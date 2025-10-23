Suscribete a
Carlos III se reúne con el Papa durante su histórica visita al Vaticano

El Monarca se convertirá en el primer jefe de la Iglesia de Inglaterra en rezar públicamente con un Pontífice

Carlos III, un Rey peregrino en el Vaticano

El Rey de Inglaterra, el Papa León XIV y la reina Camila.
El Rey de Inglaterra, el Papa León XIV y la reina Camila. AFP

ABC

El Rey Carlos III se reunió el jueves con el Papa León XIV durante una visita de Estado al Vaticano, donde hará historia al convertirse en el primer jefe de la Iglesia de Inglaterra en rezar públicamente con un pontífice.

El monarca, de 76 años, ... que ostenta el título de gobernador supremo de la Iglesia madre del Anglicanismo, voló a Roma el miércoles por la noche con su esposa, la Reina Camilla, para lo que el Palacio de Buckingham describió como un viaje «histórico».

