Entra por primera vez en prisión un médico alemán por participar en un suicidio asistido

El doctor Johann Spittler, conocido popularmente en Alemania como el «médico de la eutanasia», ha entrado hoy en prisión, condenado por el Tribunal Regional de Essen a tres años de cárcel como culpable de homicidio involuntario. El médico de 82 años, defensor de ... la eutanasia, fue condenado el pasado mes de abril por practicar el suicidio asistido ilegalmente a un paciente grave de Essen.

Los hechos sucedieron en el verano de 2023, cuando administró por vía intravenosa una solución letal de sodio a un paciente de 42 años diagnosticado de esquizofrenia aguda. Dispuso la medicación y la vía para que el paciente abriese el suministro de la infusión él mismo. Poco después, falleció. Este tipo de eutanasia solo se permite si el paciente puede decidir libre y responsablemente sobre su deseo de morir.

Johann Spittler, psiquiatra y neurólogo con larga experiencia, alegó que había confirmado el cumplimiento de esta condición realizando previamente un examen psiquiátrico y evaluando el historial médico relacionado con las enfermedades del paciente. «El paciente fue examinado en múltiples ocasiones», declaró durante el juicio. Leyó incluso una breve declaración sobre cómo se reunió con el paciente de Essen varias veces para proceder a los exámenes. «Si no hubiera estado absolutamente convencido de que era una persona lúcida y segura de sí misma, no lo habría hecho», aseguró.

Pero la fiscalía de Essen veía el caso de otra manera y defendió en el juicio que el paciente sufría de depresión aguda antes de suicidarse. Por lo tanto, no pudo comprender completamente las consecuencias últimas de su decisión. «No fue su situación vital real, sino su enfermedad mental, lo que le llevó a creer que no tenía sentido seguir viviendo. Legalmente, esto significa que la libre responsabilidad del paciente, absolutamente necesaria para el suicidio asistido, no existía», estableció la sentencia. En mayo, el Tribunal Federal de Justicia rechazó su apelación y estableció esta fecha para su entrada en la prisión de Bielefeld. Su abogado espera que pueda pasar buena parte de su condena en régimen de libertad condicional.

Un caso con precedentes

No es la primera vez. Hace un año, la misma sala penal del Tribunal Regional de Essen había condenado a Spittler por un caso similar: la eutanasia en 2020 a unpaciente con enfermedad mental de Dorsten. En aquel veredicto, el juez no negó la buena fe del médico. «Su objetivo principal era cumplir el deseo de morir de una persona gravemente enferma y sufriente», declaró el veredicto, pero igualmente fue declarado culpable de homicidio involuntario.

Spittler presentó un recurso gracias al que obtuvo una exculpación. Su condena en firme, ahora que por primera vez en Alemania se lleva a la cárcel a un médico por haber practicado irregularmente la eutanasia, puede tener consecuencias en otros casos similares pendientes de sentencia. En las próximas semanas, se espera otra decisión del Tribunal Federal de Justicia en un caso parecido: en abril de 2024, el Tribunal Regional de Berlín condenó al médico de familia Christoph Turowski a tres años de prisión por homicidio involuntario, después de que acompañase a una mujer de 37 años, que sufría de depresión crónica, en su suicidio. Cuando se anunció el veredicto, el juez que presidía el tribunal sugirió que Turowski apelara para que una instancia judicial superior pudiera aclarar las cuestiones legales subyacentes.

Criterio de libre responsabilidad

De acuerdo con una histórica sentencia del Tribunal Constitucional Federal sobre la eutanasia, dictada hace cinco años, es necesario garantizar el criterio de la libre responsabilidad para que se pueda practicar el suicidio asistido. Desde entonces se ha hecho evidente, sin embargo, que este criterio es más difícil de determinar en el caso de los enfermos mentales que en el de los enfermos graves.

Hace dos años, el Bundestag alemán rechazó una ley de regulación del suicidio asistido, por lo que actualmente no hay directrices claras sobre cómo deben proceder los cuidadores al final de la vida para garantizar el criterio de libre responsabilidad, lo que puede dar lugar a cierta banalización. Las puertas se abren para médicos o cuidadores que deciden sobre la vida y la muerte sin ningún control. Preparan sus propias «opiniones expertas» sobre los motivos y el estado de salud de aquellos que desean morir, organizan las drogas letales y explican los métodos de suicidio, con la consecuencia de que cada vez más pacientes con demencia son «acompañados» hasta la muerte.

En 2020, el Constitucional alemán rechazó la punibilidad del suicidio asistido comercial y personas de todas las edades e incluso los enfermos mentales están expresamente autorizados para hacer uso de él. El deseo de morir solo debe estar «no influenciado por un trastorno mental agudo», por una cierta «permanencia» y «firmeza interior», según esa sentencia, que no establece quién comprueba o cuánto dura esa permanencia de la decisión. Las organizaciones y los médicos que ofrecen el suicidio asistido de forma comercial establecen las reglas ellos mismos y esto les permite aumentar la presión sobre las personas mayores, enfermas, discapacitadas y de bajos ingresos para que dejen de ser una carga para sus familiares o cuidadores poniendo fin a sus vidas.