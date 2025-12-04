El CEO de Ribera Salud pide desvincularse del Hospital de Torrejón y la compañía abre una auditoría

La situación se había hecho insostenible en el Hospital Universitario de Torrejón. Después de que un equipo de la Consejería de Sanidad se personara el miércoles en el centro para constatar in situ la «adecuada prestación de servicio» y anunciara medidas y controles, ... el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, pidió a la empresa desvincularse de la gestión del Hospital, según informa Europa Press.

La decisión del CEO se produce tras conocerse un audio publicado en 'El País' en el que se comprueba que había dado instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables. La compañía ha anunciado que llevará a cabo una auditoría «en profundidad».

«Para garantizar los valores y la ética que siempre ha caracterizado al Grupo, Pablo Gallart ha solicitado al presidente de Ribera, Emmanuel de Geuser, desvincularse de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría en profundidad», ha explicado el Grupo sanitario Ribera en un comunicado.

Noticia Relacionada La Consejería de Sanidad no detecta «incumplimientos» en el Hospital de Torrejón, pero anuncia controles Mariano Calleja Un equipo multidisciplinar de la Consejería se ha personado en el centro para constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos

El audio publicado contiene parte de la intervención de Gallart ante una veintena de directivos de la empresa y del hospital el 25 de septiembre. «En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino», dice Gallart en ese audio. Asimismo, insta a hacer ajustes para «alcanzar un Ebitda de cuatro o cinco millones», se escucha en el audio.

Ribera Salud ha subrayado que pondrá en marcha una auditoría «en profundidad» para garantizar «que no se ha producido ningún incumplimiento de los estándares de calidad en la atención a los pacientes, de la ética profesional, ni de la ley».

Según señala, la «prioridad absoluta» del grupo y su máximo accionista, Vivalto Santé, «son y seguirán siendo sus pacientes». Así, ha garantizado que «el servicio y atención al paciente seguirán teniendo la calidad y el rigor de siempre».

«El Grupo sanitario Ribera mantiene su compromiso con el sistema sanitario público para seguir ofreciendo al paciente la mejor atención posible. Ésta ha sido siempre la prioridad para el Hospital de Torrejón y para Ribera en sus 26 años de historia», afirma en el comunicado.

La Consejería de Sanidad ha indicado que, dado que Pablo Gallart se ha desvinculado del centro hospitalario, solicitarán una nueva reunión con «el máximo responsable de la compañía», que esperan se pueda agendar «de manera inmediata», según han trasladado a Europa Press.

Tanto PSOE-M como Más Madrid han anunciado este miércoles que están preparando acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso antes unas prácticas por parte de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz que buscan «aumentar su beneficio económico».

En un comunicado, la Consejería de Sanidad informó el miércoles de que se había personado en el hospital un equipo multidisciplinar de este departamento de la Comunidad de Madrid, que encabeza Fátima Matute, para constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos. Además, había convocado con carácter de urgencia una reunión con la cúpula directiva de la empresa, aunque la salida del CEO le obligará a reprogramar ese encuentro.

«Tras los resultados de ambas medidas, la Consejería adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder», anunció. El departamento de Fátime Matute subrayó que «en ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud».