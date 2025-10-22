Carlos III, un Rey peregrino en el Vaticano

Carlos III fue el último Rey en visitar al Papa Francisco pocos días antes de su muerte y medio año después es el primer monarca en ser recibido por León XIV. Se trata de un momento “histórico”, como lo ha descrito Buckingham Palace, ya ... que es el único Rey de Inglaterra desde la Reforma de Enrique VIII, hace 500 años, que reza públicamente junto a un Pontífice, nada menos que en el Vaticano, el principal lugar de peregrinación para el mundo católico.

Serán emociones que el Rey no podrá escribir en papel, ni pintar con sus acuarelas. Con el “Juicio final” de Miguel Ángel al fondo, en el lugar donde se elige al sucesor de Pedro, estará recogido en sus pensamientos con la música de sus coros preferidos, los de la Capilla Real de St. James Palace y de la Capilla de St. George del Castillo de Windsor, que increíblemente han viajado a Roma para unir sus voces al coro de la Capilla Sixtina.

El profesor de teología y estudios religiosos de King's College London, George Gross, nos comenta para ABC que «en este momento de grandes conflictos en todo el mundo, la unión de las principales figuras de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia de Inglaterra habla de valores compartidos y de inclusividad». No existen las casualidades sino las causalidades. Aunque Carlos lleva décadas impulsando «puntos en común entre las religiones y promoviendo la unión de las personas», como ha recordado un portavoz de la Church of England, este espíritu de armonía, fraternidad y reconciliación no consigue trasladarlo a su familia.

Envejecido y agotado

Apenas han transcurrido seis meses de su anterior visita a la Santa Sede, justo el día que Carlos y Camila cumplían veinte años de casados, y el Rey, que continúa en tratamiento contra el cáncer, está visiblemente más envejecido, más desmejorado y más agotado. El estrés no se debe sólo a su enfermedad, una «experiencia aterradora» como él mismo ha dicho, sino a nuevos obstáculos y dilemas familiares.

Para conocerlos tenemos que remontarnos al pasado mes de mayo cuando el Príncipe Harry perdió el pleito contra el Gobierno británico, en la corte de apelación de Londres, sobre el derecho a su seguridad policial en Reino Unido. Harry se daba por vencido y decidió no luchar más contra el sistema: «No quiero que continúen las disputas; en el fondo, se trata de un conflicto familiar». El día después del veredicto hacía una petición a su padre desde la BBC: «me encantaría una reconciliación»; el Rey «no me habla por culpa de estas medidas de seguridad» y «no sé cuánto tiempo más le queda a mi padre». La única manera de hacerle llegar el mensaje era a través de la televisión porque el monarca no le cogía el teléfono.

Encuentro pactado

Después de algo más de cuatro meses de reflexión, Carlos lo recibió en Clarence House, su residencia en Londres. En ese «private tea», como calificó Buckingham Palace la reunión, padre e hijo se veían cara a cara después de diecinueve meses, pues la anterior había tenido lugar en el mismo escenario en febrero de 2024. Llegar a ese punto no había sido fácil. Previamente los equipos de ambas partes se habían reunido en la capital para pactar el encuentro. Según The Times fueron necesarios tres meses de negociaciones con dos ayudantes de Harry y un representante del Monarca. Parece que el Duque de Sussex continúa sin fiarse de «la avispa», como llama al secretario privado de Carlos III, Sir Clive Alderton, por lo que el Rey tuvo que recurrir a Theo Rycroft, otro diplomático más moderado.

¿De qué hablaron Carlos III y el Príncipe Harry en los cincuenta minutos de merienda?, ¿Cerraron algún tipo de acuerdo? ¿Era el inicio de una reconciliación, como indicaban los medios? Seguramente Harry había exigido que su contenido no se filtrara a la prensa, de la que no se fía. Su familia no confía en Harry en la misma medida en que él no se fía de la relación “tóxica” de la Casa Real con la prensa. Además del té servido en las tazas de porcelana inglesa de la Reina madre, que vivió muchos años en Clarence House, y de los bollos con mermelada, sobre la mesa había cuestiones más relevantes como el deseo de una reconciliación, aunque ambos tendrían en mente al Príncipe Guillermo.

gtres

Allanando el camino a las York

El mismo día de la reunión, cuando los periodistas le preguntaron a Harry cómo se encontraba el Rey, él decía relajado: “great”. Cuatro días en Reino Unido atendiendo causas benéficas, incluida una donación millonaria a una ONG, y estrechando manos de afecto de los ciudadanos bastaban para mostrar su carisma y su natural don de gentes, como en sus mejores tiempos, para disgusto del Príncipe de Gales, que siempre podría contar con la maquinaria de la Casa Real si quisiera desacreditarlo. Precisamente la semana pasada su tío Andrés, Duque de York, fue forzado a renunciar a todos sus títulos nobiliarios, se entiende que por decisión conjunta del Rey y el Príncipe de Gales, lo que será refrendado por el parlamento, alejándolo definitivamente de la corte. A partir de ahora queda allanado el camino para que sus primas, las princesas Beatrice y Eugenie, por las que el Rey siente un especial cariño, puedan acompañarlo en primera línea de la Monarquía cuando llegue el momento.

