Carlos III se reúne con el Papa durante su histórica visita al Vaticano

El Rey Carlos III se reunió el jueves con el Papa León XIV durante una visita de Estado al Vaticano, donde hará historia al convertirse en el primer jefe de la Iglesia de Inglaterra en rezar públicamente con un pontífice.

El monarca, de 76 años, ... que ostenta el título de gobernador supremo de la Iglesia madre del Anglicanismo, voló a Roma el miércoles por la noche con su esposa, la Reina Camilla, para lo que el Palacio de Buckingham describió como un viaje «histórico».

Los miembros de la realeza fueron recibidos en el Palacio Apostólico el jueves por la mañana por una guardia de honor ceremonial de la Guardia Suiza, los coloridos guardaespaldas privados del papa, antes de una reunión privada con León en la biblioteca papal.

Era la primera reunión de Carlos III con León XIV, que asumió el cargo de jefe de los 1400 millones de católicos del mundo en mayo, tras la muerte del Papa Francisco.

Una ceremonia esperada por todos

A continuación, el Rey y la Reina asistirán a un servicio ecuménico al mediodía en la Capilla Sixtina, oficiado por Leo y el arzobispo de York, Stephen Cottrell, actualmente el clérigo de mayor rango de la Iglesia de Inglaterra.

Retransmitido en directo por los medios de comunicación del Vaticano, será la primera vez que un monarca inglés o británico reinante rece públicamente con un Papa desde que el Rey Enrique VIII de Inglaterra rompiera con Roma hace 500 años.

Provocado por la negativa del papa a anular el matrimonio del rey para que pudiera casarse con otra mujer, el cisma convirtió al monarca en jefe de la Iglesia de Inglaterra, separada de Roma.

La ceremonia del jueves, que se celebrará bajo los espectaculares frescos del techo de Miguel Ángel, se centrará en la conservación y la protección del medio ambiente, una causa defendida por Carlos.

Reunirá las tradiciones católica y anglicana, con el coro de la Capilla Sixtina acompañado por el de la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, una de las residencias del rey.