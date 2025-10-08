Suscribete a
Bruselas da dos meses a España para trasponer la Directiva de abuso sexual infantil antes de tomar medidas

Igualdad asegura que lo estudiará «detenidamente» con el objetivo de ver si le corresponde tomar alguna iniciativa

España, el país con más infracciones abiertas de toda la Unión Europea por incumplir normativas

Pedro Sánchez y Ursula Von Der Leyen coinciden en la reunión de la Comunidad Política Europea la semana pasada
Pedro Sánchez y Ursula Von Der Leyen coinciden en la reunión de la Comunidad Política Europea la semana pasada EFE

Europa Press

La Comisión Europea ha dado este miércoles un ultimátum de dos meses a España para trasponer correctamente la Directiva europea para combatir el abuso sexual y la pornografía infantil antes de tomar posibles medidas como llevarle ante el Tribunal de Justicia de la ... Unión Europea (TJUE).

