de 45 kilos había devorado. Volvió una segunda vez, y se escapó de nuevo sin pagar. A la tercera, ya no le dejaron pedir. «Estoy contento de que por fin le hayan servido justicia», dijo el dueño del restaurante, John Winterman, a 'The New York Post', el diario local que más ha seguido las andanzas de Chung. «Solo en un lugar como Nueva York alguien así se convierte en una especie de héroe popular», lamentaba Winterman.

Estrella en redes sociales

Porque, 'simpa' tras 'simpa', Chung se hizo célebre en la escena de restaurantes de Williamsburg y a algunos ya no les pilló desprevenidos. Pero, al mismo tiempo, la defraudadora se ha convertido en una especie de estrella en redes sociales, donde ha ganado muchos seguidores tras conocerse su historia. En el camino, ha ido comiendo de gratis en Motorino, Lavender Lake, Hole in the Wall, Misi… Incluso en el célebre Peter Luger, el templo del chuletón de Nueva York. Allí se presentaba peinada y maquillada a la perfección, con complementos de lujo y dedicaba horas a fotografiar su comida, como cualquier 'influencer'.

La mayoría de los restaurantes acababan por llamar a la policía, pero Chung era arrestada y, después, puesta en libertad. De inmediato, volvía a las andadas, que no solo tienen que ver con no pagar en restaurantes. Tampoco lo hacía con su alquiler. Según el Post, debe ya 40.000 dólares de su estudio en un rascacielos de lujo, también en Williamsburg, a orillas del East River, con las mejores vistas de Manhattan. Su desahucio está previsto para el mes que viene.

El arresto definitivo fue tras no querer los 149 dólares de su cuenta en Mole, un restaurante mexicano. El juez le impuso una fianza de 4.500 dólares a la que por ahora no ha podido hacer frente. Cuando los comensales no tienen dinero, «normalmente, lo dejamos ir, si es una situación desesperada. Pero estar sacando fotos con una cámara de alta resolución y un pañuelo de Hermès, eso ya es diferente. Estaba jugando con nosotros», dijo a 'The New York Times' Mathie Palombino, el dueño de Motorino, donde Chung acudió el 11 de noviembre.

De forma paradójica, las fechorías de Chung y su presencia en la prensa están beneficiando a algunos restaurantes. «Nos está dando más exposición que cualquiera de esos 'influencers' con los que hemos trabajado», dijo al diario neoyorquino Tom Rowse, de Hole in the Wall. En esta Nueva York desquiciada, que también convirtió en héroe para algunos a Tim Mangione, aquel joven que asesinó por la espalda a un ejecutivo de los seguros médicos en una acera de Manhattan, la fama de Chung se ha disparado. A la reina del 'simpa' se la van a rifar para que coma gratis, ahora sí, en los restaurantes. Cuando salga del trullo. Y si consigue que las autoridades migratorias no impongan su deportación.