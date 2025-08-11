Suscribete a
Los excluidos de la ley ELA: «Sanidad solo se centra en los que van a morir»

Pacientes de enfermedades raras denuncian que los criterios fijados por el Ministerio les dejan fuera de las ayudas

«Es como en 'Los Juegos del hambre'. Solo recibe ayuda el último», reprochan asociaciones de enfermos

Expecativa de vida inferior a 3 años y sin respuesta al tratamiento: estos son los enfermos que podrán acogerse a la ley ELA

Juanjo Moro, paciente de distrofia facioescapulohumeral, en Barcelona
Elena Calvo

A Juanjo Moro solo le queda un hilo de voz para pedir ayuda. Con 20 años le diagnosticaron distrofia muscular facioescapulohumeral, una enfermedad genética por la que los músculos se van deteriorando. Ahora, a sus 69 años, lleva ya 15 en una silla de ruedas, ... apenas tiene movilidad, necesita ayuda para actividades tan básicas como comer o ducharse y el daño le ha afectado hasta las cuerdas vocales. Pese a que necesita atención durante las 24 horas del día, no podrá acogerse a las prestaciones de la ley ELA. La norma, que se aprobó a finales de 2024 tras años de ruegos por parte de los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, contempla la inclusión de otras «enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible». Pero recientemente el Ministerio de Sanidad sacaba a audiencia pública el decreto que fija los criterios para poder acogerse a la ley y que los pacientes califican de «excluyentes», pues dejan fuera de las ayudas a personas con condiciones muy similares a las de la ELA.

