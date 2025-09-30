Arnold Schwarzenegger presenta en el Vaticano su plan para salvar el planeta del apocalipsis climático

Curiosa escena este martes en los pasillos del Vaticano. Junto a monjas y cardenales, se paseaba Arnold Schwarzenegger para intentar salvar al mundo de las amenazas que plantea la crisis climática. Durante su encuentro con la prensa ha recordado sus años como culturista, ha repetido frases de la película Terminator y ha presumido de sus años como gobernador de California. «No gano ni 1 euro por esto, pero lo hago encantado», ha asegurado.

La leyenda de Hollywood, de 78 años, está en Roma para participar en el congreso 'Raising Hope for Climate Justice', ('Aumentar la esperanza por la justicia climática'), convocado con motivo de los diez años de la encíclica Laudato si' del Papa Francisco. Este miércoles el Papa León XIV participará en la primera sesión y conocerá al actor.

Schwarzenegger es católico y republicano. Cuando en 2003 fue elegido gobernador de California, cargo que mantuvo por dos mandatos, se hizo cargo de las dimensiones de la crisis climática y se convirtió al ecologismo. «Por aquel entonces yo no era un líder medioambiental, me gustaba conducir camiones gigantes. Como gobernador supe cuántas personas mueren por la contaminación, y me pregunté qué podríamos hacer para evitarlo. Por eso, empezamos a hablar de sus efectos en la salud de la gente». «Las personas no entienden lo que está pasando si hablas con datos técnicos o con expresiones poco claras como 'cero emisiones' o cambio climático. Si preguntas a 100 personas qué significa eso, tendrás 100 respuestas diferentes», explicó. «Me enteré de que la contaminación mata a 7 millones de personas cada año, de que hay niños con asma que mueren. Hicimos un anuncio de los problemas de un niño que necesitaba usar un inhalador y a partir de entonces, todos nos apoyaban; y eso que los petroleros invirtieron mucho para desacreditarnos».

Este martes sacó músculo en el Vaticano presumiendo de haber puesto de acuerdo republicanos con demócratas para sacar adelante leyes muy restrictivas sobre ecología en California. «Nos decían que estábamos locos, que no lo conseguiríamos, Pero yo tengo una regla desde que me dedico al culturismo: No escuches tonterías, siempre habrá quien diga que no podrás hacerlo o que es algo que nunca se ha hecho. Lo hemos conseguido». «También cuando me entrenaba, todos se reían de mí», sonríe. Ahora en su palmarés tiene un título de Míster Universo y siete Míster Olympia, la máxima competición de culturismo.

Sus opositores políticos decían que habría arruinado al Estado de California «limitándolo» con cortapisas burocráticas de tinte ecológico. «Nosotros protegimos tanto la economía como el medio ambiente. Redujimos un 25% la emisión de gases con leyes muy estrictas, y a la vez nuestra economía se convirtió en la cuarta más poderosa del mundo. Demostramos que se puede proteger la economía y el ambiente». Añadió que el gobierno federal les paralizó las leyes y que la Corte Suprema les dio la razón. «Hasta la vista, baby, les respondimos».

Responsabilidad personal

En el Vaticano ha propuesto a la sociedad que no espere a que los gobiernos cumplan los acuerdos de París, sino que cada persona asuma su responsabilidad personal. «Es fantástico lo que hace la ONU, la COP, pero no esperes que resuelvan el problema. La cuestión es qué estás haciendo tú. Cada uno tiene el poder de hacer algo». «¿De verdad necesitas unos vaqueros hechos en China? Cada vez que compras algo hecho tan lejos, deben transportarlo hasta aquí, y ese viaje provoca mucha más contaminación que los coches. Aquí en Italia tenéis lo mejor de todo. Comprad productos de aquí. Lo mismo nos pasa en Austria, o en Alemania», propuso. «Además, enseña a tus hijos a apagar las luces cuando salen de su cuarto. Yo se lo enseñé a mi hijo cuando tenía cuatro años».

Repetirá este mensaje al Papa durante un encuentro el miércoles por la tarde. «Hay 1.400 millones de católicos, 200.000 iglesias en todo el mundo, 4.000 curas. Imaginad la capacidad comunicativa que tenemos con tanta gente implicada, si cada uno se convierte en cruzado contra la contaminación», dijo durante la rueda de prensa. «Dios nos ha puesto en este mundo para dejarlo mejor de lo que hemos encontrado. Pero no sabemos cómo hacerlo. Por eso estoy muy contento de que el Vaticano se haya implicado en esto, porque necesitamos su ayuda».

Terminator tiene 78 años. En la película era el malo que quería acabar con las esperanzas de la humanidad. En la vida real, está dispuesto a seguir plantando cara para salvar el mundo.