Suscribete a
ABC Premium

El CEO de Ribera Salud dice que los audios están «editados» y difunde su propia grabación

Gallart se defiende compartiendo entre sus allegados nuevo material sobre la reunión que provocó el escándalo del Hospital de Torrejón

Guerra total de la sanidad pública contra el ministerio de Mónica García

El CEO de Ribera Salud dice que los audios están «editados» y difunde su propia grabación
EFE

ABC / EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ha afirmado que los audios destapados sobre la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz y en los que instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables corresponden a extractos «cortados y editados» que se encuentran « ... fuera de contexto» y que no incluyen el «contenido íntegro» ni «real» de la reunión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app