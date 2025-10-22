Suscribete a
El Gobierno se pregunta a sí mismo por los fallos en los cribados de cáncer para atacar al PP desde el Congreso

Mónica García y una diputada de Sumar acusan a los populares de «ocultar» información

Miles de mujeres sufren el caos de los cribados de cáncer de mama en Castilla-La Mancha

Los radiólogos creen que los fallos en los cribados de cáncer son «estructurales» por la falta de profesionales

La ministra de Sanidad, Mónica García, este miércoles, respondiendo a la pregunta
Elena Calvo

No es habitual que los partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, hagan preguntas a los miembros del Ejecutivo durante las sesiones de control del Congreso de los Diputados. Pero este miércoles una diputada de Sumar se ha dirigido a la ministra ... de Sanidad, Mónica García, de su misma formación, para interesarse por los fallos en los cribados de cáncer de mama, aunque su intervención ha consistido sobre todo en señalar a la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, hasta el punto que ni siquiera ha podido terminar de formular la pregunta dirigida a la ministra porque ya había agotado su tiempo.