Desde Londres, el Duque de Sussex, como si fuera un working royal, viajó a Ucrania para promover su fundación Invictus y con permiso del Foreign Office se reunió con la Primera Ministra. Le acompañaba un equipo de The Guardian, un periódico de tendencia republicana del que se fía, pues no pertenece a la royal rota y no habría participado en la “campaña de acoso” que llevó a los Sussex a abandonar Reino Unido en 2020. En una amplia entrevista Harry anunciaba: “durante el próximo año la atención debe centrarse realmente en mi padre”, lo que evidencia el delicado estado de salud del Monarca. Cuando le preguntaron si le gustaría pasar más tiempo en Reino Unido con sus hijos, a pesar de los problemas de seguridad, contestó: “esta semana definitivamente me ha acercado más a eso”. Parecía que había comenzado una nueva etapa para los Windsor, aunque también manifestó que no está arrepentido del pasado: “no aireé la ropa sucia en público, tengo la conciencia tranquila”; como si la entrevista de Oprah, la serie de televisión y sus memorias no hubiesen dañado a la monarquía

redes

Ni perdón ni arrepentimiento

Para el profesor Gross, «en gran parte de la teología cristiana antes de obtener el perdón se requiere primero una forma de arrepentimiento (…); en cuanto a las relaciones de Harry con su hermano Guillermo, ahora que el Duque de Sussex no es un working royal y vive en el extranjero, le beneficiaría restablecer o estrechar los vínculos familiares que forman parte de la categoría personal más que institucional». Pero el Príncipe de Gales ha demostrado que no tiene intención de ver a su hermano.

Trece días después del private tea, Guillermo, que disfruta del día a día de espaldas a su hermano, se reunió con el Rey en los idílicos páramos de Balmoral para pasar con él «quality time», ya que ambos se comunican habitualmente a través de intermediarios, como asegura Valentine Low en Courtiers. Es el tercer año que despejan varios días de su agenda para hablar de temas de Estado libres de asistentes privados, ya que en torno al Rey y a su heredero hay muchos intereses creados. Una de esas cuestiones de Estado era lo que podríamos llamar el «caso Harry».

gtres

Frágil paz de Versalles

Cuando parecía indudable que Carlos III y el Duque de Sussex habían iniciado el camino de la reconciliación, fuentes próximas a la Casa Real aseguraban que el Rey no iba a tolerar la vuelta de su hijo a medias, lo que recuerda a la efímera paz de Versalles. Parece que volvemos a la casilla de salida. Con las trabas para garantizar su seguridad, el establishment está dificultando que Harry visite más a menudo Reino Unido, incluso aunque no sea como working royal, evitando así la competencia con el heredero.

En ese estado de cosas, el portavoz del Príncipe Harry ha reivindicado que se han filtrado a la prensa detalles de la reunión que no se corresponden con la realidad, como que el encuentro con el Rey había sido «como una visita oficial» y que le había regalado a su padre una foto en la que aparece Meghan, lo que se consideraría una provocación. Harry lo ha negado y asegura que personas del entorno de su familia, con información privilegiada, los llamados insiders, quieren «sabotear su reconciliación» con el Rey. Por su parte, el palacio, que es lo mismo que decir el Rey, dice estar «triste y perplejo» por esas acusaciones de filtración. Parece evidente a quién le interesa ese boicot, a pesar de que el público prefiere que la historia tenga un final feliz.

Más y más libres

Hablamos con el superior de los jesuitas del Corpus Christi, Brendan Callaghan, de la misma generación que el Rey Carlos, y desde su residencia al sur de Inglaterra, asegura que, «en relación con la familia real, demostrar la capacidad de perdonar es un signo de fortaleza; pero perdonar no es un proceso simple, no lo podemos activar simplemente queriendo perdonar». Callaghan, que fue párroco de Holy Name, la iglesia donde se reúnen los universitarios en Manchester, añade que «las heridas profundas pueden impedirnos, en este momento concreto, perdonar a quien nos ha hecho daño; puede que haya que dar varios pasos para conseguirlo, pero cada paso nos hace sentir más y más libres». Posiblemente los tres tienen algo por lo que pedir perdón.

Mientras el Presidente Trump, en su discurso leído durante el banquete del Castillo de Windsor, decía que “Su Majestad ha criado a un hijo extraordinario” refiriéndose a Guillermo, Carlos miraba al Príncipe de Gales con una mezcla de incredulidad y pena. Es la tristeza de un Rey que observa el reloj del tiempo, al que le colocan un cojín en el respaldo de la silla en la cena de gala y que a su prematura vejez tiene que escuchar cómo su primogénito dice a los cuatro vientos que no quiere cometer los mismos errores que su padre. Quizás ha llegado el momento de que Carlos hable a solas con el Papa.