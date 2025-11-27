Prisión para la reina del 'simpa' de Nueva York, una 'influencer' que se largaba sin pagar de los restaurantes

Suscribete a
Pei-Yun Chung, en una imagen de su cuenta de Instagram
Javier Ansorena

Solo hay una cosa en común entre lo que Pei-Yun Chung comía hasta esta semana y lo que le sirven ahora: no lo está pagando. Chung, un intento de 'influencer' gastronómica cuyas correrías se han hecho famosas en Nueva York, se ha ... largado de restaurantes caros sin pagar en decenas de ocasiones en las últimas semanas. Ahora no se puede largar a ningún sitio porque está presa en Rikers Island, la famosa prisión-isla de Nueva York. Y no tiene que sacar tarjetas sin crédito u ofrecer 'stories' de Instagram para pagar, con suerte, un trozo de pizza carcelaria y coles hervidas. Chung, de origen taiwanés, se enfrenta no solo a delitos de fraude. También puede ser deportada: según medios locales, podría haber incumplido el plazo de expiración de su visado de estudiante.

