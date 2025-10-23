Por primera vez en casi 500 años el rey de Inglaterra propone al Papa rezar juntos

Si Enrique VIII levantara la cabeza cuanto menos se sorprendería al enterarse de que su sucesor Carlos III de Inglaterra ha solicitado al Papa incluir una larga ceremonia de oración juntos durante su visita de Estado de este jueves a la Santa Sede. El ... monarca inglés acude junto a la reina Camila para ganar el Jubileo, igual que hizo su madre Isabel en el año 2000. La visita ya estaba anunciada para el 10 de abril, pero debió cancelarse a causa de la delicada salud del Papa Francisco. Entonces el Vaticano distribuyó una foto de un saludo informal entre Bergoglio y los reyes en su apartamento privado.

En 1534, Enrique VIII se separó de Roma y se convirtió en la principal autoridad de la «Iglesia de Inglaterra», lo que le consintió declarar nulo su matrimonio con Catalina de Aragón y poder casarse con Ana Bolena con la esperanza de que le diera un hijo varón. La historia de la Corona entonces marchó por otros derroteros. Desde entonces, se instaló cierto antipapismo entre los británicos, y han hecho falta siglos para normalizar la relación con los católicos.

No es la primera visita de un monarca británico a la Santa Sede después de la Reforma, pues la hizo en 1961 la reina Isabel, quien además estuvo otras tres veces en el Vaticano y recibió a tres Pontífices en el Reino Unido. Pero la propuesta del rey Carlos de rezar juntos este jueves normaliza la dimensión religiosa y espiritual de las visitas de líderes mundiales al Papa, pues no suelen incluir una ceremonia confesional en el protocolo.

«Por primera vez en muchos siglos, el Papa y el Rey rezarán juntos, durante un servicio ecuménico único en la Capilla Sixtina», explica Buckingham Palace. «El rey Carlos es el Supremo Gobernador de la Iglesia de Inglaterra y en esa función, ha deseado que su visita incluyese una dimensión espiritual, con la posibilidad de una oración junto al Papa», explica desde el Vaticano el arzobispo Flavio Pace, uno de los organizadores. Además, durante la visita a la Santa Sede pero no en el Vaticano, el Rey será nombrado «Royal Confrater» o «Cofrade Real» de la basílica de San Pablo Extramuros. El nombramiento ha sido decidido por el cardenal arcipreste de San Pablo y la abadía benedictina de la basílica y «consentida» por el Papa. A causa de un malentendido, la Casa Real británica dio a entender en un principio que el nombramiento había sido hecho por el Papa, creando cierta perplejidad en Roma.

Lo cierto es que aunque se seguirá la agenda habitual de visitas de Estado, no se recuerda ninguna otra visita oficial a la Santa Sede en la que el Papa haya participado en tantos eventos con sus huéspedes. Habitualmente la presencia del Pontífice se limita a la conversación a puerta cerrada en su biblioteca privada y a un rápido intercambio de regalos, en general no más de una hora. En este caso, el Papa estará con ellos al menos en tres eventos.

Agenda real en la Santa Sede

Según Buckingham Palace, la visita de Estado reflejará el tema del Jubileo «Peregrinos de la Esperanza» y reconocerá el trabajo ecuménico de católicos y anglicanos. La visita oficial comenzará a las 10:45 de este jueves cuando los monarcas pasen bajo el Arco de las Campanas que separa la basílica de San Pedro de los jardines vaticanos. En el patio de San Dámaso que hace de entrada al Palacio Apostólico recibirán el homenaje de un pelotón de honor de la Guardia Suiza y desde allí se trasladarán a la Biblioteca Papal, donde mantendrán un encuentro privado de al menos 45 minutos con León XIV.

Una vez concluido, mientras el Rey tendrá una reunión con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, la reina Camila visitará los últimos dos frescos realizados por Miguel Ángel, que se conservan en la Capilla Paulina, el lugar desde el que parte la procesión de cardenales cuando comienza el cónclave.

La oración ecuménica será a las 12:10 en la Capilla Sixtina. Guiarán la liturgia el Papa León y la segunda carga más importante de la Iglesia de Inglaterra, el arzobispo de York, Stephen Cottrell, pues la sede de Canterbury está técnicamente vacante. Los reyes no intervendrán pero rezarán durante esta ceremonia «por el cuidado de la Creación». La Casa Real explica que esta oración «refleja el compromiso del Papa León y de Su Majestad con la protección de la Naturaleza y la preocupación por el medio ambiente». Parte del texto seguirá la traducción preparada por el cardenal inglés John Henry Newman (1801-1890), quien fue primero anglicano y después católico, y a quien el Papa nombrará doctor de la Iglesia el próximo 1 de noviembre. En las oraciones se alternará el coro de niños de la Capilla Sixtina con los de la Capilla Real de St James's Palace de Londres y el de la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor.

Una vez concluida la ceremonia, el Papa y los reyes asistirán a un encuentro con organizaciones dedicadas a la sostenibilidad, en el marco de los diez años de la encíclica Laudato si' de Francisco. Dicen los organizadores que «reflejará el trabajo de Su Majestad durante muchas décadas sobre el clima y la naturaleza, así como el reconocimiento del Papa León de la importancia de estas cuestiones».

A las 14:45, en la basílica de San Pablo Extramuros, el Rey Carlos recibirá el título de «Cofrade Real». «Se trata de redescubrir esa tradición antigua, la conexión entre esta basílica y el soberano de Inglaterra, la presencia de un vínculo espiritual, aunque no incluye especiales prerrogativas», aclaran también desde el Vaticano. Durante siglos, los gobernantes sajones se hicieron cargo de sostener los gastos para mantener la tumba de san Pablo que se custodia en ese lugar, cuyo escudo incluye las insignias de la Orden de la Jarretera. A partir de este jueves, en el ábside habrá también un asiento especial con el escudo del monarca. La silla quedará reservada al Rey de Inglaterra y a sus sucesores y será según Buckingham «una señal perpetua del respeto mutuo entre el Papa León y Su Majestad como Jefes de Estado».

Aunque será su primera visita como rey de Inglaterra, Carlos III ha estado en otras cinco ocasiones en el Vaticano como príncipe de Gales, la primera, en abril de 1985. En abril de 2005 decidió aplazar su boda para participar en el funeral de Juan Pablo II. Regresó en abril de 2009, en abril de 2017 y de nuevo en octubre de 2019 para la canonización del cardenal John Henry Newman.

Para esta visita, la Santa Sede ha elaborado una edición muy cuidada de los textos de los encuentros, gracias al apoyo de la Fundación Orsini Bernheim, ligada por lazos de estima a la familia Real británica y al dicasterio vaticano que coordina las iniciativas ecuménicas.