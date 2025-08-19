El 'Juicio Final' de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, se restaurará en 2026

Carmen Álvarez Cuadrado Ciudad del Vaticano 19/08/2025 a las 04:24h. Compartir Copiar enlace

La capilla más célebre del mundo se prepara para devolver a su esplendor en 2026 una de sus joyas más imponentes. Sobre el altar de la Capilla Sixtina, el 'Juicio final' de Miguel Ángel ha sido, durante siglos, testigo silencioso de las votaciones que eligen al nuevo Papa, recordando a los cardenales que también ellos comparecerán un día ante Cristo para ser juzgados.

Esa misma imagen es la que deja atónitos a los casi siete millones de turistas anuales que reciben los Museos Vaticanos. Fruto del impacto que tiene en la conservación la gran afluencia de visitantes, se ha decidido someter este fresco a una restauración extraordinaria, que comenzará en enero del próximo año y, según lo previsto, durará tres meses.

El anuncio lo ha hecho en una entrevista a medios vaticanos el nuevo director de Restauración del Laboratorio de este museo, Paolo Violini, quien ha explicado que se trata de un mantenimiento adicional, que complementará al que se hace anualmente con un elevador mecánico. En cuanto a las fechas, ha anticipado que se debería «terminar en marzo, para poder despejar el muro antes del inicio de la Semana Santa».

Durante ese periodo, el procedimiento a seguir será el siguiente: «Se instalarán andamios que cubrirán la pared. Consistirán en una docena de plataformas de trabajo con elevador que, para reducir los tiempos de trabajo y evitar obstruir la vista del público, nos permitirá trabajar con hasta 10 o 12 personas simultáneamente y tener una experiencia cercana con la obra«.

El objetivo es seguir conservando en perfecto estado la que es considerada una de las obras más importantes de la historia del arte. El genio italiano la pintó entre 1536 y 1541. Se la encargó el Papa Clemente VII, aunque se finalizó con Pablo III. El fresco tiene en el centro a Jesús, con gesto firme y sereno, que concentra las miradas moderando el tumulto que lo rodea. A su alrededor, se despliegan más de 300 figuras, como si giraran en torno a su autoridad.

Las logias de Rafael

Este no será el único proyecto que lleve a cabo el equipo de Violini. También sigue en marcha la restauración de cinco años de las logias de Rafael en el Vaticano, «catorce tramos de exquisitos estucos y frescos, obra de Giovanni da Udine y otros colaboradores» de Sanzio.

De hecho, en los próximos meses, se terminará la sala 'Incendio en el Borgo'; una estancia cuyos frescos ilustran las aspiraciones políticas de León X a través de historias sacadas de la vida de dos papas anteriores que también eligieron el mismo nombre. Fue durante este pontificado cuando se le encargaron a Rafael estas pinturas, quien confió gran parte de la realización a los alumnos de su escuela.

Para el nuevo director de este departamento, es «un sueño» poder completar esa sala: «Siempre pienso en Rafael porque trabajé en sus salas durante 17 años». Por tanto, continuar con esa restauración significa explorar «un momento importante en la transición entre Rafael y su taller».

Esto se pudo ver, por ejemplo, en el Aula de Constantino, que fue devuelta al público hace poco más de un mes. Durante dicha restauración, se descubrió –a diferencia de lo que se pensaba hasta el momento, que era que el salón fue pintado exclusivamente por sus ayudantes– que dos de las pinturas alegóricas que decoraban la pared fueron terminadas por Rafael antes de morir, considerándose parte de su 'testamento espiritual'.

Equipo de trabajo

Estos proyectos serán algunos de los retos a los que se enfrentará el equipo de Violini, que cuenta con 26 restauradores, a los que se suman colaboradores externos. Trabajan a diario en un laboratorio interno ubicado en el sótano del museo, que fundó en 1923. Todo comenzó en aquel momento con Biagio Biagetti. En 1931, Pío XI le encomendó la restauración del 'Juicio Final'.

Paolo Violini sustituye ahora a Francesca Persegati, la primera mujer contratada en esta institución, en 1990. El nuevo director se dedica a la conservación de obras de las colecciones papales desde 1998. Comenzó su carrera, precisamente, como jefe de proyecto de las Estancias de Rafael, completando la sala de la 'Segnatura' en el año 2000 y la de 'Eliodoro' en 2012.

El laboratorio de los Museos Vaticanos es más que un taller de restauración y conservación. Se trata de un lugar donde convergen la fe y el arte. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener en sus manos obras maestras que se encuentran a lo largo de los siete kilómetros de recorrido que tienen peregrinos y turistas al visitar uno de los museos más conocidos del planeta.

