Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 4 de diciembre

El CEO de Ribera Salud pide desvincularse del Hospital de Torrejón y la compañía abre una auditoría

La Consejería de Sanidad se personó el miércoles en el centro sanitario para constatar la «adecuada prestación de servicio»

Sanidad no ha detectado «incumplimientos» en el Hospital de Torrejón, pero anuncia controles

Fachada principal del Hospital de Torrejón de Ardoz
Fachada principal del Hospital de Torrejón de Ardoz EP
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La situación se había hecho insostenible en el Hospital Universitario de Torrejón. Después de que un equipo de la Consejería de Sanidad se personara el miércoles en el centro para constatar in situ la «adecuada prestación de servicio» y anunciara medidas y controles, ... el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, pidió a la empresa desvincularse de la gestión del Hospital, según informa Europa Press.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app