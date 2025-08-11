Continúan las labores de extinción del incendio de Carcastillo en Navarra

Dos bomberos trabajan para impedir que el incendio se propague, a 10 de agosto de 2025, en Carcastillo, Navarra

Los bomberos continúan trabajando en las labores de extinción del incendio de Carcastillo (Navarra) que se inició el pasado sábado por la noche. El fuego se originó en la zona del LLano de Larrate y ha ido avanzando sin control hacia Figarol a última hora del domingo. No se ha declarado riesgo para la población , pero el incendio no ha sido perimetrado.

A las 00.00 horas del domingo había sido activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA), si bien se ha pasado al nivel 2 «ante la necesidad de solicitar medios extraordinarios» han indicado desde SOS Navarra en su cuenta de X.

Según han informado desde el servicio de emergencias navarro, los bomberos han estado trabajando por tierra a lo largo de toda la noche y desde primera hora de la mañana de este lunes se irán llegando de manera progresiva nuevos efectivos para continuar con las labores de extinción. Asimismo los medios aéreos- nueve helicópteros, cuatro aviones de carga, un avión anfibio y un avión de coordinación- que participaron durante el domingo, se irán incorporando al dispositivo tan pronto como las condiciones de luz lo permitan.

En la jornada del domingo las labores de extinción se vieron complicadas por las condiciones meteorológicas, que han mejorado durante la noche. Eso ha permitido que los vecinos de Carcastillo y Murillo el Fruto puedan volver a abrir las ventanas para ventilar sus hogares. Desde Protección Civil seguirán monitorizando la situación y piden a la ciudadanía que se mantenga atenta a las recomendaciones, que se irán transmitiendo también a los ayuntamientos.

Intervenimos desde la noche del #sábado para extinguir un incendio forestal en #Carcastillo pic.twitter.com/ggBd61C433 — Bomberos y Bomberas – Suhiltzaileak (@bomberos_na) August 10, 2025

Según informa el diario Noticias de Navarra, en la noche del domingo se han incorporado recursos humanos y materiales procedentes del Gobierno Vasco y del Gobierno de Aragón. La consejera de Interior del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha informado de que el incendio no supone ningún riesgo para la población. No obstante, ha expresado su preocupación por los trabajadores que se encuentran en la zona debido a las elevadas temperaturas.

Ha subrayado la importancia de «trabajar todos juntos y unidos contra el fuego, protegiendo a las personas» y ha reiterado que la prioridad es perimetrar el incendio para contenerlo, reducir su intensidad y avanzar hacia su estabilización y extinción. En estos momentos no se han ofrecido datos todavía sobre la superficie afectada por el fuego.

