Rafael Yuste, neurocientífico: «Necesitamos una ley supranacional que proteja el cerebro humano de la tecnología»

Ha dedicado su vida a entender cómo funciona el órgano humano más misterioso. Ahora regresa a España para impulsar desde Madrid el primer Centro Nacional de Neurotecnología y convertirlo en un referente internacional

Rafael Yuste estudió Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue en Estados Unidos donde hizo su tesis y lleva casi 40 años en ese país donde es director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Yuste fue uno ... de los ideólogos del proyecto BRAIN , una iniciativa apasionante que tiene como objetivo cartografiar el cerebro humano. Ahora vuelve a España para impulsar el nuevo Centro Nacional de Neurotecnología, que aspira a convertirse en un referente internacional en el desarrollo de nuevos avances a través de la integración de las neurociencias, la inteligencia artificial y la ética.

