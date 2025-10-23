Suscribete a
ABC Premium

Por primera vez en casi 500 años el rey de Inglaterra propone al Papa rezar juntos

León XIV pasará toda la mañana en el Vaticano con Camila y Carlos, y el monarca será nombrado «Cofrade real»

Carlos III, un Rey peregrino en el Vaticano

Un monseñor saluda al rey Carlos este miércoles a su llegada al aeropuerto de Ciampino, en Roma
Un monseñor saluda al rey Carlos este miércoles a su llegada al aeropuerto de Ciampino, en Roma EFE
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si Enrique VIII levantara la cabeza cuanto menos se sorprendería al enterarse de que su sucesor Carlos III de Inglaterra ha solicitado al Papa incluir una larga ceremonia de oración juntos durante su visita de Estado de este jueves a la Santa Sede. El ... monarca inglés acude junto a la reina Camila para ganar el Jubileo, igual que hizo su madre Isabel en el año 2000. La visita ya estaba anunciada para el 10 de abril, pero debió cancelarse a causa de la delicada salud del Papa Francisco. Entonces el Vaticano distribuyó una foto de un saludo informal entre Bergoglio y los reyes en su apartamento privado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app