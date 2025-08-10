Un incendio amenaza Las Médulas en El Bierzo y obliga desalojar a los vecinos de la pedanía de Yeres

Si el sábado fue complicado para la provincia de León con hasta cinco fuegos de cierta gravedad, la noche se complicó más cuando dos de ellos, ambos en la comarca del Bierzo, hicieron necesario activar el Índice de Gravedad 2 por el riesgo tanto para la población como para bienes protegidos. En concreto, las llamas obligaron a desalojar de madrugada a varias decenas de vecinos de la pedanía de Yeres, perteneciente al municipio de Puente Domingo Flórez. Ese mismo fuego amenaza Las Médulas, yacimiento minero romano y paraje turístico declarado Patrimonio de la Humanidad.

Además de los efectivos de la Junta que se desplazaron al lugar, también se activó la presencia de los militares de la UME, con base en la zona. La madrugada ha sido complicada con el fuego descontrolado y se han cortado los accesos a las Médulas para facilitar el trabajo del operativo contra incendios y evitar posibles riesgos a la población.

Mientras, el incendio de Llamas de Cabrera, en el municipio de Gamuza, también ha puesto en jaque un entorno de importante riqueza natural, incluida los Montes Aquilianos.

Además siguen activos otros incendios, como el de Orallo, que se declaró ya el viernes a las 17.55 horas debido a la concentración de rayos. También para Orallo ha tenido que ser activada la Unidad Militar de Emergencias que partió de su base del Ferral del Bernesga.

De igual forma, en el cerco de incendios forestales que afectan al Bierzo, existe otro en las inmediaciones del pueblo de Sésamo, en el municipio de Vega de Espinareda, así como otros en el resto de la provincia de León, como es el caso del que también preocupa en Fasgar, en Murias de Paredes.