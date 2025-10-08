Suscribete a
¿Vives en un barrio rico o pobre según tu código postal?

Sanidad examinará los cribados de cáncer de todas las comunidades autónomas tras los fallos en Andalucía

Mónica García reclama todos los datos de los programas de detección de cáncer de mama, cérvix y colon

Salud se enfrenta a demandas por mala praxis en el cáncer de mama en Andalucía desde hace décadas

La ministra de Sanidad, Mónica García
La ministra de Sanidad, Mónica García JAIME GARCÍA
Elena Calvo

Elena Calvo

El Ministerio de Sanidad ha pedido a todas las comunidades autónomas que faciliten todos los datos de los cribados de cáncer que realizan para ver si en el resto de regiones también hay fallos en la detección de los tumores, tras el caso de Andalucía ... . Así lo ha asegurado la ministra Mónica García en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Interterritorial -que reúne a ministerio y comunidades autónomas- que ha tenido lugar este miércoles. «Lo hemos pedido no solo para reaccionar, sino para adelantarnos y reforzar la vigilancia», ha asegurado.

