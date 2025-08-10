Fuego en Zamora: evacuados los habitantes de Molezuelas de la Carballeda

Incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) a la llegada de uno de los helicópteros del operativo

El fuego no da tregua a Castilla y León y ahora es Zamora la que alerta de una nueva herida de fuego. Según refleja el sistema de Inforcyl, un incendio se ha originado a las 14:25 horas en la comarca de Benavente, en Molezuelas de la Carballeda, y en apenas dos horas se ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 por amenaza seria a poblaciones, infraestructuras y masa forestal.

De hecho, con las campanas a toque de arrebato, vecinos y veraneantes en Molezuelas han sido evacuados al cercano municipio de Rionegro del Puente, según informa el digital de La Opinión.

Por el momento, ya operan más de una treintena de medios aéreos y terrestres para intentar hacer retroceder las llamas, en el contexto de una situación marcada por las llamas en cuatro provincias. Al máximo nivel de gravedad que puede otorgar la Junta están también, a media tarde de este domingo con los incendios de San Bartolomé de Pinares (Ávila), Llamas de Cabrera, Yeres y Villaverde de los Cestos (León).

Además, tres incendios más exigen atención simultáneamente, con un IGR 1: Resoba (Palencia), y los leoneses de Fasgar y Orallo.