De Weinstein a Spacey: los escándalos que marcaron un antes y un después en Hollywood

Hollywood tiene memoria corta para la gloria… y larguísima para el escándalo. En una industria donde la imagen lo es todo, basta una acusación —o un titular explosivo— para que reyes de la taquilla, íconos de la televisión y productores todopoderosos pasen de la ... alfombra roja al ostracismo absoluto. Varios nombres han comprobado en carne propia que, cuando la maquinaria se les pone en contra, no hay éxito pasado que los salve.

A continuación, un repaso detallado por las caídas más sonadas: desde juicios que estremecieron a la industria hasta carreras que quedaron en pausa indefinida.

Kevin Spacey: el podio al exilio industrial

Lo de Kevin Spacey fue la primera señal de que Hollywood estaba cambiando. En octubre de 2017, cuando surgieron las primeras denuncias en su contra, el derrumbe fue inmediato: Netflix lo borró de 'House of Cards' en tiempo récord, Ridley Scott lo eliminó digitalmente de 'All the Money in the World' y proyectos ya filmados quedaron archivados.

Aunque en 2023 fue absuelto de todos los cargos, su nombre no logró recuperarse. Y en febrero de 2025, un nuevo golpe: el ex actor británico Ruari Cannon lo demandó por agresión sexual ante el Tribunal Superior de Londres.

gtres

Hoy, el dos veces ganador del Óscar no oculta que atraviesa problemas económicos severos derivados de su mala imagen. En una reciente entrevista con 'The Telegraph', confesó sin rodeos la precariedad de su vida actual: «Vivo en hoteles, vivo en alojamientos de Airbnb, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar», afirmó.

Harvey Weinstein: la caída del hombre que controlaba los Óscar

Su nombre se convirtió en sinónimo de abuso de poder. Durante décadas, Harvey Weinstein fue una figura intocable, hasta que en 2017 las investigaciones de 'The New York Times' y 'The New Yorker' destaparon más de 80 testimonios de acoso, abuso y coerción.

En 2020, fue condenado en Nueva York a 23 años por violación y abuso sexual. Más tarde, en Los Ángeles, recibió una condena adicional de 16 años. En abril de 2024, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena de 2020 alegando que se admitieron testimonios que no pertenecían al caso.

GTRES

Actualmente, Weinstein está recluido en la prisión de Rikers Island, mientras Hollywood continúa tratándolo como un fantasma del que nadie quiere acordarse. La Academia lo expulsó sin miramientos y sus empresas desaparecieron del mapa.

Armie Hammer: la promesa truncada tras un escándalo

Armie Hammer tenía todos los ingredientes para ser el nuevo galán de Hollywood, pero en 2021 su carrera se desmoronó cuando varias mujeres hicieron públicas conversaciones privadas y acusaciones por conducta sexual inapropiada, manipulación y presunto abuso.

Hammer nunca fue condenado y él mismo rechazó las acusaciones, pero el daño ya estaba hecho. Sus proyectos fueron cancelados uno tras otro, perdió contratos vitales y optó por desaparecer del radar mediático. Desde entonces, su presencia en Hollywood es nula.

GTRES

Ezra Miller: un problema imposible de manejar

Warner Bros apostaba fuerte por Ezra Miller como rostro de una nueva generación de superhéroes. Pero desde 2020, el actor se convirtió en un imán de polémicas. En marzo de 2022 fue arrestado en Hawái tras un altercado en un karaoke.

Un mes después, volvió a ser detenido por agresión en segundo grado tras arrojar una silla a una mujer. La policía de Honolulu detalló en un comunicado oficial: «Ezra Miller se enfureció después de que se le pidiera que se marchara y, según los informes, arrojó una silla, golpeando a una mujer de 26 años en la frente, lo que le produjo un corte de aproximadamente media pulgada.»

'The Flash' terminó siendo un acto de control de daños para Warner, y tras el fracaso de la película en 2023, la carrera de Miller quedó prácticamente congelada. No ha recibido nuevas ofertas.

Lori Loughlin: del ícono familiar al escándalo de las universidades

En 2019, la actriz de 'Full House' se vio envuelta en el 'college admissions scandal', una red que facilitaba el ingreso a universidades de élite mediante sobornos y documentación falsificada.

A pesar de que la actriz se declaró culpable, cumplió una breve pena de prisión y pagó multas, finalmente fue excluida de la temporada final de 'Fuller House'. Addemás, 'Garage Sale Mysteries' y 'When Calls the Heart' cancelaron sus proyectos con ella.

Johnny Depp: una reinvidicación legal que no bastó para Hollywood

El caso de Johnny Depp es probablemente el más mediático de todos. En 2018, tras las primeras declaraciones de Amber Heard, 'Warner Bros' lo apartó de 'Animales Fantásticos' y 'Disney' congeló su participación en 'Piratas del Caribe'.

El juicio de 2022 en Estados Unidos cambió la narrativa: Depp ganó su demanda por difamación, aunque Heard obtuvo un veredicto parcial a su favor por otra declaración.

GTRES

Pese a la victoria legal, Hollywood no lo readmitió de inmediato. El actor optó por mudarse creativamente a Europa, dirigiendo 'Modì: Three Days on the Wing of Madness' (2024). Finalmente, en abril de 2025 se confirmó que está rodando 'Day Drinker', un thriller junto a Penélope Cruz.

O.J. Simpson: el ídolo deportivo que dividió a América

El caso que paralizó a Estados Unidos. En junio de 1994, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman fueron hallados asesinados fuera del condominio de ella. Las pruebas iniciales apuntaron directamente a O. J. Simpson, quien antes de entregarse, protagonizó la persecución televisada más vista de la historia, con 95 millones de espectadores siguiendo la Ford Bronco blanca en vivo.

El juicio fue un terremoto mediático: la fiscalía presentó evidencia genética, historial de violencia doméstica y un supuesto motivo pasional. La defensa cuestionó la integridad de la policía y la actuación del detective Mark Fuhrman, alegando racismo institucional.

GTRES

El 3 de octubre de 1995, Simpson fue declarado no culpable, pero su vida pública nunca volvió a ser la misma. En 2007 fue condenado por robo a mano armada en Las Vegas y pasó casi una década en prisión.

Del abuso de poder a comportamientos erráticos, fraudes, agresiones o batallas mediáticas: cada uno de estos casos dejó una marca imborrable en Hollywood. Algunos enfrentaron condenas durísimas; otros, pese a no recibir sentencia, sufrieron el destierro inmediato.