Carlos III, un Rey peregrino en el Vaticano

El deterioro de la salud del monarca, visible tras su tratamiento contra el cáncer, se agudiza por tensiones familiares y la persistente controversia con el Príncipe Harry

El Rey Carlos III envía un mensaje agridulce sobre su cáncer: «Siempre hay esperanza en el futuro»

Preocupación máxima de Carlos III con la amenaza terrorista: dispuesto a gastar 80.000 euros en un experto en seguridad

gtres

Cristina Muñoz Osuna

Carlos III fue el último Rey en visitar al Papa Francisco pocos días antes de su muerte y medio año después es el primer monarca en ser recibido por León XIV. Se trata de un momento “histórico”, como lo ha descrito Buckingham Palace, ya ... que es el único Rey de Inglaterra desde la Reforma de Enrique VIII, hace 500 años, que reza públicamente junto a un Pontífice, nada menos que en el Vaticano, el principal lugar de peregrinación para el mundo católico.

