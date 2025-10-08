Sanidad examinará los cribados de cáncer de todas las comunidades autónomas tras los fallos en Andalucía

El Ministerio de Sanidad ha pedido a todas las comunidades autónomas que faciliten todos los datos de los cribados de cáncer que realizan para ver si en el resto de regiones también hay fallos en la detección de los tumores, tras el caso de Andalucía ... . Así lo ha asegurado la ministra Mónica García en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial -que reúne a ministerio y comunidades autónomas- que ha tenido lugar este miércoles. «Lo hemos pedido no solo para reaccionar, sino para adelantarnos y reforzar la vigilancia», ha asegurado.

En concreto, Sanidad ha solicitado a todas las autonomías todos los datos sobre los cribados que se hacen para detectar el cáncer de mama, el de colon y el de cérvix, pues, según ha dicho García, «hay muy pocos tipos de cáncer que se pueden cribar» y el sistema «no puede fallar en uno de esos». (Noticia en ampliación)

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión